Bếp ngày Tết: 7 cách sắp xếp gọn để nấu nhiều mà không rối

Những ngày cận và trong Tết, căn bếp của nhiều gia đình gần như “chạy hết công suất”. Từ chuẩn bị đồ cúng, nấu mâm cơm tất niên đến những bữa ăn đông người liên tục, gian bếp rất dễ rơi vào tình trạng chật chội, lộn xộn.

Khi không gian rối, người đứng bếp cũng khó giữ được sự thoải mái, thậm chí nấu ăn trở thành áp lực. Trước Tết, dành chút thời gian sắp xếp lại căn bếp sẽ giúp mọi việc trôi chảy hơn suốt cả kỳ nghỉ.

Căn bếp là một trong những nơi bận rộn, quá tải nhất trong nhà vào dịp Tết (Ảnh: Homeboday Cookware).

Giải phóng mặt bếp để có không gian thao tác

Mặt bếp là nơi dễ bị “đặt tạm” nhiều đồ nhất, từ chai nước mắm, lọ gia vị đến nồi niêu chưa kịp cất. Khi mặt bếp quá nhiều vật dụng, thao tác nấu nướng trở nên chật chội và dễ bẩn.

Trước Tết, bạn nên dọn gọn mặt bếp, chỉ giữ lại những thứ dùng hằng ngày như bếp nấu, thớt hoặc một khay gia vị nhỏ. Mặt bếp thoáng sẽ giúp nấu nhanh hơn và tạo cảm giác sạch sẽ, dễ chịu.

Gom gia vị theo khu vực nấu

Dịp Tết, lượng gia vị thường tăng lên, nếu để rải rác khắp nơi sẽ khiến người nấu phải liên tục tìm kiếm. Việc gom gia vị theo nhóm và đặt gần khu vực bếp nấu giúp tiết kiệm thời gian và tránh lộn xộn.

Khi mọi thứ nằm trong tầm tay, quá trình nấu nướng diễn ra liền mạch, không bị gián đoạn vì phải mở quá nhiều tủ.

Sắp xếp nồi chảo theo tần suất sử dụng

Không phải nồi chảo nào cũng dùng thường xuyên trong ngày Tết. Những loại nồi lớn, chỉ dùng khi nấu cỗ đông người, nên được xếp gọn ở ngăn dưới hoặc khu vực ít lấy. Các nồi chảo dùng hằng ngày nên đặt ở vị trí dễ lấy nhất.

Cách sắp xếp này giúp bếp gọn hơn và tránh cảnh lôi cả chồng nồi ra chỉ để lấy một chiếc.

Dành riêng một khu cho đồ ăn dự trữ

Bánh chưng, giò chả, thịt đông hay thực phẩm đã sơ chế nếu để lẫn với đồ ăn hằng ngày rất dễ gây rối và khó kiểm soát hạn sử dụng.

Bạn nên dành riêng một ngăn tủ hoặc một khu trong tủ lạnh cho đồ Tết. Khi thực phẩm được phân khu rõ ràng, việc bảo quản sẽ an toàn hơn và hạn chế tình trạng quên đồ dẫn đến hỏng.

Tận dụng ngăn kéo cho dụng cụ nhỏ

Muôi, vá, kéo, dao hay dụng cụ gói bánh nếu để chung trên mặt bếp sẽ nhanh chóng làm không gian bừa bộn. Ngăn kéo là nơi lý tưởng để cất các vật dụng này, miễn là được phân chia hợp lý. Khi mỗi món có vị trí cố định, người nấu không phải mất thời gian tìm kiếm, đồng thời bếp luôn gọn gàng.

Giữ lối di chuyển trong bếp thông thoáng

Những ngày Tết, bếp thường có nhiều người cùng tham gia nấu nướng. Nếu lối đi bị chắn bởi thùng đồ, ghế hay thùng nước, việc di chuyển sẽ bất tiện và dễ va chạm.

Trước Tết, bạn nên dọn gọn những vật không cần thiết ra khỏi khu vực bếp để tạo không gian di chuyển thoải mái, an toàn hơn khi nấu nướng.

Dọn nhanh mỗi ngày để bếp không “vỡ trận”

Thay vì chờ đến cuối Tết mới tổng vệ sinh, việc dọn nhanh sau mỗi bữa ăn giúp căn bếp luôn trong tầm kiểm soát. Chỉ cần rửa bát sớm, lau lại mặt bếp và cất đồ về đúng chỗ, không gian sẽ không bị tích tụ bừa bộn. Cách này giúp bạn đỡ mệt và luôn sẵn sàng cho bữa tiếp theo.