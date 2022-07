Bên trong compound bên sông tại Waterpoint

Thiên nhiên nguyên bản

Được ôm ấp bởi dòng sông Vàm Cỏ Đông cùng khoảng lùi rộng 50m của công viên ven sông, không gian sống The Aqua được bao bọc bởi hành lang thiên nhiên xanh mát.

Trên thế đất bãi bồi phồn thịnh bên sông, toàn bộ hệ sinh cảnh tự nhiên được giữ lại nguyên bản. Cùng với đó là hệ thống kênh đào len lỏi khắp nội khu, không chỉ tạo cảnh quan mà còn đóng vai trò như "điều hòa tự nhiên" điều tiết không khí, giúp không gian sống luôn thanh khiết, trong lành.

Không gian sống hài hòa với thiên nhiên tại compound The Aqua.

Với diện tích cây xanh, mặt nước lớn, tại compound The Aqua, chủ nhân được chìm đắm trong không gian sống ngập tràn sắc xanh, cảm nhận hơi thở thiên nhiên chân thực, khơi gợi những cảm xúc tinh tế ẩn sâu trong mỗi người. Đó cũng chính là yếu tố tạo nên bản sắc riêng của The Aqua, khu đô thị Waterpoint.

Lợi điểm độc tôn của The Aqua còn nằm ở vị trí tiếp giáp Vịnh nước ngọt Harbor 8,6ha lớn và duy nhất tại phía Tây. Điều này đồng nghĩa, chủ nhân The Aqua còn được sở hữu bến neo đậu du thuyền, cano cá nhân - biểu tượng quyền lực của giới thượng lưu. Đây cũng là điểm đến của các hoạt động thể thao nước thú vị như chèo thuyền Kayak, mô tô nước Jetski, lướt sóng… kết nối cộng đồng.

Chỉ số quy hoạch "hiếm có khó tìm"

Dựa trên địa thế đắt giá, Waterpoint được Nam Long cùng các đối tác nghiên cứu cẩn trọng về thổ nhưỡng, thiên nhiên, văn hóa bản địa, nhu cầu an cư và thậm chí dự báo về xu hướng tương lai để đưa ra các chỉ số quy hoạch đảm bảo phát triển bền vững, tôn trọng bảo tồn thiên nhiên, hướng đến hình thành cộng đồng thân thiện, thịnh vượng.

Chủ đầu tư cho biết, mật độ cây xanh bao phủ tại khu đô thị lên đến 65ha; 6 hệ thống công viên sinh thái đan cài từ bên ngoài đô thị, phân khu đến từng ngôi biệt thự; mật độ xây dựng toàn khu chỉ 23%... Mật độ dân số tại Waterpoint chỉ 84 người/ha, tương đương với mật độ dân số Singapore, thấp hơn rất nhiều so với các quận nội đô TPHCM như quận 1 (240 người/ha), quận 5 (440 người/ha).

Compound The Aqua được quy hoạch hoàn chỉnh với mật độ xây dựng 23%.

Giữa miền xanh hiền hòa bên sông, thiên nhiên trở thành nguồn cảm hứng cho mọi thiết kế, quy hoạch không gian sống tại The Aqua. Mỗi căn biệt thự tọa lạc trong không gian xanh giáp sông kề vịnh cùng các ô cửa kính lớn cho tầm nhìn khoáng đạt, tối ưu khả năng đón gió và ánh sáng. Chuỗi tiện ích đặc quyền với hồ bơi người lớn, hồ bơi trẻ em, clubhouse, khu thể thao ngoài trời,… được bố trí xoay quanh nhu cầu của cư dân, giao hòa cùng cảnh quan thiên nhiên, mở ra một hành trình sống giàu trải nghiệm riêng có tại compound The Aqua.

Mô hình compound tiên phong kiến tạo chuẩn sống mới

Là mô hình compound tại thành phố bên sông nói riêng và Bến Lức, Long An nói chung, The Aqua tiên phong kiến tạo chuẩn sống mới, sang trọng nhưng kín đáo. Đó cũng chính là điều mà tầng lớp "aspirational class" - những người giàu có, thành đạt nhưng tinh tế, khiêm nhường đang kiếm tìm.

Hệ thống an ninh nghiêm ngặt với 3 lớp hàng rào bao quanh toàn khu lẫn nội khu đến từng ngôi biệt thự, nâng cao mức độ biệt lập, yên tĩnh. Hệ thống camera giám sát kết hợp lực lượng an ninh túc trực 24/24 vừa đảm bảo an toàn cho cư dân, vừa gia tăng tối đa sự khép kín. Tính biệt lập trong khu compound The Aqua không chỉ đơn thuần đảm bảo an ninh, mà còn vừa vặn đáp ứng chuẩn mực sống kín tiếng, đậm chất riêng của giới thượng lưu.

Compound The Aqua tiên phong tiêu chuẩn sống mới.

Tại compound The Aqua, một hành trình trải nghiệm cuộc sống tinh tế an nhiên, xanh hạnh phúc cùng những đặc quyền và giá trị sống đậm chất riêng đã sẵn sàng trao tặng đến cộng đồng chủ nhân danh giá.

