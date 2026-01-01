Bên trong căn hộ hạng sang tại Mira Tower

Hiện thực hóa tiêu chuẩn “vàng” qua không gian sống

Không gian mở liên thông phòng khách - bếp - khu ăn uống - ban công kết hợp hệ cửa kính lớn từ sàn đến trần là giải pháp quen thuộc ở các dự án cao cấp. Tuy nhiên, sự khác biệt của Mira Tower không nằm ở ý tưởng thiết kế, mà ở cách chủ đầu tư hiện thực hóa không gian đó bằng vật liệu và tiêu chuẩn thi công.

Tại Mira Tower, phòng khách được xem là trung tâm của trải nghiệm sống - nơi hội tụ thẩm mỹ, công năng và tiêu chuẩn kỹ thuật cao (Ảnh: Regal Group).

Thay vì sàn gỗ mỏng 8-10mm thường thấy trên thị trường, Mira Tower sử dụng sàn gỗ kỹ thuật Innova nhập khẩu dày trên 12mm.

Sự khác biệt này không chỉ nằm ở cảm giác êm chân hay tính thẩm mỹ, mà thể hiện rõ sau nhiều năm sử dụng: hạn chế ọp ẹp, giảm tiếng ồn, giữ bề mặt ổn định và ít phải thay mới. Đây là những chi tiết mà người mua thường chỉ thực sự nhận ra giá trị khi đã sống đủ lâu trong căn hộ.

Trần thạch cao khung chìm hoàn thiện 7 lớp, hệ nhôm kính dày trên 2,5mm kết hợp kính cường lực Kibing với giá 4,5-7 triệu đồng/m² gấp đôi tiêu chuẩn thông thường mang lại khả năng cách âm, cách nhiệt vượt trội.

Điều hòa âm trần được bàn giao sẵn, một hạng mục thường bị lược bỏ ở nhiều dự án do chi phí cao và thi công phức tạp giúp không gian liền mạch, thẩm mỹ và tránh việc đục phá trần, đi lại hệ kỹ thuật sau khi đã nhận nhà.

Không gian bếp tại Mira Tower được thiết kế theo chuẩn châu Âu giúp tối ưu thao tác nấu nướng và kết nối tự nhiên với không gian sinh hoạt chung (Ảnh: Regal Group).

Với nhiều gia đình, bếp là nơi sử dụng thường xuyên nhất nhưng cũng là khu vực dễ xuống cấp nhất nếu vật liệu và thiết bị không đủ chất lượng. Mira Tower lựa chọn tiếp cận không gian này theo tiêu chuẩn sử dụng lâu dài, thay vì chỉ “đủ đẹp” lúc bàn giao.

So với tủ bếp MFC phổ biến trên thị trường (khoảng 4-6 triệu đồng/mét dài), Mira Tower sử dụng tủ MDF chống ẩm phủ Laminate cao cấp với chi phí 7-12 triệu đồng/mét dài. Mặt bếp đá nhân tạo chất lượng cao và bộ thiết bị bếp Bosch nhập khẩu Đức có tổng giá trị cao hơn so với các gói thiết bị phổ thông.

Đây là nhóm hạng mục mà sự khác biệt không thể hiện ngay bằng mắt thường, mà bộc lộ rõ trong quá trình sử dụng: ít hỏng vặt, dễ vệ sinh, vận hành ổn định và không phát sinh nhu cầu nâng cấp sau vài năm.

Phòng ngủ được bố trí ở vị trí đón sáng và thông gió tự nhiên tối ưu, kề cận cửa sổ hoặc ban công, tránh hướng cửa chính nhằm đảm bảo sự riêng tư và yên tĩnh (Ảnh: Regal Group).

Việc tiếp tục sử dụng sàn gỗ dày 12mm, cửa chống cháy, phụ kiện Hafele cao cấp và điều hòa âm trần giúp không gian nghỉ ngơi đạt cảm giác yên tĩnh, ổn định, yếu tố đặc biệt quan trọng với những gia chủ sống dài hạn hoặc gia đình nhiều thế hệ.

Thay vì chỉ là nơi “đủ để ngủ”, phòng ngủ tại Mira Tower hướng đến trải nghiệm nghỉ ngơi đúng nghĩa, nơi chất lượng giấc ngủ được duy trì ổn định theo thời gian, không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, rung chấn hay sự xuống cấp của vật liệu.

Phòng tắm được thiết kế theo layout (bố trí) khô - ướt tách biệt, cho phép sử dụng đồng thời nhiều công năng (Ảnh: Regal Group).

Trong khi một số căn hộ trên thị trường sử dụng thiết bị vệ sinh ở mức 3-7 triệu đồng/bộ, Mira Tower lựa chọn Grohe (Đức), Toto (Nhật) với mức đầu tư 15-30 triệu đồng/bộ. Sàn gạch chống trượt cao cấp, gạch ốp khổ lớn, vách kính, tủ lavabo mặt đá marble… biến phòng tắm thành không gian wellness (thư giãn) tại gia.

Sự khác biệt giữa một căn hộ hoàn thiện ở mức trung bình và một sản phẩm bàn giao vượt chuẩn thường không thể nhận ra ngay khi nhận nhà. Trên thực tế, sau 5-10 năm sử dụng, nhiều chủ căn hộ mới bắt đầu đối mặt với các chi phí phát sinh: thay sàn, xử lý cách âm, nâng cấp thiết bị, cải tạo trần - tường hoặc hệ thống kỹ thuật.

Ngược lại, tại Mira Tower, phần lớn chi phí đầu tư tập trung vào những hạng mục “khó thay thế” và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng vận hành dài hạn. Việc đầu tư bài bản ngay từ đầu giúp căn hộ duy trì trạng thái ổn định, hạn chế sửa chữa và giữ được chất lượng không gian sống theo thời gian.

Bàn giao sản phẩm chất lượng - nền tảng cho giá trị tài sản dài hạn

Mira Tower không được định vị cho nhóm khách hàng tìm kiếm mức giá thấp hoặc đầu tư ngắn hạn. Sản phẩm này hướng đến những chủ nhân mua ở thật và các nhà đầu tư coi trọng giá trị bền vững, những người sẵn sàng trả chi phí cao hơn ban đầu để đổi lấy sự ổn định, ít rủi ro và khả năng giữ giá lâu dài.

Trong phân khúc bất động sản hạng sang, giá trị không nằm ở sự phô trương mà ở khả năng vận hành ổn định, trải nghiệm sống bền bỉ và khả năng giữ giá dài hạn. Trong ảnh là phối cảnh dự án Mira Tower (Ảnh: Regal Group).

“Với Mira Tower, chi phí đầu tư cao đã được “đóng gói” ngay trong chuẩn bàn giao, giúp người mua chủ động ngân sách, hạn chế phát sinh và sở hữu một tài sản có chất lượng. Đó cũng là cách Regal Group lựa chọn để định nghĩa chuẩn cao cấp, không bằng sự hào nhoáng nhất thời, mà bằng giá trị tồn tại cùng thời gian”, đại diện chủ đầu tư cho biết.