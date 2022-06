Bất động sản "wellness" ven biển được săn đón

Yếu tố chăm sóc sức khỏe được đề cao trong không gian sống

Bất động sản chăm sóc sức khỏe toàn cầu ước tăng trưởng 23% hàng năm trong giai đoạn 2017-2019 và trong hai năm đại dịch sau đó, tốc độ tăng trưởng vẫn giữ mức 22%.

Quy mô thị trường cũng gia tăng nhanh chóng từ mức 148 tỷ đô la vào năm 2017 lên mức 275 tỷ vào năm 2020. Con số ước tính năm 2025 thậm chí lên tới mức 580 tỷ đô la, tức tăng gấp đôi trong 5 năm tiếp theo. "Bất động sản chăm sóc sức khỏe hiện đang nhanh chóng chuyển từ sự lựa chọn sang nhu cầu thiết yếu", báo cáo của Viện Sức khỏe Toàn cầu (GWI) nhận định.

Tại Việt Nam, nhiều chủ đầu tư bắt đầu đẩy mạnh phát triển mô hình bất động sản nghỉ dưỡng sức khỏe, đặc biệt là tại các khu vực sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi và kề biển.

Phan Thiết được xem là địa phương có nhiều tiềm năng với lợi thế thiên nhiên đường bờ biển trải dài và hạ tầng sắp hoàn thiện như cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, sân bay Phan Thiết. Tại nơi được mệnh danh là "thủ phủ resort" này, siêu thành phố biển NovaWorld Phan Thiet tiếp tục gây tiếng vang nhờ tốc độ xây dựng nhanh và nhiều hạng mục đã đưa vào vận hành thu hút đông đảo khách đến tham quan trải nghiệm.

Miami Bikini Beach - NovaWorld Phan Thiet sôi động với nhiều môn thể thao biển trong lễ 30/4 năm 2022.

Ông Lê Quang Doãn, Giám đốc một doanh nghiệp tư nhân ở TPHCM, tỏ ý bất ngờ sau 3 tháng trở lại dự án NovaWorld Phan Thiet. "Tốc độ xây dựng rất nhanh, dự án thay da đổi thịt từng ngày.

Tôi đầu tư vào NovaWorld Phan Thiet và xem đây như là second home của gia đình. Tôi còn giới thiệu gia đình và bạn bè đầu tư vào dự án tiềm năng và hấp dẫn này. Nếu có điều kiện thì tôi sẽ tiếp tục đầu tư thêm vào đây", ông Doãn chia sẻ.

Ông Lê Quang Doãn hài lòng với tốc độ xây dựng và tin vào tiềm năng của dự án mà Novaland Group phát triển.

Lựa chọn một biệt thự Florida lấy cảm hứng từ kiến trúc nước Mỹ, nhà đầu tư Kim Tâm cho biết: "Sau đại dịch, mọi người quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, gia đình tôi cũng muốn có một nơi để nghỉ dưỡng và tận hưởng thời gian bên nhau. Tôi cũng rất tự hào khi nói rằng tôi có căn biệt thự nghỉ dưỡng ven biển".

Với giới đầu tư, xu hướng lựa chọn bất động sản nghỉ dưỡng wellness vẫn là cơ hội hấp dẫn, đặc biệt ở những đô thị du lịch biển quy mô lớn như NovaWorld Phan Thiet. Theo báo cáo của SRI International, du lịch "wellness" chỉ chiếm khoảng 6% tổng số chuyến nhưng đóng góp tới 14% chi tiêu du lịch toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều người sẵn lòng chi tiền nhiều hơn để chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả sức khỏe thể chất và tinh thần.

Second home ven biển Phan Thiết tăng sức hút

Trên thực tế, mô hình bất động sản wellness đang phát đi những tín hiệu tích cực khi nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, cân bằng tâm thân trí ngày càng gia tăng trên phạm vi toàn cầu.

"Xu hướng này sẽ đặc biệt tăng mạnh mẽ ở các quốc gia có tốc độ đô thị hóa nhanh và tầng lớp trung lưu gia tăng, nơi ngày càng có nhiều người di chuyển ra khỏi trung tâm và tìm cách mang theo các tiện nghi chăm sóc sức khỏe kiểu đô thị", báo cáo của GWI nhận định.

Những khách hàng có nhu cầu "wellness" thường tìm kiếm cho mình một "ngôi nhà thứ hai", đa phần chọn các dự án ven biển theo quy mô lớn, hiện đại vì lợi thế thu hút khách quốc tế, nguồn đất hữu hạn. Các biệt thự nghỉ dưỡng "second home" ven biển tại các thành phố du lịch biển có giá trị rất cao vì được giới nhà giàu săn đón.

Với quy mô 1.000 ha, NovaWorld Phan Thiet được xem là dự án tiêu biểu cho xu hướng sở hữu second home nghỉ dưỡng ven biển vốn khan hiếm. "Dự án không chỉ đáp ứng đúng nhu cầu của nhà đầu tư trong nước, mà còn đủ điều kiện và tiêu chuẩn để trở thành một điểm đến quốc tế", ông Doãn nhận định.

Hiện nay, tại NovaWorld Phan Thiet nhà đầu tư có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm second home như ý tùy theo mục đích sử dụng, tài chính và phong cách sống.

Đơn cử như các sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng phân khu Wow Compound khép kín dành cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và lối sống xanh. Những căn biệt thự tọa lạc vị thế "tựa sơn hướng hải" với lối kiến trúc Địa Trung Hải phóng khoáng sẽ mang lại cho chủ nhân cảm giác như sống tại đất nước Tây Ban Nha thơ mộng, chan hòa giữa nắng gió và biển khơi. Tại khu biệt thự này, giá trị nghỉ dưỡng thượng lưu không chỉ đơn thuần là không gian của căn biệt thự mà còn đến từ sự kết nối tối ưu giữa tinh thần con người với thiên nhiên một cách trọn vẹn.

Biệt thự Wow Compound khép kín dành cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và lối sống xanh

Trong khi đó, các căn biệt thự nghỉ dưỡng tiểu khu Kyoto lại mang hơi thở phương Đông với thiết kế kiến trúc chuẩn Nhật Bản, đất nước vốn nổi tiếng là "thánh địa sức khỏe". Nền văn hóa Nhật Bản từ cố đô Kyoto kết hợp cùng các nét đương đại phù hợp với cuộc sống hiện tại, tạo nên dấu ấn kiến trúc ấn tượng nằm ở vị trí trung tâm đắt giá thuộc phân khu The Kingdom.

Biệt thự Kyoto - mang cảm hứng xứ Phù Tang đương đại trang nhã, thuộc phân khu The Kingdom.

Bên cạnh đó, các sản phẩm second home phân khu Ocean Residence lại là lựa chọn an cư lý tưởng cho gia đình yêu thích phong cách sống wellness với những điểm cộng lớn như mảng xanh nội khu, thiết kế semi compound riêng tư, an toàn… Phân khu sở hữu đầy đủ những tiện ích an cư như trường học, tuyến phố thương mại, quảng trường văn hóa trung tâm, hệ thống clubhouse…

Nhìn chung, dù theo những phong cách khác nhau, các second home tại NovaWorld Phan Thiet đều được thiết kế và xây dựng theo hướng cân bằng giữa cuộc sống - giải trí - sức khỏe. Người ở không chỉ tận hưởng hành trình nghỉ dưỡng "wellness" toàn diện và độc đáo, mà còn có thể dễ dàng "chạm" đến những tiện ích hiện đại, cao cấp và đầy sôi động ngay trong lòng một đô thị du lịch quy mô 1000 ha.