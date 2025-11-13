Bất động sản Quy Nhơn: Dòng vốn tìm về sản phẩm có giá trị thực

Quy Nhơn: Khởi động chu kỳ tăng trưởng dựa trên hạ tầng

Trong những năm gần đây, Quy Nhơn được giới chuyên gia đánh giá là một trong những đô thị biển có tiềm năng bứt phá. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sự đầu tư đồng bộ và hiệu quả vào hạ tầng giao thông chiến lược.

Sự phát triển được minh chứng qua việc sân bay Phù Cát đã được mở rộng và nâng cấp, với công suất dự kiến đạt 5 triệu lượt khách/năm vào năm 2030. Cùng với đó, cảng Quy Nhơn tiếp tục khẳng định vai trò là cửa ngõ quan trọng, có khả năng đón tàu lớn (ví dụ, tàu 50.000 DWT), tạo đà cho hoạt động xuất nhập khẩu và du lịch biển.

Các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 19 (trục động lực kết nối cảng biển với Tây Nguyên) và hệ thống cao tốc liên vùng cũng góp phần rút ngắn khoảng cách di chuyển, tạo sức hút cho kinh tế địa phương.

Dòng vốn đầu tư công và đầu tư tư nhân đổ về đã củng cố vị thế của Quy Nhơn như cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Mức giá bất động sản trung bình tại Quy Nhơn hiện vẫn còn thấp so với các đô thị biển đã phát triển như Đà Nẵng hay Nha Trang. Sự chênh lệch tạo ra dư địa tăng giá lớn trong dài hạn, thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng và nhà đầu tư đến từ TPHCM, Hà Nội và các thành phố lớn.

Xu hướng đầu tư: Pháp lý minh bạch, thanh khoản tốt

Thị trường bất động sản đang có sự sàng lọc mạnh mẽ, khiến dòng vốn thông minh ưu tiên các sản phẩm đáp ứng được hai tiêu chí: Minh bạch pháp lý và thanh khoản cao.

Sau những biến động, yếu tố pháp lý minh bạch đã trở thành "bộ lọc" hàng đầu của nhà đầu tư. Các sản phẩm đáp ứng được tiêu chí này ghi nhận mức độ quan tâm và thanh khoản tốt.

Dự án Phú Gia Royal Park là một điểm sáng của thị trường BĐS nhà thấp tầng tại Quy Nhơn (Ảnh: CĐT).

Trong các loại hình sản phẩm, nhà liền thổ (nhà phố, liền kề) với pháp lý rõ ràng được ưu tiên nhờ giá trị thực gắn liền với đất đai, thường có xu hướng tăng giá hơn trong dài hạn.

Các dự án khu đô thị được quy hoạch đồng bộ tiện ích và đảm bảo tính pháp lý trở thành điểm sáng thu hút dòng vốn có chiến lược.

Phối cảnh toàn cảnh dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn (Ảnh: CĐT).

Phú Gia Royal Park Quy Nhơn: Lựa chọn chiến lược giữa thị trường phân hóa

Nổi bật trong danh mục các dự án tiềm năng tại Quy Nhơn, Phú Gia Royal Park Quy Nhơn được giới đầu tư chú ý nhờ hội tụ nhiều lợi thế.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia làm chủ đầu tư, vừa được vinh danh tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025 ở hạng mục “Best Residential Development (Central Vietnam Province) - Dự án khu dân cư xuất sắc khu vực miền Trung”. Việc đạt giải thưởng quốc tế là minh chứng cho chất lượng, quy hoạch bài bản và sự tin cậy về mặt pháp lý của dự án.

Ông Tony Nguyễn Tuấn Anh - Đại diện cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Phú Gia nhận giải thưởng tại Lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025 (Ảnh: BTC).

Dự án được định vị tại vị trí chiến lược, dễ dàng kết nối đến các trục giao thông huyết mạch, giúp cư dân thuận tiện di chuyển đến trung tâm, sân bay Phù Cát, cảng biển và các tuyến cao tốc liên vùng. Lợi thế về kết nối hạ tầng được kỳ vọng sẽ cộng hưởng vào giá trị bất động sản trong dài hạn.

Yếu tố quan trọng là pháp lý. Dự án có các giấy phép, từ quy hoạch 1/500 đến quyền sử dụng đất, cùng tiến độ xây dựng được cập nhật minh bạch. Trong giai đoạn thị trường sàng lọc, yếu tố pháp lý tạo niềm tin cho khách hàng khi "xuống tiền".

Sản phẩm nhà phố (liền kề) 4 tầng và 1 tum theo phong cách tân cổ điển tại đây đáp ứng nhu cầu sở hữu bất động sản có giá trị sử dụng cao, vừa an cư vừa có thể khai thác kinh doanh thương mại. Thiết kế tối ưu ánh sáng, không gian mở và mặt tiền đẹp của các căn nhà phố được đánh giá là những yếu tố giúp gia tăng giá trị tài sản trong tương lai.

Ngoài ra, dự án còn được quy hoạch môi trường sống tiện nghi với các tiện ích dự kiến như trường học liên cấp, trung tâm thương mại, công viên cây xanh và quảng trường. Sự kết hợp giữa không gian sống xanh và tiện ích đầy đủ là xu hướng mà người mua hiện đại coi trọng.

Thị trường bất động sản Quy Nhơn đang bước vào giai đoạn phát triển có chọn lọc. Dòng vốn đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển từ những dự án tiềm ẩn rủi ro sang các sản phẩm có giá trị thực, sở hữu pháp lý minh bạch và tiềm năng tăng trưởng bền vững.

Phú Gia Royal Park Quy Nhơn, với nhiều lợi thế, hứa hẹn trở thành lựa chọn chiến lược cho nhà đầu tư thông minh, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của đô thị biển.