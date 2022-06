Bất động sản Halo khai trương văn phòng mới

Thành lập năm 2012, Công ty TNHH Bất động sản Halo chuyên về bất động sản cho thuê, với 3 mảng chính là căn hộ dịch vụ, văn phòng cho thuê và khách sạn. Trải qua gần một thập kỷ hình thành và phát triển, doanh nghiệp khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản cho thuê với đội ngũ hơn 100 nhân viên đang quản lý và vận hành 40 tòa nhà - khách sạn tại TPHCM. Riêng trong lĩnh vực cho thuê bất động sản văn phòng, Halo cung cấp đa dạng sản phẩm từ văn phòng ảo, văn phòng có giá từ vài triệu đồng/tháng đến văn phòng hạng C, hạng B.

Việc khai trương văn phòng mới của Bất động sản Halo tại Halo Building Mai Thị Lựu (104 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM) nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của doanh nghiệp. Văn phòng có thiết kế mở, thông thoáng giúp nhân viên dễ dàng tương tác, phối hợp trong công việc. Không gian sang trọng, hiện đại thể hiện tầm vóc của doanh nghiệp khi tiếp khách hoặc đối tác tại công ty.

Sự kiện khai trương văn phòng mới của Công ty TNHH Bất động sản Halo (Ảnh: Halo).

Đại diện Bất động sản Halo, bà Nguyễn Uyên Thi - Founder kiêm CEO công ty - cho biết, sự kiện khai trương văn phòng đánh dấu bước phát triển quan trọng của doanh nghiệp, đặc biệt là sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Vượt bão đại dịch

Savills Việt Nam ghi nhận, trong quý III/2021 (giai đoạn cao điểm về giãn cách), công suất cho thuê trung bình của các tòa nhà văn phòng đã giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, ở mức 90%. Nhiều khách thuê tận dụng cơ hội đàm phán giá và các tòa nhà cũng chủ động giảm giá cho thuê để hỗ trợ khách hàng, khiến mặt bằng giá thuê văn phòng tiếp tục đi xuống. Cụ thể, một số tòa nhà hạng B và C ở khu vực trung tâm, quận Bình Thạnh đã giảm khoảng 5% giá thuê so với quý trước để thu hút khách thuê mới; trong khi một số tòa hạng A và B, khách hiện hữu được ưu đãi đến 15% giá thuê hoặc giảm 50% phí dịch vụ trong quý.

Không nằm ngoài vòng xoáy ảnh hưởng này, có thời điểm, công suất cho thuê tại Halo chỉ còn khoảng 40%. Nữ CEO công ty phải chủ động làm việc với từng chủ nhà để xin mức ưu đãi tối đa cho khách thuê, nhằm giữ chân khách hàng hiện hữu và thu hút khách hàng mới.

Bà Nguyễn Uyên Thi - Founder kiêm CEO Công ty TNHH Bất động sản Halo (Ảnh: Halo).

Đến khi hết giãn cách, đơn vị ghi nhận làn sóng tìm kiếm văn phòng trở lại nhưng khách hàng đa phần giữ tâm lý thận trọng. Họ lo lắng dịch bệnh tái bùng phát và khoản đầu tư cho văn phòng có thể bị "ném qua cửa sổ". Nắm bắt được tâm lý này, Halo đã tung loạt chính sách ưu đãi như cho thuê văn phòng không giữ tiền cọc; cung cấp văn phòng cho thuê trọn gói, khách chỉ cần vào làm việc ngay không cần đầu tư bàn ghế hay sơn sửa gì thêm; khuyến mãi thuê một tháng tặng một tháng…

Nhiều trường hợp khách hàng cũ quay lại, nhưng quy mô từ 50 người chỉ còn 3-4 người nên có nhu cầu chuyển sang mặt bằng nhỏ hơn hoặc chỉ thuê nơi đặt trụ sở kinh doanh. Halo cũng hỗ trợ tối đa bằng cách giảm giá cho thuê, cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng ảo, đa dạng diện tích cho thuê với nhiều mặt bằng có giá chỉ từ 5 triệu đồng/tháng…

Tòa nhà văn phòng nằm trong hệ thống Halo Building tại địa chỉ 104 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM (Ảnh: Halo).

Cùng với các giải pháp linh hoạt hỗ trợ khách hàng tối đa có thể, doanh nghiệp chú trọng ứng dụng công nghệ vào quản lý tòa nhà và tập trung phát triển đội ngũ nhân sự. Với một đơn vị làm bất động sản cho thuê, theo bà Uyên Thi, đội ngũ bảo vệ, tạp vụ và quản lý tòa nhà là những nhân sự đặc biệt. Bởi họ là người gặp gỡ khách hàng mỗi ngày và trao đi giá trị thương hiệu. Do đó, công ty rất chú trọng đến thái độ của ứng viên khi tuyển dụng các vị trí này và thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, tập huấn cho đội ngũ bên dưới.

"Đội ngũ bảo vệ, tạp vụ chính là gương mặt thương hiệu. Với tôi, làm thương hiệu là xây dựng tốt văn hóa doanh nghiệp, để mỗi nhân viên đều tự hào về công ty và đam mê cống hiến. Khi đó, khách hàng mới nhận đúng giá trị mà thương hiệu muốn truyền tải, chứ không phải chi tiền cho quảng cáo hoặc trưng biển hiệu thật to", CEO Halo chia sẻ.

Công tác đào tạo, tập huấn được doanh nghiệp thường xuyên tổ chức nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ tại các tòa nhà trong hệ thống (Ảnh: Halo).

Doanh nghiệp cũng vừa thành lập Đội kiểm tra chất lượng tòa nhà 5S (viết tắt của sàng lọc - sẵn sàng - sắp xếp - sạch sẽ - săn sóc). Đội này đóng vai trò như lực lượng kiểm soát nội bộ để giám sát dịch vụ tại các tòa nhà, đảm bảo chất lượng đạt chuẩn Halo Building.

Bằng các giải pháp đồng bộ, Bất động sản Halo đã nhanh chóng vực dậy, đạt tỷ lệ lấp đầy 90% vào thời điểm tháng 2/2022 và hiện tại lên đến 92%. Trong khi nhiều đơn vị khác trong ngành vẫn đang loay hoay với bài toán phục hồi, doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư thêm 2 tòa văn phòng hạng B, quy mô 7.000-15.000 m2 với diện tích mỗi sàn khoảng 500-1.500 m2. Các tòa nhà tọa lạc tại đường Hai Bà Trưng và đường 3/2, chuẩn bị đi vào hoạt động dịp cuối năm nay.

Hình ảnh phối cảnh tòa nhà Halo Building 147 Hai Bà Trưng dự kiến đi vào hoạt động cuối 2022 đầu 2023 (Ảnh: Halo).

Mới đây, doanh nghiệp cũng vừa cho ra mắt mô hình văn phòng thông minh (smart office). Đây là mô hình văn phòng linh hoạt, không chỉ cung cấp địa chỉ kinh doanh, liên lạc cho các doanh nghiệp đăng ký làm văn phòng ảo, mà còn có hệ thống phòng họp, phòng training… Khách hàng có thể đăng ký sử dụng khi có nhu cầu, đáp ứng tối đa xu hướng tìm kiếm không gian làm việc linh hoạt sau dịch. Với hệ thống tòa nhà văn phòng phủ khắp các quận trung tâm, mô hình này được Halo kỳ vọng sẽ tạo tiếng vang lớn trên thị trường trong thời gian tới.

Báo cáo quý I của Savill cho thấy, thị trường văn phòng cho thuê tại TPHCM đã tăng trưởng tích cực trở lại, với lượng hấp thụ đạt 16.500 m2, cao hơn lượng tiêu thụ 1.500 m2 trong quý IV/2021. Mức tăng trưởng này đến từ sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế TPHCM sau đại dịch. Hoạt động trên toàn thị trường được dự báo "vô cùng nổi bật" trong năm nay, do thành phố dự kiến tạo ra thêm khoảng 310.000 việc làm mới. Nếu trung bình mỗi nhân viên cần 8 m2 văn phòng để làm việc, TPHCM sẽ cần thêm 2,48 triệu m2 sàn văn phòng mới. Đây là nền tảng vững chắc để Halo đặt những mục tiêu đầy tham vọng trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị cho thuê bất động sản văn phòng dẫn đầu TPHCM.