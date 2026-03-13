Bất động sản giá trị thực lên ngôi, dinh thự đa công năng hút dòng tiền

Theo nhiều đơn vị tư vấn bất động sản, xu hướng này đang thúc đẩy sự lên ngôi của các dòng sản phẩm “hai trong một” - vừa là không gian sống riêng tư, vừa có thể vận hành như một tài sản kinh doanh cao cấp. Những dinh thự có khả năng linh hoạt công năng, nằm tại các khu vực hạ tầng tăng tốc, được giới đầu tư Hà Nội quan tâm.

Trong bối cảnh đó, Noble Palace Long Bien, dự án dinh thự hạng sang nằm tại trung tâm Long Biên của Sunshine Group phát triển theo hướng kết hợp đồng thời hai giá trị: không gian sống đẳng cấp và khả năng đáp ứng các mô hình kinh doanh cao cấp.

Thiết kế linh hoạt công năng của dinh thự Noble Palace Long Bien

Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, khu vực đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới của Thủ đô, Noble Palace Long Bien được phát triển trên quỹ đất hơn 4ha với bộ sưu tập giới hạn 172 dinh thự.

Các sản phẩm có diện tích đất từ 116-465m², tổng diện tích sàn từ 210 đến gần 690m² mỗi căn, mang phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển.

Mỗi dinh thự Noble Palace Long Bien là một tác phẩm nghệ thuật, đồng thời là không gian linh hoạt công năng (Ảnh: CĐT).

Khả năng chuyển đổi công năng này được tạo nên từ những “thông số vàng” trong thiết kế bất động sản. Trước hết là mặt tiền rộng 7-8m cùng vỉa hè thoáng đạt, tạo diện mạo sang trọng cho các mô hình kinh doanh cao cấp. Lợi thế được cộng hưởng bởi vị trí đắc địa của dự án trong Khu đô thị Công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội, nằm trên các trục đường Đào Đình Luyện, Đào Hinh, Nguyễn Minh Châu và Đào Thế Tuấn.

Từ đây có thể kết nối nhanh tới các tuyến giao thông huyết mạch như Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Quốc lộ 1A; khoảng 15 phút di chuyển là tiếp cận các cây cầu lớn như Vĩnh Tuy, Chương Dương hay cầu Trần Hưng Đạo trong tương lai.

Bao quanh dự án là các dự án quy mô lớn đã hiện hữu và đang triển khai như: Vinhomes Riverside, Sunshine Green Iconic, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences… hình thành nên một cộng đồng cư dân có mức sống cao cùng hệ sinh thái tiện ích đồng bộ. Chính lợi thế hạ tầng và mật độ cư dân chất lượng này tạo nên đòn bẩy quan trọng, đưa các dinh thự tại Noble Palace Long Bien trở thành điểm đến tiềm năng của những thương hiệu và dịch vụ cao cấp hướng tới tầng lớp khách hàng thượng lưu.

Mặt tiền thoáng rộng là một lợi thế lớn của mỗi dinh thự, phù hợp cho cả nhu cầu an cư lẫn khai thác kinh doanh (Ảnh: CĐT).

Tiếp đến là cấu trúc công năng thông minh: Mỗi dinh thự Noble Palace Long Bien sở hữu một không gian đa năng rộng rãi, có thể tùy biến thành phòng chiếu phim hay không gian trưng bày và thưởng thức rượu độc đáo mang tính cá nhân hóa. Không gian này cũng có thể trở thành khu cung ứng hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, các tầng khác được tổ chức linh hoạt với tầng 1-2 phù hợp cho mục đích kinh doanh, còn tầng 3-4 dành cho không gian sinh hoạt riêng tư.

Sự kết hợp giữa thiết kế kiến trúc sang trọng, mặt tiền rộng, cấu trúc công năng linh hoạt và lợi thế hạ tầng khu vực đã tạo nên một công thức giá trị hiếm có cho dinh thự hạng sang tại Noble Palace Long Bien, khi vừa là chốn an cư đẳng cấp, vừa là tài sản có khả năng khai thác thương mại bền vững, đồng thời giữ tính thanh khoản trong dài hạn.

Bộ sưu tập dinh thự phiên bản giới hạn tại Long Biên

Là dòng sản phẩm bất động sản giá trị thật của Sunshine Group, Noble Palace Long Bien được phát triển theo tiêu chuẩn dinh thự hạng sang với mật độ xây dựng thấp, không gian sống riêng tư cùng hệ tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ.

Dự án tích hợp hệ thống Smart Home - Smart Living cùng dịch vụ vận hành theo chuẩn 5 sao, hướng đến khách hàng là những người dùng cuối có gu, mong muốn tận hưởng giá trị nghỉ dưỡng cao cấp giữa lòng đô thị (Ảnh: CĐT).

100% dinh thự tại đây đều sở hữu bể bơi và sân vườn riêng, những đặc quyền vốn chỉ dành cho giới tài phiệt am hiểu giá trị của sự riêng tư. Toàn bộ dự án được Sunshine Group phát triển đồng bộ từ hạ tầng tới hệ tiện ích: clubhouse sang trọng, vườn hoàng gia châu Âu tinh xảo, hồ bơi sinh thái, quầy bar chìm ngoài trời và chuỗi tiện ích cao cấp kết nối trực tiếp với Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences và Sunshine Green Iconic - hai dự án hàng hiệu, cao cấp liền kề cùng do Sunshine Group phát triển.

100% dinh thự tại Noble Palace Long Bien đã cất nóc, đang đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện mặt ngoài, dự kiến bàn giao trong quý I/2026 (Ảnh: CĐT).

Giá trị của Noble Palace Long Bien còn được cộng hưởng từ vị trí đắc địa trong Khu đô thị Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội: khoảng 15 phút đến Hoàn Kiếm sau khi cầu Trần Hưng Đạo hoàn thiện, và chỉ 5-10 phút để kết nối tới toàn bộ hệ thống tiện ích cao cấp bậc nhất của khu Đông bao gồm y tế, giáo dục, thương mại quốc tế cùng sân golf thượng lưu hay khu Vinhomes Riverside ngay kế bên.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên những tài sản có giá trị khai thác thực, các sản phẩm “2 trong 1” như dinh thự Noble Palace Long Bien đang trở thành lựa chọn của nhiều nhà đầu tư giàu kinh nghiệm. Quy mô giới hạn cùng khả năng vận hành linh hoạt giúp sản phẩm không chỉ là nơi ở sang trọng mà còn là tài sản có thể tạo giá trị bền vững theo thời gian.