Bất động sản bến du thuyền: "Mỏ vàng xanh" chờ cơ chế đánh thức

Hạ tầng và quy hoạch là chìa khóa phát triển đô thị vịnh biển

Phát biểu tại hội thảo “Kỷ nguyên vịnh biển: Xu hướng toàn cầu cảng giải trí du thuyền” do báo Tiền Phong tổ chức ngày 7/3, ông Vũ Anh Tú - Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc (Bộ Xây dựng) - cho biết Việt Nam có hơn 3.260 km đường bờ biển cùng 48 vũng, vịnh. Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế biển và mở rộng thị trường bất động sản vịnh biển.

Theo ông, những năm gần đây bất động sản ven biển tăng trưởng nhanh, góp phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ và hạ tầng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển này cũng đặt ra nhiều thách thức về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển theo hướng bền vững.

“Nhà nước đang từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật và quy hoạch nhằm quản lý hiệu quả không gian biển và vùng ven biển, phù hợp với định hướng Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, ông Tú cho biết, đồng thời nhấn mạnh khung pháp lý trong lĩnh vực quy hoạch cũng đang được hoàn thiện theo hướng đồng bộ.

Theo ông Tú, nhiều quy hoạch ở cấp quốc gia, vùng và địa phương đã lồng ghép định hướng phát triển gắn với kiểm soát không gian biển. Thực tế, nhiều dự án quy mô lớn đã được triển khai, khai thác hiệu quả tiềm năng biển tại Cần Giờ, Cam Ranh và Hạ Long.

Vịnh biển tại Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Số liệu từ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết năm ngoái, nguồn cung bất động sản tăng khoảng 22% và dự kiến tiếp tục tăng nhờ sự phát triển của hạ tầng giao thông như cao tốc ven biển và các cảng du lịch.

Tuy vậy, công tác quản lý vẫn còn một số hạn chế như sự chồng chéo giữa quy hoạch không gian biển và quy hoạch đô thị, việc thực thi tại một số địa phương chưa đồng bộ, chế tài đối với vi phạm môi trường vịnh biển chưa đủ mạnh và quy hoạch vẫn thiếu cơ chế giám sát dài hạn.

“Mỏ vàng xanh” từ bất động sản gắn với bến du thuyền

Ông Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển mô hình bất động sản gắn với bến du thuyền.

Theo ông, sự kết hợp giữa kinh tế biển và bất động sản ven biển có thể được xem như một “mỏ vàng xanh”, mang lại giá trị kinh tế rất lớn nhưng hiện nay vẫn chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng.

Vịnh Hạ Long nhìn từ trên cao (Ảnh: Nguyễn Dương).

Vị chuyên gia nhận định Việt Nam sở hữu vị trí chiến lược trên bản đồ hàng hải toàn cầu, nằm trên các tuyến vận tải biển quốc tế quan trọng và được xem là cửa ngõ của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, để biến lợi thế này thành giá trị thực, thị trường cần những nhà đầu tư quy mô lớn với tầm nhìn dài hạn, nhằm phát triển các sản phẩm bất động sản có giá trị cao từ nguồn tài nguyên biển sẵn có.

Theo ông Lượng, nhóm khách hàng của bất động sản gắn với bến du thuyền không chỉ giới hạn ở tầng lớp siêu giàu, mà còn hướng tới những cá nhân có tầm ảnh hưởng toàn cầu như các tỷ phú, doanh nhân lớn hay siêu sao quốc tế. Những nhân vật này được ví như “thỏi nam châm”, có khả năng thu hút sự chú ý của hàng tỷ người trên thế giới.

Ở góc độ thị trường, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho rằng để khai thác tối đa tiềm năng và bảo đảm phát triển bền vững cho các đô thị ven biển, yếu tố then chốt là hạ tầng đồng bộ. Hệ thống giao thông, cảng biển, sân bay và kết nối liên vùng cần được đầu tư bài bản để hình thành mạng lưới giao thương hiệu quả, giúp các trung tâm kinh tế ven biển phát huy lợi thế.

Trong khi đó, ông Vũ Anh Tú nhấn mạnh rằng để thị trường bất động sản vịnh biển phát triển bền vững, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng thời ban hành các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng cho các dự án xanh ven vịnh và thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư (PPP) trong đầu tư hạ tầng.

Bên cạnh đó, ông Tú cho rằng các địa phương cần phân vùng chức năng rõ ràng, tăng cường liên kết vùng, kiểm soát chặt chẽ hoạt động lấn biển, ưu tiên không gian công cộng ven vịnh và kết nối đồng bộ hệ thống giao thông, cảng biển, sân bay. Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ giúp khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, đồng thời bảo đảm phát triển bền vững và tránh tình trạng quá tải tại các vịnh biển.