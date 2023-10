Bài toán nhà ở chất lượng cho giới chuyên gia tại Bình Dương

Phát triển nhà ở chất lượng cho chuyên gia

Được mệnh danh là "thủ phủ công nghiệp" của vùng Đông Nam Bộ, Bình Dương hiện có 29 khu công nghiệp với tổng diện tích lên tới 12.600 ha. Đón trước tiềm năng phát triển, tỉnh tiếp tục đưa thêm vào quy hoạch 15 khu công nghiệp với tổng diện tích 10.200 ha.

Dữ liệu về khả năng thu hút FDI ghi nhận, tính đến hiện tại, Bình Dương có trên 4.100 dự án đầu tư từ 65 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký trên 40 tỷ USD, đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Riêng giai đoạn 2020-2023, Bình Dương thu hút vốn FDI đạt 9,56 tỷ USD, vượt chỉ tiêu giai đoạn 2020-2025 là hơn 9 tỷ USD.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt bậc, dòng vốn FDI đổ bộ cùng sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp thu hút giới chuyên gia cấp cao cũng như quản lý quốc tế và gia đình tới Bình Dương làm việc, sinh sống không ngừng tăng lên.

Từ đó, nhu cầu về nhà ở tại đây cũng gia tăng. Tuy nhiên, hiện tỉnh này không có nhiều căn hộ chất lượng cao đủ tiêu chuẩn cũng như sức hấp dẫn đối với các chuyên gia nước ngoài do không đáp ứng được yêu cầu về vị trí, tiện ích và môi trường sống.

Trước thực trạng đó, giới phân tích nhận định, Bình Dương đang đứng trước lực cầu lớn về nhà ở. Đặc biệt, dòng sản phẩm bất động sản (BĐS) nhà ở với mô hình tổ hợp đa tiện ích sẽ sớm bắt sóng thị trường nhờ khả năng đáp ứng nhu cầu khắt khe của giới chuyên gia, kỹ sư.

BĐS nhà ở sở hữu tổ hợp đa tiện ích "đo ni đóng giày" cho giới chuyên gia (Ảnh: The Emerald 68).

The Emerald 68 - Lời giải cho bài toán an cư của giới chuyên gia

Là dự án căn hộ do tập đoàn Lê Phong và Coteccons phát triển tại TP Thuận An (Bình Dương) với tổng mức đầu tư lên tới 2.000 tỷ đồng, The Emerald 68 được kỳ vọng sẽ trở thành lời giải cho bài toán tìm nhà khắt khe của chuyên gia nước ngoài, quản lý cấp cao tại các khu công nghiệp trong khu vực.

Tọa lạc tại vị trí cửa ngõ tiếp giáp khu đông Sài Gòn, sở hữu kết nối chiến lược với các trục giao thông quan trọng như: đại lộ Bình Dương, Quốc lộ 13, đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai…, từ The Emerald 68, cư dân dễ dàng di chuyển tới các trung tâm hành chính, cơ quan, công sở. Đặc biệt, chỉ mất 10 phút đi xe để tới khu công nghiệp VSIP 1 và các khu công nghiệp lớn lân cận.

The Emerald 68 sở hữu vị trí kết nối chiến lược (Ảnh: The Emerald 68).

Thêm vào đó, với mạng lưới giao thông thông suốt, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích ngoại khu đa dạng, đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, mua sắm hay vui chơi, giải trí như Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, trung tâm thương mại Lotte Mart, Aeon Mall Bình Dương, Aeon Mall Thủ Đức, Sân golf Sông Bé, sân bay Tân Sơn Nhất,…

Sở hữu kinh nghiệm 19 năm của một tổng thầu từng ghi dấu ấn với những công trình mang tính biểu tượng quốc gia, Coteccons đã tâm huyết nghiên cứu, chăm chút tỉ mỉ chất lượng công trình, kiến tạo một chốn an cư trọn vẹn cho cư dân.

Từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất như: chất liệu hệ thống xả nước nhà vệ sinh giúp giảm tiếng ồn đến áp dụng tiêu chuẩn khắt khe với hệ thống điện; tới các yếu tố như vị trí mặt trời, hướng gió, vị trí cửa sổ, vật liệu hấp thụ nhiệt… đều được tính toán để tạo nên một tổ ấm an toàn, thoáng đãng.

Đặc biệt, tại The Emerald 68, mỗi căn hộ là một tuyệt tác với nghệ thuật sắp đặt và thiết kế không gian sống mang tới sự thoải mái tối đa cho gia chủ. Không gian bếp liền kề với lô gia đảm bảo sự thông thoáng, tránh bị ám mùi thức ăn trong căn hộ; đa số các phòng ngủ không đối cửa với nhau, không gian bếp tách biệt khỏi phòng khách, tạo sự riêng tư tuyệt đối cho mọi khu vực,...

The Emerald 68 - chốn an cư chất lượng cao cho giới chuyên gia (Ảnh: The Emerald 68).

Căn hộ The Emerald 68 hứa hẹn không chỉ là chốn an cư bền vững, có khả năng tăng giá theo thời gian mà còn mang tới cho cư dân cơ hội hưởng trọn hệ sinh thái tiện ích nội khu "all-in-one" cao cấp.

Với hệ thống hơn 25 tiện ích phục vụ đa nhu cầu: từ trung tâm thương mại sầm uất, phố mua sắm nhộn nhịp, hồ bơi 4 mùa, hồ sục Jacuzzi theo chuẩn resort, phòng gym hiện đại cho tới công viên ven sông thơ mộng và thư viện với hàng nghìn đầu sách... Cư dân tại The Emerald 68 cũng có thể yên tâm bởi hệ thống an ninh sẽ được đảm bảo chặt chẽ, an toàn.

The Emerald 68 sở hữu chuỗi tiện ích đa dạng (Ảnh: The Emerald 68).

"Là sản phẩm tâm huyết ra đời từ sự hợp tác chiến lược của Lê Phong và Coteccons, The Emerald 68 cam kết chất lượng công trình và tiến độ thi công", chủ đầu tư khẳng định.