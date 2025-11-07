Ba lý do nhà đầu tư quan tâm căn hộ Sun Centro Town tầm nhìn nội khu

Căn hộ Sun Centro Town tầm nhìn nội khu có mức giá cạnh tranh, hút giới đầu tư (Ảnh: Sun Property).

Đón đầu xu hướng nghỉ dưỡng - đầu tư mới

“Gia đình tôi có cháu nhỏ và người lớn tuổi nên rất cần yên tĩnh. Bởi vậy tôi quyết định đặt mua căn hộ Sun Centro Town tầm nhìn nội khu dù điều kiện tài chính đủ để mua 1 căn tầm nhìn biển. Với tôi, dù là mua nhà để ở hay đầu tư thì sự phù hợp vẫn là quan trọng nhất”, anh Phan Huy (phường Tuần Châu, Quảng Ninh) chia sẻ.

Theo chia sẻ từ đại diện Sun Property (thành viên Sun Group), số lượng khách đặt cọc căn hộ Sun Centro Town tầm nhìn nội khu nhiều không kém so với những căn tầm nhìn ra biển. Nếu căn hộ hướng biển sở hữu tầm nhìn ngắm trọn vịnh Hạ Long, thì các căn nội khu lại sở hữu đặc quyền khác, đó là khoảng xanh trong lành, sự yên tĩnh, hạn chế ảnh hưởng của gió biển.

Ngay trong lòng ba tòa tháp, cư dân được tận hưởng hệ tiện ích theo chuẩn quốc tế: bể bơi mái kính dài 50m, phòng gym - spa cao cấp, khu vui chơi trẻ em, nhà hàng sang trọng dưới chân đế hay nhà hàng tầng mái tầm nhìn ngắm biển xanh… biến nơi đây thành chốn an cư - nghỉ dưỡng.

Nhà hàng sang trọng tiêu chuẩn quốc tế tại Sun Centro Town (Ảnh: Sun Property).

Sun Centro Town nằm tại vị trí vàng ở Bãi Cháy - giao điểm của các trục giao thông chiến lược khu vực Đông Bắc đón trọn dòng khách Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đổ về qua tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, đồng thời kết nối nhanh chóng tới sân bay quốc tế Vân Đồn.

Từ đó, du khách chỉ mất 1,5 giờ di chuyển từ Hà Nội, 50 phút từ Hải Phòng hoặc từ sân bay quốc tế Vân Đồn đến Bãi Cháy.

Sự thuận tiện này giúp tổ hợp căn hộ trung tâm Bãi Cháy đáp ứng khách 24/7, đáp ứng xu hướng “thích là đi” đang lan rộng của giới trẻ hiện nay: không cần lên kế hoạch quá lâu, sẵn sàng xách ba lô lên và đi ngay khi có thời gian rảnh. Khảo sát được đăng tải bởi Blue Cross Asia-Pacific (2025) cho thấy, 74% người trẻ thích trải nghiệm mới, độc đáo khi đi du lịch, 58% ưu tiên du lịch ngẫu hứng, không đặt lịch trước.

Cư dân Sun Centro Town sở hữu đặc quyền vài bước ra biển (Ảnh: Sun Property).

Tiềm năng trong dài hạn

Trên thế giới, những dự án gắn chặt với kinh tế đêm được coi là “gà đẻ trứng” cho các nhà đầu tư bất động sản. Trong báo cáo “Life at Night” của thành phố Providence (Mỹ), các hoạt động kinh tế ban đêm (nhà hàng, quán bar, giải trí) tạo ra doanh thu đáng kể và cũng góp phần tăng giá trị bất động sản thương mại trong khu vực.

Các chuyên gia đánh giá, du lịch Bãi Cháy (Quảng Ninh) đang được định hình phát triển theo xu hướng quốc tế, nhất là từ khi “ông lớn” bất động sản Sun Group đánh dấu sự xuất hiện tại vùng đất này với đại đô thị Sun Elite City cùng hàng loạt tiện ích vui chơi giải trí đẳng cấp như: cảng tàu khách quốc tế, chợ đêm VUI-Fest, quảng trường Sun Carnival - nơi tổ chức các lễ hội tầm cỡ quốc tế với âm nhạc, pháo hoa, nghệ thuật đặc sắc… Tất cả kiến tạo “trái tim” kinh tế đêm sôi động bậc nhất miền Bắc.

Sun Centro Town hưởng trọn hệ tiện ích vui chơi, giải trí từ đại đô thị Sun Elite City quy mô 324ha (Ảnh: Sun Property).

Theo thống kê 8 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón 16,2 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ, doanh thu đạt 41.380 tỷ đồng. Trong đó, Bãi Cháy được xem là trung tâm du lịch với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, đây chỉ là những con số khiêm tốn khi kinh tế đêm tại Bãi Cháy mới đang trong giai đoạn đầu khai mở.

Tương lai gần, kinh tế đêm hứa hẹn sẽ mở ra tiềm năng khai thác kinh doanh đa dạng cho bất động sản ven vịnh, từ cho thuê căn hộ, vận hành khách sạn đến kinh doanh nhà hàng. Các yếu tố này sẽ là đòn bẩy cho bất động sản Bãi Cháy gia tăng giá trị về lâu dài.

Quỹ căn hộ không còn nhiều

Ngay thời điểm ra mắt thị trường, Sun Centro Town đã thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư, nhân viên bán hàng với số lượng đặt cọc căn hộ lớn. Đến thời điểm này, dự án có số lượng căn hộ tầm nhìn biển đã gần hết, số lượng căn hộ tầm nhìn nội khu cũng không còn nhiều. Đây là cơ hội cuối cho những ai muốn trở thành cư dân Sun Elite City trung tâm Bãi Cháy mà không cần chi trả quá cao.

Căn hộ mẫu studio Sun Centro Town (Ảnh: Ánh Dương).

Nếu so sánh với các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM thì giá căn hộ tầm nhìn nội khu tại Sun Centro Town khá dễ chịu, khoảng 50 triệu đồng/m2 với căn hộ studio, khả năng khai thác cho thuê vượt trội nhờ nguồn khách ổn định.

“Với mức giá cạnh tranh, đặc quyền tiện ích “all-in-one” cùng tiềm năng cho thuê lớn, Sun Centro Town được kỳ vọng thu hút nhà đầu tư cả nước. Tôi tin tưởng khi đại đô thị Sun Elite City hoàn thiện, kinh tế đêm Bãi Cháy vận hành ổn định, căn hộ Sun Centro Town sẽ trở thành gà đẻ trứng cho các chủ sở hữu”, đại diện Sun Property chia sẻ.