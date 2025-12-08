Ava Center khai trương nhà mẫu

Không khí sôi động, lượng khách tham quan vượt dự kiến

Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực đón tiếp và nhà mẫu Ava Center trở nên sôi động hơn với các hoạt động trải nghiệm, giới thiệu dự án và tư vấn chuyên sâu. Sự kiện khai trương khu căn hộ mẫu đã thu hút đông đảo khách hàng từ đại diện các đơn vị phân phối đến những khách hàng tinh hoa, gây ấn tượng thông qua không gian sống được tái hiện trọn vẹn, sống động ngay trong khu căn hộ mẫu.

Ban lãnh đạo cắt băng khánh thành căn hộ mẫu AVA Center (Ảnh: AVA Center).

Nhiều khách hàng chia sẻ, việc được trực tiếp “chạm” vào từng chi tiết nội thất, cảm nhận ánh sáng, vật liệu và không gian thực đã giúp hình dung rõ ràng hơn, thay vì chỉ xem qua bản vẽ hoặc hình ảnh mô phỏng. Một số nhà đầu tư đánh giá cao yếu tố sẵn sàng khai thác của sản phẩm khi căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất, có thể nhanh chóng đưa vào sử dụng để ở hoặc cho thuê mà không mất thêm thời gian và chi phí thi công.

Chị Minh Trang (Bình Thạnh), một trong những khách tham quan sớm nhất, chia sẻ: “Tìm hiểu dự án này từ những thông tin đầu tiên, tôi đánh giá cao cách AVA Center cho khách tự lựa nội thất. Dù cùng một căn nhưng mỗi phong cách lại tạo cảm xúc khác. Đây là lần đầu tôi thấy một dự án mà khách có thể định hình tổ ấm giống mong muốn của chính mình đến vậy”.

Chương trình không chỉ gây ấn tượng bởi nội dung hấp dẫn mà còn bởi cơ hội nhận loạt quà tặng hấp dẫn từ quỹ giải thưởng 15 tỷ đồng bao gồm nồi chiên không dầu Philips, nồi cơm điện tử Cuckoo, máy làm sữa hạt đa năng Sunhouse... hứa hẹn mang đến trải nghiệm phấn khởi và trọn vẹn mọi khách hàng.

Trải nghiệm không gian sống tiện nghi

Tại sự kiện, chủ đầu tư giới thiệu không gian nhà mẫu và hệ nội thất thuộc dòng sản phẩm Touchable Home - mô hình căn hộ được bàn giao hoàn thiện nhưng vẫn cho phép khách hàng tùy chọn phong cách theo sở thích riêng. Đây là ưu điểm hiếm thấy trong phân khúc, mang lại trải nghiệm “chạm - chọn - sống” thời thượng.

Bố cục không gian được tổ chức mạch lạc, từ khu vực đón tiếp, khu trưng bày thông tin dự án đến khu căn hộ mẫu và khu tư vấn riêng. Ánh sáng, vật liệu, mảng xanh và cách bài trí nội thất được chăm chút kỹ lưỡng, mang lại cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi, mở ra hình dung chân thực về cuộc sống tại Ava Center trong tương lai.

Ban lãnh đạo cùng khách hàng đang tham quan căn hộ mẫu (Ảnh: AVA Center).

Một trong những điểm nhấn khiến nhiều khách hàng ấn tượng khi tham quan nhà mẫu là cách Ava Center chuyển hóa khái niệm “thiết kế độc bản” từ ý niệm thành trải nghiệm cụ thể. Thay vì áp dụng một mẫu nội thất duy nhất cho toàn bộ tòa nhà, Ava Center cho phép khách hàng lựa chọn phương án hoàn thiện nội thất phù hợp sở thích: từ gam màu chủ đạo, chất liệu bề mặt, phong cách trang trí cho đến cách tổ chức ánh sáng.

Các chuyên viên tư vấn giới thiệu và tư vấn chuyên sâu về căn hộ cho khách hàng (Ảnh: AVA Center).

Bên cạnh lợi thế về thiết kế và vị trí, Ava Center còn thuyết phục khách hàng bằng hệ tiện ích nội khu được quy hoạch theo mô hình “thành phố đa tiện ích” đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc và giải trí của cư dân hiện đại. Nổi bật trong số đó là các tiện ích độc bản như Bác sĩ tại gia 24/7, Trung tâm Gia sư và AVA Kids, công viên thú cưng.

Hệ sinh thái tiện ích phong phú, gần khu vực Quốc lộ 13 mở rộng, sở hữu vị trí gần ga Metro số 6 300m giúp Ava Center hội tụ hai giá trị: tiện lợi di chuyển và tiềm năng tăng trưởng khi tuyến metro vận hành.

Sự kết hợp giữa không gian kiến trúc, nội thất tùy biến và hệ tiện ích độc bản được kỳ vọng sẽ giúp Ava Center trở thành một trong những điểm sáng của thị trường phía Đông Bắc TPHCM trong giai đoạn cuối năm và những năm tiếp theo.