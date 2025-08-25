ATTLand khai trương căn hộ mẫu ArtStella

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng , cho thấy sức hấp dẫn của dòng sản phẩm Chill Home cận metro số 1.

Hàng trăm khách hàng tới thăm quan và trải nghiệm trực tiếp (Ảnh: ATTLand).

Ngay từ sáng sớm, đông đảo khách hàng đã có mặt để tìm hiểu dự án, trong đó có không ít bạn trẻ thế hệ Gen Z đang ấp ủ giấc mơ an cư, các gia đình trẻ tìm kiếm tổ ấm tiện nghi cũng như nhiều nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm săn tìm cơ hội sinh lời.

Tại khu vực trưng bày, khách hàng đã có dịp trải nghiệm thực tế không gian sống của căn hộ Chill Home - ArtStella, đồng thời được tư vấn chi tiết về tiềm năng dự án.

Các căn hộ tại đây có diện tích đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu từ người độc thân, cặp đôi trẻ cho đến gia đình có con nhỏ. Điểm ưu việt của căn hộ Chill Home - ArtStella là được thiết kế thông minh, hiện đại, tối ưu diện tích, đa dạng về công năng và 100% đều có ban công rộng mở. Các phòng chức năng được bố trí hợp lý giúp đón ánh sáng và thông gió tự nhiên, mang lại sự thoải mái cho các gia chủ.

Không chỉ dừng ở thiết kế, ArtStella còn khẳng định giá trị bằng chất lượng bàn giao với vật liệu hoàn thiện cao cấp

Khách hàng đánh giá cao không gian sống tinh tế, thiết kế tối ưu của Chill Home - ArtStella (Ảnh: ATTLand).

Sau khi xem căn hộ mẫu cũng như được tư vấn về tiềm năng của ArtStella, nhiều khách hàng đã bày tỏ sự ấn tượng với dự án.

Anh Tuấn Khải (Thủ Đức), một trong những khách hàng tham dự sự kiện, chia sẻ: “Thật sự đã rất lâu rồi mới có dự án mới có vị trí gần kề metro số 1 được giới thiệu ra thị trường. ArtStella xuất hiện đúng lúc để gia đình trẻ như tôi vừa có cơ hội tạo lập một căn nhà riêng, vừa thuận tiện đi làm. Hơn nữa, việc chủ đầu tư hợp tác phát triển chiến lược với các thương hiệu lớn như Tập đoàn An Phong và ngân hàng BIDV tạo sự an tâm cho khách hàng”.

Nhiều khách hàng lập tức quyết định sở hữu ngay sau khi tham quan căn hộ Chil Home - ArtStella (Ảnh: ATTLand).

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ thế hệ iGen cũng xem ArtStella như một cơ hội tích lũy tài sản. Khi được hỏi về lý do tại sao quyết định chọn Chill Home của ArtStella làm chốn an cư, bạn trẻ Ngọc Mai (25 tuổi) cho biết ngoài vị trí thuận tiện, dự án còn có chuỗi tiện ích hiện đại, thời thượng.

Không chỉ khách hàng cá nhân, nhiều nhà đầu tư cũng đánh giá ArtStella là “điểm sáng” mới đầy hấp dẫn ở khu Đông TPHCM.

Dự án sở hữu lợi thế lớn với vị trí ngay mặt tiền đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, cách ga Suối Tiên của metro số 1 và Bến xe miền Đông mới vài phút. Xung quanh dự án còn tập trung hàng loạt trường đại học lớn, khu công nghệ cao với hàng nghìn chuyên gia, trí thức trẻ.

Hơn nữa, ArtStella còn nằm liền kề ga S0 - điểm khởi đầu của hai tuyến metro nối dài, hướng về TPHCM mở rộng và sân bay quốc tế Long Thành, chuẩn bị xây dựng trong thời gian tới. Với lợi thế này, ArtStella không chỉ mang lại khả năng khai thác cho thuê cao, mà còn hứa hẹn tiềm năng tăng giá khi hệ thống hạ tầng đồng loạt đi vào hoạt động và khu Đông tiếp tục trở thành trung tâm phát triển mới.

Khách hàng và nhà đầu tư đánh giá cao dự án, khi ArtStella sở hữu vị trí chiến lược kề cận Metro số 1 (Ảnh: ATTLand).

Việc hàng trăm khách hàng tham quan trong ngày đầu khai trương đã phần nào khẳng định sức hấp dẫn của ArtStella trên thị trường. Với vị trí chiến lược kề cận metro, thiết kế độc đáo, hệ tiện ích đa tầng, ArtStella không chỉ là lựa chọn an cư cho thế hệ trẻ mà còn là cơ hội đầu tư ở khu Đông TPHCM thời điểm hiện tại.