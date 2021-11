Ascott cung cấp dịch vụ quản lý vận hành với King Crown Infinity

Dân trí BCG Land vừa ký kết hợp tác chiến lược với The Ascott Limited - thương hiệu nhà điều hành kinh doanh dịch vụ lưu trú quốc tế lớn trên thế giới đến từ Singapore.

Với diện tích 1,1 ha cùng chiều cao nổi bật 116 m, khu phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp King Crown Infinity gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng mang tên Apollo và Artemis tọa lạc tại vị trí đắc địa giữa trung tâm Thành phố Thủ Đức.

Ảnh phối cảnh dự án King Crown Infinity.

Từ dự án, cư dân chỉ mất 5-10 phút để di chuyển đến Khu công nghệ cao cũng như tới tuyến metro số 1 và di chuyển vào trung tâm TPHCM trong vòng 15 phút.

Đây cũng là dự án tại khu Đông đem đến khu vườn treo trên không độc đáo tựa Garden By The Bay, đồng thời sở hữu phố đi bộ trong nhà thông suốt 6 tầng thương mại của dự án, lấy cảm hứng từ vườn Namba Park của Nhật Bản.

Với GFRC - bê tông cốt sợi thủy tinh - vật liệu xây dựng không nung tiên tiến nhất của thời đại, BCG Land đã đưa chuẩn mực sống xanh lên một tầm cao mới: sống có trách nhiệm với các hoạt động thiết thực nhằm chung sức bảo vệ hành tinh xanh.

Không gian sống dành cho chủ nhân tinh hoa.

Tại buổi lễ ký kết, đại diện BCG Land cho biết, thương hiệu Ascott chính là mảnh ghép hoàn thiện mục tiêu và nỗ lực xây dựng King Crown Infinity trở thành siêu dự án hạng sang xứng tầm, dành riêng cho giới thượng lưu.

"Chúng tôi kỳ vọng rằng, The Ascott Limited cùng các tiêu chuẩn dịch vụ đẳng cấp, tinh tế vốn có sẽ giúp King Crown Infinity trở thành dự án đáng sống bậc nhất tại lõi trung tâm thành phố mới mà bất cứ cư dân tinh hoa nào cũng khao khát được trải nghiệm", bà Mai Loan, Phó chủ tịch HĐQT BCG Land chia sẻ.

Đại diện Tập đoàn Ascott Limited cho biết, việc hợp tác với BCG Land trong một dự án đáng sống bậc nhất Thành phố Thủ Đức là vinh dự đối với tập đoàn quản lý vận hành đến từ đảo quốc sư tử này. "Với dịch vụ quản lý vận hành tiêu chuẩn 5 sao và sự thấu hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam, chúng tôi tin rằng những cư dân thông thái của King Crown Infinity sẽ luôn hài lòng với quyết định lựa chọn an cư tại đây", đại diện Ascott cho biết.

Cũng tại buổi lễ này, BCG Land đã thông báo về sự xuất hiện của Lyf Saigon - một thương hiệu thuộc Tập đoàn Ascott tại khu vực Thảo Điền, TP Thủ Đức, thuộc dự án King Crown Village. Ngoài ra, BCG Land đã ký kết hợp tác chiến lược với ngân hàng BIDV và Vietinbank để nâng tổng số ngân hàng bảo trợ tài chính cho King Crown Infinity lên đến con số 7, bổ sung thêm sự an tâm vào lựa chọn của khách hàng khi đầu tư dự án.

Lãnh đạo BCG Land, BIDV và Vietinbank ký kết hợp tác chiến lược cho dự án King Crown Infinity.

The Ascott Limited - đơn vị quản lý vận hành hàng đầu thế giới

Sở hữu mạng lưới dự án trải dài trên hơn 200 thành phố, tại hơn 30 quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi và Mỹ, The Ascott Limited đang là thương hiệu nhà điều hành kinh doanh dịch vụ lưu trú quốc tế lớn trên thế giới đến từ Singapore. Ascott hiện quản lý 14 thương hiệu căn hộ dịch vụ và khách sạn với những tên tuổi nổi tiếng như The Crest Collection, Ascott The Residence, Somerset, Quest, Citadines, Lyf, Préférence, Vertu, Harris, Citadines Connect... Năm 2020, Ascott từng được World Travel Awards vinh danh "Thương hiệu Căn hộ dịch vụ hàng đầu châu Á 2021".

BCG Land - nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam

BCG Land là thành viên trực thuộc Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG, sàn HOSE) - tập đoàn đầu tư đa ngành khẳng định vị thế và uy tín trong lĩnh vực bất động sản.

Với tầm nhìn trở thành nhà phát triển bất động sản hàng đầu, xây dựng những công trình thay đổi diện mạo quốc gia, trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, BCG Land đã ghi dấu ấn với hàng loạt dự án quy mô dọc dải đất ven biển miền Trung, như Malibu Hội An, Casa Marina Resort, Casa Marina Premium hay Hoian d'Or... Đây được xem là những dự án nghỉ dưỡng trọng điểm, góp phần thay đổi diện mạo ngành du lịch miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung trong thời gian tới.

Mảng xanh ngập tràn tại King Crown Infinity.

Trên thị trường bất động sản nhà ở, BCG Land cũng tạo dấu ấn khi liên tiếp cho ra mắt những dự án an cư tọa lạc tại TP Thủ Đức như King Crown Village và mới đây là King Crown Infinity.

Tọa lạc tại 218 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TPHCM, khu phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp King Crown Infinity được phát triển bởi Công ty Cổ phần BCG Land - thành viên Tập đoàn Bamboo Capital. King Crown Infinity được kỳ vọng trở thành công trình biểu tượng mới tại khu đô thị sáng tạo phía Đông TPHCM.

Trường Thịnh