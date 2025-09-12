Alluvia City kiến tạo mô hình thành phố bền vững bên sông Hồng

Thiết kế “nương” theo bờ sông Hồng

Trong nhiều thập kỷ, sông Hồng là dòng chảy mang tính biểu tượng của Hà Nội. Không chỉ là nguồn phù sa nuôi dưỡng đồng bằng, sông Hồng còn là yếu tố định hình không gian đô thị. Tuy nhiên, việc phát triển các khu đô thị ven sông đặt ra câu hỏi về khả năng chống ngập và an toàn lũ.

Ngập úng tại Hà Nội hiện nay chủ yếu xuất phát từ mưa lớn, khi cường độ mưa vượt quá khả năng thoát của hạ tầng. Hệ thống thoát nước trong nội đô Hà Nội vẫn dựa vào cơ chế tự chảy, gom nước về hồ điều hòa rồi mới bơm ra sông Hồng qua các trạm bơm, khiến dòng thoát bị chậm, dẫn đến ngập cục bộ.

Alluvia City nương theo bờ sông Hồng, hứa hẹn trở thành dự án thành phố bên sông kiểu mẫu hiện nay (Ảnh: CĐT).

Alluvia City nhờ lợi thế sát sông Hồng và được che chở bởi đê bối, đồng thời với quy hoạch hệ thống hồ trữ nước quy mô lớn, đóng vai trò giảm áp lực thoát nước tức thời. Toàn bộ hệ thống tiêu thoát được thiết kế để tự chảy trực tiếp ra sông, kết hợp với động lực hỗ trợ khi cần, giúp nước mưa được rút nhanh từng phút thay vì chờ hàng giờ. Nhờ đó, Alluvia City giải quyết được bài toán ngập do mưa tốt hơn nhiều so với các khu đô thị nội đô, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn trước những đợt lũ lớn vốn ít xuất hiện.

Theo bà Hoàng Ngọc Ánh - Chủ nhiệm dự án Alluvia City, hệ thống đê bối được thiết kế để chịu lũ với chu kỳ 300 năm, trong khi đê chính có thể chống được tần suất lũ 500 năm. “Cao trình đê bối còn cao hơn đỉnh lũ của bão Yagi (11,3m đo tại trạm Hà Nội, tính theo tỷ lệ độ dốc, mực nước tại Alluvia City là 10.67m. Thời gian đạt đỉnh diễn ra từ 9h sáng ngày 11/9 đến khoảng 10h sáng ngày 12/9 và rút rất nhanh tại khu vực dự án) vừa qua. Do đó, vị trí này có thể đảm bảo an toàn để phát triển một đô thị quy mô lớn”, bà nhấn mạnh.

Alluvia City chỉ xây dựng trên 5% tổng diện tích bãi sông. Trong 645ha được phép nghiên cứu xây dựng, chỉ 32,3ha dành cho công trình, phần còn lại là công viên, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật. Đây là tỷ lệ xây dựng khá thấp, vừa tuân thủ nghiêm ngặt quy định, vừa đảm bảo dòng chảy tự nhiên không bị cản trở.

Thành phố bọt biển và ưu điểm thiết kế kè mềm

Trên thế giới, nhiều đô thị ven sông đã lựa chọn cách “sống chung với nước” thay vì cố gắng chống lại thiên nhiên bằng những bức tường bê tông khô cứng. Mô hình “thành phố bọt biển” xuất hiện từ Đức và sau đó lan rộng sang Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc. Thay vì thoát nước càng nhanh càng tốt, các ý tưởng sẽ để thành phố hấp thụ và lưu giữ nước mưa như miếng bọt biển khổng lồ.

Alluvia City tiếp cận theo mô hình này. Các tuyến kênh trong dự án được kè mềm, tức là bờ đất thoải phủ thảm cỏ, cây bụi và cây thủy sinh. Nhờ đó, khi mưa lớn, nước thấm dần xuống đất thay vì tràn ra bề mặt cứng. Bà Ánh giải thích: “Kè mềm không chỉ giảm áp lực cho hệ thống thoát nước, mà còn giữ cảnh quan gần gũi, tránh tình trạng xói mòn”.

Các kè mềm và hệ thực vật thảm xanh giúp giảm thiểu ngập úng ở Trung Quốc (Ảnh: The Cultural Landscape Foundation).

Khác với các bức tường bê tông thường thấy tại nhiều đô thị Việt Nam, kè mềm cho phép tương tác giữa con người và mặt nước. Đây cũng là giải pháp được áp dụng tại công viên Bishan (Singapore) hay công viên ven sông Hoàng Phố (Thượng Hải), nơi lối đi và bậc thang được thiết kế chấp nhận ngập tạm thời khi triều dâng, sau đó khô ráo trở lại. Không chỉ an toàn, các công trình này còn tạo nên bản sắc cảnh quan đô thị độc đáo.

Tại Alluvia City, hệ thống “công viên bán ngập” được bố trí rải rác. Bình thường đây là nơi vui chơi, khi mưa lớn lại biến thành hồ chứa tạm thời, điều tiết nước trước khi trả về hệ thống chung. Đây là bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa mô hình thành phố bọt biển tại Việt Nam.

Điểm khác biệt của kiến trúc đô thị ven sông

Song song với hạ tầng chống ngập, Alluvia City khai thác triệt để cảnh quan ven sông để tạo nên một không gian sống khác biệt. Các tòa nhà cao tầng đều có cửa kính lớn từ sàn tới trần, mở rộng tầm nhìn ra sông Hồng. Hệ thống kính hộp hai lớp giúp giảm tiếng gió, đồng thời hạn chế hiệu ứng nhà kính.

Không gian mở được ưu tiên tối đa: từ hồ trung tâm 11,2ha với đảo sự kiện, đường dạo ven sông, cho tới hệ thống công viên và vườn thiền. Đây không chỉ là cảnh quan, mà còn là “lá phổi xanh” giúp điều hòa vi khí hậu khu vực.

Khu dịch vụ công cộng khoáng nóng tại “thành phố sinh thái khoáng nóng” bên bờ sông Hồng Alluvia City (Ảnh: CĐT).

Điểm độc đáo là nguồn khoáng nóng tự nhiên. Theo thiết kế, Alluvia City sẽ có hai trung tâm khoáng nóng quy mô lớn, phục vụ cư dân và người dân Hà Nội. Ở một số phân khu, hệ thống dẫn khoáng được đưa trực tiếp tới từng nhà. Điều này biến khoáng nóng, vốn chỉ xuất hiện tại resort thành tiện ích thường nhật của cư dân đô thị.

Đây là bước tiến của bất động sản năng lượng: gia tăng giá trị dự án bằng cách tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên như khoáng nóng, gió sông và hệ sinh thái cây xanh - mặt nước để tái tạo sức khỏe, nuôi dưỡng tinh thần cư dân.