Mang vườn cây ăn quả vào nhà chỉ với vài bí quyết đơn giản

Hãy tưởng tượng một buổi sáng cuối tuần, bạn bước vào bếp và hái ngay một quả chanh tươi từ chậu cây nhỏ xinh đặt trên bậu cửa sổ để pha trà, hay một quả quất căng mọng để làm nước giải khát.

Trồng cây ăn quả trong nhà không chỉ mang lại nguồn thực phẩm sạch, tươi ngon mà còn là một thú vui tao nhã, giúp không gian sống thêm xanh mát và tràn đầy sức sống.

Tất nhiên, việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn và một chút kiến thức. Tuy nhiên, theo các chuyên gia làm vườn, với sự chăm sóc phù hợp và kỳ vọng thực tế, bất kỳ ai cũng có thể thành công.

Những "ngôi sao" của vườn cây trong nhà

Không phải loại cây ăn quả nào cũng phù hợp để trồng trong nhà. Theo lời khuyên từ các chuyên gia, những loại cây họ cam, chanh lùn chính là “ngôi sao sáng giá” nhất. Chúng không chỉ thích nghi tốt với môi trường chậu mà còn có khả năng cho quả quanh năm nếu được chăm sóc đúng cách.

Chanh Meyer, quất hay cam calamondin là những lựa chọn hàng đầu nhờ khả năng tự thụ phấn và dễ chăm sóc.

Bên cạnh đó, một số loại cây khác cũng rất đáng thử sức như:

Sung: Các giống sung lùn như ficus carica có thể sống tốt trong nhà. Ưu điểm nổi bật của sung là khả năng tự thụ phấn, không cần sự can thiệp của ong bướm hay con người.

Lựu lùn: Dù quen thuộc với không gian ngoài trời, lựu lùn lại là một lựa chọn tuyệt vời cho chậu cây trong nhà. Chúng nhỏ gọn, chịu hạn tốt và chỉ cần đất thoát nước tốt.

Bơ: Trồng bơ từ hạt là một trải nghiệm thú vị, tuy nhiên, hãy kiên nhẫn vì cây bơ trồng từ hạt có thể mất đến 15-20 năm mới cho quả.

Ô liu: Nếu bạn yêu thích vẻ đẹp thanh lịch và không quá bận tâm đến việc thu hoạch quả, ô liu là một lựa chọn độc đáo. Cây cần được đặt ở nơi mát mẻ để kích thích ra quả.

Chuối lùn hoặc dứa: Dù đòi hỏi chế độ chăm sóc phức tạp hơn, nhưng cảm giác ngắm nhìn những quả dứa hay chuối chín ngay trong phòng khách chắc chắn sẽ rất đáng để thử.

Trồng cây ăn quả trong nhà không chỉ xanh mát không gian, mà còn gieo thêm niềm vui mỗi ngày (Ảnh: Getty).

Bí quyết vàng để cây ra hoa kết quả

Một chậu cây ăn quả sẽ chỉ là cây cảnh nếu không được chăm sóc đúng cách. Để cây thực sự ra quả, bạn cần nắm vững những nguyên tắc cơ bản sau:

Ánh sáng: Yếu tố sống còn

Cây ăn quả, đặc biệt là cây họ cam chanh, cần rất nhiều ánh sáng để quang hợp. Khoảng 8-12 giờ ánh sáng trực tiếp mỗi ngày là lý tưởng. Bạn nên đặt chậu cây ở những vị trí có cửa sổ hướng nam hoặc sử dụng đèn LED trồng cây chuyên dụng để bổ sung ánh sáng.

Ánh sáng đủ mạnh sẽ giúp cây phát triển khỏe mạnh và kích thích ra hoa, kết quả.

Tưới nước: Chuyện tưởng dễ mà khó

Tưới nước quá nhiều là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến cây trồng trong chậu bị hỏng rễ.

Nguyên tắc cơ bản là chỉ tưới khi lớp đất mặt đã khô. Đất nên ẩm, không sũng nước. Để đảm bảo thoát nước tốt, hãy chọn chậu có lỗ thoát nước lớn và kê cao chậu lên một chút để không khí lưu thông.

Bón phân: "Thức ăn" nuôi cây lớn

Để cây có đủ dinh dưỡng ra hoa, kết quả, việc bón phân là không thể thiếu. Bạn nên sử dụng các loại phân bón chuyên dụng cho cây ăn quả hoặc cây họ cam chanh mỗi 4-6 tuần một lần. Phân chậm tan cũng là một lựa chọn tốt giúp cung cấp dưỡng chất ổn định cho cây trong thời gian dài.

Thụ phấn: "Đóng vai" con ong

Nếu không phải là loại cây tự thụ phấn như sung, bạn sẽ cần phải giúp cây thụ phấn bằng tay. Công việc này thú vị nhưng rất quan trọng để có quả. Bạn có thể sử dụng một chiếc cọ nhỏ, nhẹ nhàng quét phấn từ hoa đực sang hoa cái. Nếu có điều kiện, hãy mang cây ra ngoài trời vào mùa xuân và hè để tận dụng sự hỗ trợ của ong bướm và côn trùng tự nhiên.

Lựa chọn đất trồng và chậu

Một loại đất trồng chậu tốt, thoát nước nhanh và giàu dinh dưỡng là nền tảng cho sự phát triển của cây. Bạn có thể tự pha trộn đất với xơ dừa, tro trấu và một chút phân hữu cơ để tăng độ tơi xốp.

Lựa chọn chậu phù hợp với kích thước cây và có lỗ thoát nước lớn cũng là một điểm cộng. Theo chuyên gia chăm sóc cây Samantha Sergeant, cây trồng trong chậu cần bổ sung đất thường xuyên hơn cây trồng ngoài trời.

Lời khuyên cho những người mới bắt đầu

Khi bắt đầu trồng cây ăn quả trong nhà, hãy chuẩn bị tinh thần và đừng quá nôn nóng. Theo chuyên gia Andy Ferguson, ngay cả khi chăm sóc lý tưởng, một số cây vẫn có thể mất vài năm mới ra quả. Hơn nữa, chất lượng và sản lượng quả của cây trồng trong nhà khó lòng sánh được với cây ngoài trời.

Tuy nhiên, niềm vui lớn nhất không phải là thu hoạch được bao nhiêu quả mà là quá trình chăm sóc, nhìn cây lớn lên, nở hoa và dần kết quả. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và đáng giá, mang lại sự kết nối với thiên nhiên và sự thư thái cho tâm hồn.

Hãy bắt đầu với những loại cây dễ chăm sóc như chanh hoặc quất, và đừng ngại thử nghiệm. Một khi bạn đã nắm được bí quyết, việc biến một góc trong không gian sống thành một “vườn cây ăn quả” sẽ không còn là giấc mơ xa vời nữa.