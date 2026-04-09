7 vật dụng bẩn nhất trong bếp

Một căn bếp hiện đại với hệ tủ acrylic bóng gương hay mặt bàn đá thạch anh sang trọng chưa chắc đã an toàn tuyệt đối.

Các chuyên gia đánh giá vệ sinh nhà cửa chỉ ra rằng vi khuẩn không nằm ở những nơi dễ thấy mà sinh sôi mạnh mẽ ở những góc ẩm ướt, ấm áp và bám chặt vào những vật dụng mà chúng ta vẫn đinh ninh là đã đủ sạch.

Dưới đây là những ổ vi khuẩn trong căn bếp và cách khắc phục để giữ không gian sống luôn an toàn.

Miếng mút rửa bát

Trong nhiều gia đình, miếng mút rửa bát thường bị vứt chỏng chơ trong rổ nhựa cạnh vòi nước sau khi dùng xong. Môi trường luôn ẩm ướt kết hợp cùng cặn thức ăn thừa biến vật dụng này thành thiên đường của vi khuẩn.

Miếng mút rửa bát là một trong những vật dụng “ưa vi khuẩn” nhất trong bếp (Ảnh: Clevelandclinic).

Thay vì dùng đến khi rã nát, bạn nên thay mút mới mỗi hai tuần. Để không gian bồn rửa thêm tinh tế, hãy đầu tư một khay inox đục lỗ gắn vòi nước giúp mút khô ráo nhanh chóng và nên trụng nước sôi miếng mút vài ngày một lần.

Khăn lau bếp đa năng

Thói quen dùng chỉ một chiếc khăn để lau tay, lau mặt bàn đá, nhấc nồi canh nóng rồi lại lau bát đĩa là lỗi sai phổ biến nhất. Chiếc khăn này chính là trạm trung chuyển vi khuẩn đi khắp bếp.

Xu hướng nội thất hiện đại khuyến khích việc phân loại màu sắc khăn cho từng mục đích riêng biệt. Khăn lau mặt bếp dính dầu mỡ cần được giặt sạch và phơi khô dưới nắng ngay sau mỗi buổi nấu nướng.

Thớt gỗ hằn vết băm chặt

Nhiều người chuộng thớt gỗ nguyên khối dày dặn để băm thịt hay chặt xương. Những nhát dao mạnh tay tạo ra vô số rãnh sâu trên bề mặt gỗ, biến đây thành hầm trú ẩn hoàn hảo cho vi khuẩn từ thực phẩm sống.

Dù bạn xối nước rửa bao nhiêu lần, vi khuẩn vẫn nằm lại đó. Hãy tách biệt thớt thái đồ chín và đồ sống. Với thớt nhựa dẻo hay thớt composite, bạn nên mạnh dạn vứt bỏ khi bề mặt đã chằng chịt vết xước.

Khu vực bồn rửa và rổ lọc rác

Bồn rửa là nơi sơ chế từ mớ rau sống đến con cá tươi. Dầu mỡ, cặn thức ăn đọng lại quanh nắp chặn rác và đường ống thoát nước bốc mùi tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

Một mẹo nhỏ rất được ưa chuộng hiện nay là đổ nước nóng pha chút giấm trắng hoặc baking soda xuống ống thoát nước mỗi tuần một lần để khử mùi và làm sạch cặn bẩn.

Tay nắm tủ lạnh

Trong lúc hối hả thái thịt hay ướp cá, nhiều người tiện tay mở luôn tủ lạnh để lấy thêm hành tỏi. Tay nắm tủ lạnh vì thế trở thành điểm tập kết vi khuẩn lén lút nhất dù tổng thể căn bếp trông rất tươm tất.

Việc dùng khăn tẩm dung dịch sát khuẩn lau lướt qua bề mặt tay nắm mỗi tối nên được đưa vào thói quen dọn dẹp hàng ngày.

Lau tay nắm tủ lạnh thường xuyên là bước nhỏ nhưng quan trọng để cắt đứt đường lây nhiễm chéo trong bếp (Ảnh: LifeTips).

Lọ, hũ gia vị cạnh bếp

Góc để gia vị với đủ chai nước mắm, hũ muối, lọ tiêu thường được đặt ngay sát bếp từ để tiện nêm nếm. Hơi nước, dầu mỡ bắn ra trong lúc xào nấu cộng với đôi tay đang ướt chạm vào khiến bề mặt các lọ, hũ này luôn nhờn rít và tích tụ vi khuẩn.

Bạn có thể sử dụng các khay xoay gia vị thông minh để dễ dàng vệ sinh, đồng thời nhớ lau sạch vỏ chai lọ sau khi nấu xong.

Gioăng cao su của máy xay

Vòng cao su nhỏ xíu nằm ẩn dưới lưỡi dao máy xay sinh tố thường bị bỏ quên khi rửa. Cặn thịt xay hay sinh tố đọng lại ở khe hở này lâu ngày sẽ sinh ra lớp nấm mốc đen bám chặt.

Thói quen tốt nhất là tháo rời toàn bộ cối xay, rửa riêng phần gioăng bằng nước ấm và để khô ráo hoàn toàn trước khi lắp lại vào máy.