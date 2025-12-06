6 ý tưởng siêu dễ làm mới không gian sống vào dịp cuối tuần

Cuối tuần không chỉ là lúc để nghỉ ngơi mà còn là thời điểm vàng để bạn thổi luồng gió mới vào tổ ấm của mình.

Chỉ với ngân sách khiêm tốn và vài giờ xắn tay áo, bạn hoàn toàn có thể tự tay nâng cấp không gian sống trở nên sang trọng, tiện nghi và đậm chất riêng mà không cần thuê thợ chuyên nghiệp.

Thay áo mới cho một mảng tường điểm nhấn

Thay vì tốn sức sơn lại cả căn nhà, bạn chỉ cần tập trung vào bức tường duy nhất để tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Giải pháp thông minh này giúp thay đổi diện mạo phòng khách hoặc phòng ngủ ngay lập tức. Xu hướng hiện nay tại các căn hộ Việt là sử dụng tông màu tương phản hoặc màu pastel dịu nhẹ cho mảng tường sau sofa hay đầu giường.

Để có đường ranh giới sắc nét giữa các mảng màu, hãy sử dụng băng dính giấy chuyên dụng che chắn kỹ lưỡng các cạnh. Nếu đang thuê nhà và e ngại việc sơn sửa, giấy dán tường họa tiết hoặc decal bóc dán cao cấp là phương án thay thế hoàn hảo, vừa thi công nhanh vừa dễ dàng trả lại hiện trạng ban đầu.

Làm mới không gian nhà bạn bằng cách sơn hoặc dán giấy tường (Ảnh: Ideal Home).

Nâng cấp hệ tủ nội thất

Đôi khi những chi tiết nhỏ nhất lại mang đến sự thay đổi lớn nhất. Tay nắm cửa hay núm ngăn kéo được ví như món trang sức của hệ tủ bếp và tủ quần áo. Sau thời gian dài sử dụng, các phụ kiện này thường bị xỉn màu hoặc lỗi mốt, làm giảm đi vẻ đẹp tổng thể.

Chỉ cần một chiếc tua-vít và bộ tay nắm mới mang phong cách hiện đại như màu đen mờ cá tính hay màu vàng đồng (gold) sang trọng, bạn đã có thể "lột xác" hoàn toàn gian bếp cũ kỹ. Đây là hạng mục đơn giản, chi phí thấp nhưng mang lại cảm giác sang xịn mịn tức thì.

Tối ưu hóa không gian với kệ gỗ treo tường

Với đặc thù diện tích nhà ở đô thị ngày càng thu hẹp, việc tận dụng không gian chiều dọc là bài toán cần thiết. Những chiếc kệ gỗ nổi không chỉ giải quyết vấn đề lưu trữ mà còn là nơi tuyệt vời để trưng bày sách, chậu cây nhỏ hay các món đồ lưu niệm.

Bạn có thể mua các thanh gỗ đã qua xử lý hoặc kệ đóng sẵn tại các cửa hàng nội thất. Việc lắp đặt đòi hỏi một chút kỹ năng dùng khoan và thước cân bằng để đảm bảo thẩm mỹ. Một hệ kệ được sắp xếp khéo léo sẽ biến những góc chết trong nhà thành điểm nhấn đầy cảm hứng.

Thiết kế tường tranh nghệ thuật tại gia

Nếu cảm thấy không gian sống quá đơn điệu, hãy thử tạo một bức tường trưng bày tranh ảnh. Không nhất thiết phải là những tác phẩm đắt tiền, bạn có thể in ảnh gia đình, tranh nghệ thuật từ các kho ảnh chất lượng cao và lồng vào các khung hình đồng bộ.

Bí quyết nằm ở bố cục sắp xếp. Trước khi treo lên tường, hãy thử ướm vị trí các khung tranh trên sàn nhà để tìm ra tổng thể hài hòa nhất. Một bức tường tranh sinh động tại khu vực bàn ăn hoặc lối đi sẽ thể hiện rõ gu thẩm mỹ và cá tính của gia chủ.

Biến bức tường nhàm chán thành khu trưng bày tranh ảnh nghệ thuật (Ảnh: Rocabu Designs).

Điều chỉnh ánh sáng

Ánh sáng đóng vai trò quyết định cảm xúc của không gian. Hãy thay thế những bóng đèn huỳnh quang ánh sáng trắng lạnh lẽo bằng đèn LED có nhiệt độ màu ấm áp hơn (ánh sáng vàng hoặc trung tính) cho phòng ngủ và phòng khách.

Ngoài ra, việc bổ sung các nguồn sáng cục bộ như đèn cây đứng cạnh sofa, đèn thả bàn ăn hay dây đèn LED trang trí cũng giúp căn phòng trở nên có chiều sâu và "chill" hơn rất nhiều vào buổi tối. Nếu không rành về điện, hãy ưu tiên các loại đèn cắm trực tiếp hoặc sử dụng pin tiện lợi.

Vệ sinh và làm mới ron gạch phòng tắm

Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam, ron gạch (mạch gạch) trong nhà tắm rất dễ bị ố vàng hoặc nấm mốc, tạo cảm giác cũ kỹ. Một dự án cuối tuần cực kỳ hữu ích là làm sạch sâu khu vực này.

Bạn có thể sử dụng các dung dịch tẩy rửa chuyên dụng hoặc bút kẻ ron gạch để phục hồi màu trắng sáng ban đầu. Nếu kỹ tính hơn, việc cạo bỏ lớp ron cũ và trét lại keo chà ron mới sẽ giúp sàn và tường phòng tắm trông như mới vừa thi công, đồng thời ngăn ngừa thấm nước hiệu quả.

Cải tạo nhà cửa không nhất thiết phải là những công trình đập phá bụi bặm. Bắt đầu từ những việc nhỏ vừa sức, lên kế hoạch cụ thể và tận hưởng thành quả lao động vào chiều Chủ Nhật sẽ mang lại niềm vui khó tả. Hãy bắt tay vào làm mới không gian sống của bạn ngay cuối tuần này!