5 vị trí vàng trong nhà chuyên gia khuyên bạn nên làm mới theo mùa

Mỗi khi đất trời chuyển mùa, chúng ta thường mong muốn mang một chút hơi thở mới mẻ vào không gian sống của mình. Đó là lý do tại sao các nhà thiết kế nội thất luôn hào hứng "thay áo" cho những ngôi nhà. Tuy nhiên, nghệ thuật làm mới không gian không nằm ở việc chạy theo xu hướng một cách vô tội vạ hay chất đống những món đồ trang trí rườm rà.

Jennifer Baxter, nhà sáng lập Baxter Hill Interiors, đã chia sẻ một triết lý vô cùng tâm đắc: "Việc làm mới theo mùa nên mang tính có chủ đích, chứ không chỉ là hình thức". Theo cô, sự thay đổi tốt nhất là những điều bạn thực sự sử dụng, cần đến hoặc cảm thấy vui thích khi ngắm nhìn. Đó là sự nâng cấp trải nghiệm sống, chứ không đơn thuần là trang trí.

Những thay đổi nhỏ theo mùa có thể tạo nên khác biệt lớn, cho nên không có gì lạ khi các nhà thiết kế nội thất luôn hào hứng “thay áo” cho ngôi nhà mỗi khi một mùa mới bắt đầu (Ảnh: Ideal Home).

Vậy, làm thế nào để F5 tổ ấm một cách tinh tế, hiệu quả mà không tốn kém? Hãy cùng khám phá 5 khu vực "vàng" mà các chuyên gia khuyên bạn nên tập trung đầu tư, cùng những mẹo nhỏ để biến ngôi nhà thành một không gian sống động và đầy cảm hứng quanh năm.

Phòng khách: Giao điểm cảm xúc của cả nhà

Phòng khách là bộ mặt của ngôi nhà, là nơi cả gia đình sum họp và tiếp đón bạn bè. Chỉ một thay đổi nhỏ ở đây cũng có thể lan tỏa một luồng sinh khí mới ra khắp không gian. Và chiêu thức thông minh và tiết kiệm nhất là hãy bắt đầu với những chiếc gối tựa.

Theo Liz Kirby, nhà sáng lập Surf Road Interiors, đây là cách đơn giản và tiết kiệm nhất để cập nhật không khí cho phòng khách. Thay vì giữ nguyên một bộ gối quanh năm, hãy xem chúng như những phụ kiện thời trang cho ngôi nhà.

Thu - đông: Hãy tìm đến những gam màu ấm áp, sâu lắng như đỏ mận, xanh olive, xanh navy hay các chất liệu dày dặn như nhung, len, vải bố. Chúng sẽ mang lại cảm giác ấm cúng, mời gọi trong những ngày se lạnh.

Xuân - hè: Ưu tiên những gam màu pastel tươi sáng, rực rỡ hoặc các họa tiết hoa lá, cây cỏ. Chất liệu cotton, linen thoáng mát sẽ tạo cảm giác nhẹ nhàng, sảng khoái.

Chỉ bằng việc thay đổi vài chiếc vỏ gối, bạn đã kể một câu chuyện mới cho phòng khách của mình mà không cần xê dịch bất kỳ món đồ nội thất cồng kềnh nào.

Thay vài chiếc vỏ gối, phòng khách lập tức khoác diện mạo mới, tươi tắn và đầy sức sống (Ảnh: Pinterest).

Phòng vệ sinh phụ: "Viên ngọc quý" bất ngờ

Đây thường là không gian nhỏ nhất trong nhà nhưng lại được khách ghé thăm sử dụng thường xuyên. Chính vì diện tích khiêm tốn, việc làm mới nó trở nên cực kỳ dễ dàng và không tốn kém.

Nhà thiết kế Katie Wolf gợi ý hãy tập trung vào những trải nghiệm giác quan.

Khứu giác: Thay đổi mùi hương xà phòng rửa tay theo mùa. Mùa hè có thể là hương chanh, sả tươi mát; mùa đông có thể là hương quế, gỗ thông ấm áp.

Xúc giác và thị giác: Đổi một bộ khăn lau tay bằng bông mềm mại với màu sắc hoặc họa tiết theo mùa. Một lọ hoa tươi nhỏ xinh, vài cành khuynh diệp hay một nhành thông cũng đủ để không gian bừng sáng.

"Đừng thêm những món cồng kềnh, chỉ gây bừa bộn nhiều hơn là niềm vui", Jennifer Baxter nhấn mạnh. Sự tinh tế đến từ những chi tiết nhỏ, có chủ đích chứ không phải sự sắp đặt thừa thãi.

Một lọ hoa tươi, chiếc khăn mới và chút hương xà phòng, thế là phòng tắm bừng sáng ngay tức thì (Ảnh: Ideal Home).

Phòng ngủ: Chốn bình yên riêng tư

Phòng ngủ là nơi bạn tái tạo năng lượng, vì vậy không gian này cần được chăm chút để mang lại sự thư thái tuyệt đối. Việc thay đổi theo mùa ở đây không chỉ để trang trí, mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ của bạn.

Thay bộ ga giường: Chuyên gia Laura Benson bật mí, đây là cách nhanh nhất để "đổi mood" cho cả căn phòng. Mùa thu đông, cô ưu ái những bộ ga tối màu, có họa tiết tinh xảo để tạo cảm giác ấm áp, bao bọc. Ngược lại, mùa hè là sân khấu của những chất liệu linen, cotton thoáng mát với gam màu sáng, nhẹ nhàng.

Thêm thắt sự ấm áp cho sàn nhà: "Tôi thích trải thêm một tấm thảm lên trên lớp thảm có sẵn vào mùa đông", Mara Silber chia sẻ. Kỹ thuật "layering" (xếp lớp) này không chỉ giữ ấm cho đôi chân mà còn khiến căn phòng trông ấm cúng và có chiều sâu hơn.

Thay đổi phụ kiện nhỏ: Margie Kaercher từ Hearth & Honey Homes gợi ý: "Bạn có thể đổi bức tranh treo đầu giường hay thử một chụp đèn mới". Những thay đổi nhỏ này không tốn nhiều công sức nhưng lại mang đến một cảm giác mới mẻ đầy thú vị.

Việc thay đổi theo mùa ở đây không chỉ để trang trí, mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ của bạn (Ảnh: Kris Holman).

Phòng ăn: Nơi gắn kết tình thân

"Nếu bếp là trái tim thì phòng ăn chính là nhịp đập của ngôi nhà", Kelly Collier-Clark, nhà sáng lập House of Clark Interiors, nói một cách đầy thi vị. Đây là nơi những bữa cơm gia đình ấm cúng diễn ra, là không gian của sự gắn kết.

Bạn không cần phải thay đổi cả bộ bàn ghế. Thay vào đó, hãy tập trung vào "sân khấu" chính là mặt bàn.

Khăn trải bàn và lót đĩa: Một chiếc khăn trải bàn với họa tiết hoa lá cho mùa xuân, kẻ sọc caro cho mùa thu, hay màu trơn trang nhã cho mùa hè cũng đủ làm mới cả căn phòng.

Vật trang trí trung tâm (centerpiece): Đây là nơi bạn có thể thỏa sức sáng tạo. Một bình hoa theo mùa, một vài quả thị hoặc hồng trang trí cho mùa thu, hay một vài nhánh thông và nến cho mùa đông sẽ ngay lập tức tạo nên không khí lễ hội và ấm cúng.

Những vật dụng này rất linh hoạt, dễ dàng thay đổi và cất gọn. Chúng giúp không gian phòng ăn luôn sống động và sẵn sàng chào đón những vị khách quý.

Các chuyên gia khuyên nên thay đổi phong cách bàn ăn: khăn trải bàn, miếng lót đĩa, hoa trang trí hay vật dụng nhỏ đều có thể mang màu sắc, họa tiết theo mùa (Ảnh: Emily O'Brien ).

Hiên nhà và lối vào: Lời chào đầu tiên

Ấn tượng đầu tiên luôn quan trọng và hiên nhà hay lối vào chính là "lời chào" của tổ ấm gửi đến thế giới bên ngoài.

Mishler của Bon Air Studio khuyên nên tận dụng tối đa các yếu tố tự nhiên, bởi chúng luôn thay đổi theo mùa.

Cây và hoa trong chậu: Đây là cách dễ nhất để mang lại sức sống. Thay đổi loại hoa trồng trong chậu ở lối vào theo từng mùa trong năm.

Vòng nguyệt quế: Đừng chỉ treo vào dịp Giáng sinh. Một vòng nguyệt quế kết từ lá khuynh diệp, hoa khô, hay cành ô liu đều có thể treo quanh năm và thay đổi tùy hứng.

Điểm nhấn theo mùa: Vài quả bí ngô vào mùa thu hay những chiếc đèn lồng nhỏ cho mùa hè.

Nếu nhà bạn không có hiên, hãy tập trung vào khu vực sảnh vào bên trong. Esther Ellard từ Effortless Designs gợi ý: "Chỉ cần thay đổi những cuốn sách trang trí trên bàn, chiếc bát đựng chìa khóa hay lọ hoa theo tông màu sáng nhẹ hoặc trầm tối là đủ để không gian có diện mạo mới".

Lối vào chính là ấn tượng đầu tiên về ngôi nhà nên đây cũng là nơi lý tưởng để trang trí theo mùa (Ảnh: Livingetc).

Bạn có thể hình dung việc làm mới nhà cửa theo mùa giống như “thay áo” cho ngôi nhà. Không phải để gánh thêm việc, mà để chính mình thấy thoải mái, dễ chịu hơn mỗi ngày. Chỉ cần vài thay đổi nhỏ, hợp lý, không gian sống sẽ theo kịp nhịp điệu của thời tiết và tự nhiên, mang lại cảm giác mới mẻ, ấm áp và tràn đầy hứng khởi cho cả gia đình.