6 tuyệt chiêu giải cứu tủ lạnh quá tải mỗi dịp Tết

Những bữa cơm tất niên hay mâm cỗ cúng đầu năm luôn đi kèm với một bài toán khó đó là tủ lạnh chật cứng. Việc nhồi nhét vô tội vạ không chỉ khiến bạn mất thời gian tìm kiếm mà còn làm giảm hiệu quả làm lạnh, khiến đồ ăn nhanh hỏng.

Thay vì để tủ lạnh trở thành một mê cung hỗn độn, bạn hãy thử áp dụng quy trình sắp xếp khoa học dưới đây.

Tủ lạnh ngày Tết dễ quá tải nếu không sắp xếp hợp lý, khiến thực phẩm nhanh hỏng và ám mùi (Ảnh: Food Network).

Tổng vệ sinh để "xả xui" và lấy chỗ

Trước khi đi siêu thị sắm đồ Tết, bạn hãy dành một buổi để dọn dẹp toàn bộ tủ lạnh. Đây là lúc bạn cần thẳng tay loại bỏ những lọ gia vị hết hạn, những hộp đồ ăn thừa bị lãng quên trong góc khuất.

Một chiếc tủ sạch bong không chỉ giúp giải phóng diện tích đáng kể mà còn hạn chế vi khuẩn lây lan sang thực phẩm mới. Hãy coi đây như bước "trang điểm" lại cho căn bếp để đón tài lộc đầu năm.

Quy hoạch thực phẩm theo khu vực

Đừng ném đồ vào bất cứ chỗ trống nào bạn thấy. Hãy phân chia khu vực rõ ràng: Thực phẩm chín (giò, chả, thịt quay) nên để ngăn mát trên cùng, rau củ quả nằm trong hộc chuyên dụng để giữ ẩm, thịt cá sống bắt buộc phải nằm ngăn dưới cùng hoặc ngăn đông mềm để tránh nước rỉ xuống các món khác.

Việc phân loại này giúp bạn kiểm soát được thực đơn mỗi ngày mà không cần bới tung cả tủ lên.

"Vuông hóa" mọi thứ bằng hộp trong suốt

Sai lầm lớn nhất của các bà nội trợ là để nguyên túi nylon hoặc dùng đĩa tròn bọc màng bọc thực phẩm cất vào tủ. Chúng chiếm rất nhiều diện tích và không thể xếp chồng lên nhau.

Hãy chuyển sang dùng các loại hộp nhựa hoặc thủy tinh hình vuông hoặc chữ nhật có nắp đậy kín. Chúng giúp bạn tận dụng triệt để không gian theo chiều dọc (xếp chồng lên nhau như chơi lego). Ưu tiên hộp trong suốt để bạn có thể nhìn thấy ngay bên trong là dưa hành hay thịt kho mà không cần mở nắp. Đừng quên dán nhãn ghi ngày nấu, đặc biệt với các món dễ hỏng.

Linh hoạt điều chỉnh kệ tủ

Tết là mùa của những món đồ ngoại cỡ như cả con gà luộc, nồi canh măng hay chiếc bánh kem lớn. Đừng ngần ngại tháo bớt một khay kệ hoặc điều chỉnh độ cao của chúng để tạo ra khoảng trống lớn tạm thời.

Sự linh hoạt này giúp tủ lạnh phục vụ đúng nhu cầu của gia đình bạn trong những ngày cao điểm.

Đừng bỏ quên ngăn đông

Nhiều gia đình chỉ dùng ngăn đông để làm đá, đó là một sự lãng phí. Đây là "kho bạc" để bạn tích trữ thực phẩm tươi sống (thịt lợn, bò, gà) mua từ trước Tết để tránh bão giá.

Bí quyết là hãy sơ chế sạch, chia nhỏ thịt theo từng bữa ăn rồi mới cấp đông. Khi cần nấu, bạn chỉ việc lấy đúng phần đó ra rã đông, vừa tiết kiệm thời gian vừa đảm bảo dinh dưỡng. Ngoài ra, các món như chả nem cuốn sẵn cũng có thể trữ đông rất tốt.

Để tủ lạnh "thở" và phương án dự phòng

Dù muốn tích trữ nhiều đến đâu, bạn vẫn phải chừa những khe hở nhỏ giữa các hộp thực phẩm để luồng khí lạnh lưu thông. Nếu tủ bị nhồi quá chặt, nhiệt độ sẽ không đều, khiến đồ ăn ở cửa tủ dễ bị hỏng nhất.

Đối với các loại nước ngọt, bia hay nước trái cây phục vụ khách khứa, nếu tủ lạnh chính đã quá tải, hãy cân nhắc dùng thùng xốp giữ nhiệt hoặc tủ lạnh mini bổ sung.

Đừng để những chai nước chiếm hết chỗ của thực phẩm tươi sống quan trọng. Giải phóng không gian cho đồ uống là cách nhanh nhất để tủ lạnh chính "dễ thở" hơn trong 3 ngày Tết.