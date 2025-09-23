6 lỗi quen thuộc khiến nhà bạn mãi trông bừa bộn dù đã được dọn sạch

Trong thế giới thiết kế nội thất, khái niệm "bừa bộn thị giác" là cảm giác rối rắm, ngột ngạt mà một không gian gây ra. Giống như một bản nhạc hay bị xen lẫn bởi những tạp âm khó chịu, một ngôi nhà dù sạch sẽ đến đâu cũng có thể mất đi vẻ tinh tươm chỉ vì những chi tiết nhỏ bị bỏ qua.

Nhiều người trong chúng ta dành hàng giờ để lau sàn, hút bụi, nhưng rồi lại thở dài nhìn căn phòng và tự hỏi: "Tại sao trông nó vẫn cứ lộn xộn thế này?". Vấn đề không nằm ở công sức bạn bỏ ra, mà ở những thói quen vô tình đã tiếp tay cho sự bừa bộn.

Dưới đây là 6 "thủ phạm" hàng đầu được các chuyên gia từ những công ty vệ sinh hàng đầu chỉ ra, cùng những mẹo thông minh giúp không gian sống trở nên gọn gàng, thoáng đãng mà không tốn nhiều công sức.

Quá nhiều đồ trên bề mặt phẳng

Mặt bàn bếp, bàn làm việc, bàn đầu giường hay kệ tivi là những điểm nóng dễ bị lấn chiếm nhất. Dù đã được sắp xếp tương đối ngăn nắp, nhưng việc đặt quá nhiều đồ vật trên những bề mặt này sẽ khiến không gian trông nặng nề và rối mắt.

"Hãy thử giới hạn chỉ 2-3 món đồ trên mỗi bề mặt. Đồng thời, sử dụng những chiếc khay trang trí để gom các món đồ nhỏ lại, vừa gọn gàng, vừa tạo điểm nhấn", chuyên gia Karina Toner, Giám đốc vận hành tại Spekless Cleaning, đưa ra lời khuyên.

Mẹo hay cho bạn:

Chọn lọc đồ trưng bày: Hãy giữ lại những món đồ thật sự cần thiết hoặc có giá trị trang trí cao. Ví dụ, trên bàn làm việc, chỉ nên để một chiếc đèn bàn, một chiếc hộp đựng bút và một chậu cây nhỏ.

Dùng khay hoặc hộp: Khay gỗ, khay kim loại hay hộp có nắp đậy sẽ giúp "kết nối" các món đồ lặt vặt lại với nhau, tạo nên một tổng thể hài hòa và gọn gàng hơn.

Bất kỳ mặt phẳng nào trong nhà cũng dễ biến thành “điểm hạ cánh” của đủ thứ lặt vặt, nhanh chóng tạo nên một cụm bừa bộn khó chịu (Ảnh: The Spruce).

Dây điện và bộ sạc

Trong thời đại công nghệ số, mỗi người chúng ta đều sở hữu một "bộ sưu tập" dây điện và sạc cáp. Chúng len lỏi ở mọi nơi quanh tivi, dưới bàn làm việc, thậm chí là trên tủ đầu giường. Tuy nhiên, chính sự hiện diện lộn xộn của chúng lại là một trong những nguyên nhân hàng đầu tạo cảm giác rối rắm cho ngôi nhà.

Chuyên gia Karina Toner, Giám đốc vận hành tại Spekless Cleaning, cho rằng đây là lỗi sai phổ biến nhất. Bà chia sẻ: “Những sợi dây rối rắm, vương vãi ngay lập tức thu hút ánh nhìn và khiến căn phòng trở nên lộn xộn hơn so với thực tế”.

Mẹo hay dành cho bạn:

Dùng phụ kiện che giấu: Hãy sắm ngay các loại ốp, hộp đựng cáp hay kẹp dán tường để gom gọn và che đi những sợi dây điện "thừa thãi".

Tận dụng không gian kín: Có thể giấu chúng trong một chiếc giỏ đan có nắp đậy, hoặc luồn phía sau tủ tivi. Vừa đảm bảo công năng, vừa duy trì tính thẩm mỹ cho không gian.

Phơi bày đồ đạc

Những món đồ được cất giữ một cách lộ liễu, không có "lớp vỏ" che đậy cũng là một nguyên nhân khiến nhà trông bừa bộn hơn. Điển hình là tủ giày hở, giá treo áo khoác ngoài cửa hay các loại thùng trong suốt. Dù bên trong được sắp xếp gọn gàng, nhưng chính việc phơi bày đồ đạc ra ngoài sẽ khiến không gian rối mắt.

Mẹo hay dành cho bạn:

Ưu tiên nội thất kín: Nếu có thể, hãy chọn tủ giày kín thay vì giá mở. Áo khoác nên được treo trong tủ quần áo thay vì mắc trên móc treo ở lối vào.

Sử dụng hộp đựng kín hoặc mờ: Hộp đựng trong suốt tuy tiện lợi nhưng dễ để lộ sự lộn xộn. Thay vào đó, hãy sử dụng hộp mờ hoặc có màu để giấu đồ. Sau đó, đừng quên dán nhãn lên các hộp để dễ dàng tìm kiếm khi cần.

Khăn, thảm và ga giường nhăn nhúm

Đừng tưởng chỉ có đồ đạc mới tạo ra sự lộn xộn. Chính những chi tiết nhỏ như một chiếc thảm bị xô lệch, chiếc khăn bị treo xiên vẹo hay bộ ga giường nhăn nhúm cũng đủ sức "hạ gục" vẻ tinh tươm của căn phòng. Điều này gây cảm giác thiếu chỉn chu và bất cẩn.

Mẹo hay dành cho bạn:

Chỉnh sửa ngay lập tức: Chỉ cần một vài giây vuốt thẳng ga giường, chỉnh lại chiếc thảm hay treo lại khăn tắm, bạn sẽ thấy căn phòng trở nên gọn gàng hơn hẳn.

Làm phẳng bằng hơi nước: Đối với rèm cửa hay ga trải giường, hãy dùng bàn ủi hơi nước để làm phẳng ngay tại chỗ. Nếu không có, một chút nước xịt nhẹ và vuốt tay cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Chỉ một tấm thảm lệch, chiếc khăn treo xiêu vẹo hay ga giường nhăn nhúm cũng đủ khiến căn phòng trông bừa bộn (Ảnh: Getty).

Gối và chăn

Gối và chăn là những phụ kiện không thể thiếu để tạo nên không gian ấm cúng và thoải mái. Tuy nhiên, việc "lạm dụng" chúng lại có thể phản tác dụng. Quá nhiều gối trên sofa hay giường ngủ sẽ khiến khu vực đó trông chật chội và lộn xộn, nhất là khi chúng bị vứt lung tung sau khi sử dụng.

Mẹo hay dành cho bạn:

Giới hạn số lượng: Chỉ nên giữ lại 2-3 chiếc gối tựa trên sofa.

"Ẩn mình" khi không dùng: Khi không sử dụng, hãy gấp chăn gọn gàng và cất vào một chiếc giỏ trang trí có nắp đậy hoặc trong một chiếc tủ kín. Vừa tiện lợi, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ cho căn phòng.

Trang trí quá nhiều

Một căn phòng trông chưa ổn, và chúng ta có xu hướng thêm đồ trang trí để “lấp đầy” khoảng trống. Nhưng theo chuyên gia sắp xếp Leah Mari, đây lại là một sai lầm phổ biến. Việc trang trí quá nhiều, từ tranh ảnh, đồ lưu niệm cho đến nội thất, sẽ khiến không gian trở nên bí bách và rối mắt.

Mẹo hay dành cho bạn:

Thực hành "làm im lặng căn phòng": Hãy dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ đồ đạc trang trí ra khỏi phòng. Sau đó, chỉ đặt lại những món đồ thật sự cần thiết và bạn yêu thích.

Học cách bỏ bớt: Bỏ đi những món đồ không còn mang lại niềm vui hay giá trị sử dụng. "Càng ít càng nhiều" là một triết lý thiết kế mà bạn nên áp dụng cho ngôi nhà của mình.