5 tuyệt chiêu giúp phòng khách nhà bạn gọn bất ngờ

Phòng khách được ví như trái tim của ngôi nhà, là nơi cả gia đình sum vầy sau một ngày dài, cũng là nơi tiếp đón những vị khách quý. Một không gian bừa bộn không chỉ gây khó chịu về mặt thị giác mà còn vô tình tạo ra cảm giác căng thẳng. Ngược lại, một phòng khách ngăn nắp, thoáng đãng lại là liều thuốc tinh thần tuyệt vời, giúp tái tạo năng lượng và mang đến sự bình yên.

Nhưng làm thế nào để duy trì sự gọn gàng ấy suốt cả tuần mà không cần tốn quá nhiều công sức? Dưới đây là lời khuyên của chuyên gia sắp xếp hàng đầu như Mindy Godding, người sáng lập Abundance Organizing và Macie Kreutzer, cây bút của blog For the Love of Simple.

Một phòng khách ngăn nắp, thoáng đãng không chỉ tạo ra cảm giác thư thái, dễ chịu mà còn phản ánh phong cách sống của gia chủ (Ảnh: Lauren DeBello Interiors).

Và câu trả lời nằm gọn trong 5 thói quen đơn giản đến bất ngờ dưới đây.

Phân định rõ công năng cho phòng khách

Nguyên tắc trên mang tính nền tảng nhưng lại thường bị bỏ qua nhất. Theo chuyên gia Macie Kreutzer, cách hiệu quả nhất để ngăn chặn sự bừa bộn chính là không cho những món đồ “lạc loài” có cơ hội bén mảng đến phòng khách ngay từ đầu.

“Hãy xác định rõ ràng mục đích sử dụng của không gian này”, Kreutzer chia sẻ. “Phòng khách là để nghỉ ngơi, trò chuyện, đọc sách, xem phim. Đừng biến nó thành phòng ăn, phòng giặt ủi hay nhà kho bất đắc dĩ”.

Mẹo hay cho bạn:

Nói không với bữa ăn trên sofa: Việc này không chỉ giúp bạn tránh được những mẩu vụn thức ăn rơi vãi hay vết bẩn khó ưa trên ghế, mà còn giữ cho không gian luôn sạch sẽ, không bị ám mùi.

Có "nhà" riêng cho quần áo: Chồng quần áo sạch chưa kịp gấp hay những chiếc áo khoác vắt tạm trên ghế là thủ phạm hàng đầu gây ra cảm giác lộn xộn. Hãy tập thói quen xử lý quần áo ngay tại phòng giặt hoặc phòng ngủ.

Áp dụng quy tắc "2 giây" cất đồ ngay lập tức

Chuyên gia Robyn Reynolds nhấn mạnh rằng thói quen trì hoãn chính là kẻ thù của sự ngăn nắp. Chúng ta thường có xu hướng nghĩ “để lát nữa dọn” và tiện tay đặt chìa khóa, túi xách hay thư từ vừa nhận lên bàn trà. Vài phút sau, những món đồ khác lại được đặt cạnh đó, và một bãi chiến trường nhỏ cứ thế hình thành.

Hãy áp dụng "quy tắc 2 giây": Nếu việc cất một món đồ vào đúng vị trí chỉ tốn của bạn vài giây, hãy làm ngay lập tức.

“Vì phòng khách thường nằm ở vị trí trung tâm, nó rất dễ trở thành trạm trung chuyển đồ đạc mỗi khi bạn từ ngoài về”, Reynolds nói. “Chỉ cần bỏ thêm vài giây để cất mọi thứ về đúng nơi quy định, bạn sẽ tiết kiệm được hàng giờ dọn dẹp sau này”.

Dùng giỏ và khay thông minh

Mindy Godding tiết lộ bí quyết giữ phòng khách của chính cô luôn gọn gàng là nhờ vào những chiếc giỏ và khay đựng.

“Tôi cực kỳ yêu thích việc sử dụng những chiếc giỏ trang trí cỡ lớn đặt trên sàn”, Godding chia sẻ. Loại giỏ này phù hợp để đựng chăn mỏng, tạp chí, sách báo hay đồ chơi của thú cưng và trẻ nhỏ. Chúng vừa giúp giải phóng không gian sàn nhà và các bề mặt, vừa là một điểm nhấn nội thất tinh tế.

Lời khuyên là bạn hãy ưu tiên chọn những chiếc giỏ bằng mây tre, cói hoặc vải canvas có thiết kế hài hòa với phong cách chung của căn phòng.

Nếu để ý bạn sẽ thấy vài chiếc điều khiển, lót ly, nến thơm nếu để riêng lẻ trên bàn trà sẽ trông rất lộn xộn. Nhưng khi bạn đặt tất cả lên một chiếc khay đẹp, mọi thứ bỗng trở nên ngăn nắp và có chủ đích. “Một chiếc khay phong cách trên bàn trà hoặc bàn góc sẽ ngay lập tức nâng tầm không gian và khiến phòng khách trông sạch sẽ hơn rất nhiều”, Kreutzer bật mí.

Thiết lập thói quen dọn dẹp 10 phút

Dù bạn có duy trì những thói quen tốt mỗi ngày, thì việc tổng vệ sinh nhanh gọn định kỳ vẫn là điều cần thiết. Thay vì đợi đến cuối tuần và đối mặt với một căn phòng ngập trong đồ đạc, chuyên gia Godding khuyên bạn nên chủ động lên lịch cho một “phiên dọn dẹp tốc hành” vào mỗi cuối ngày hoặc mỗi tuần.

Hãy thử biến việc dọn dẹp thành một “việc làm tốc hành” đầy hứng khởi: Đặt đồng hồ hẹn 10 phút, bật bản nhạc yêu thích rồi cùng cả nhà đi một vòng phòng khách, nhanh tay gom hết bát đĩa, đồ chơi, sách vở hay quần áo không đúng chỗ và trả chúng về vị trí ban đầu.

“Hãy biến nó thành một trò chơi”, Godding gợi ý. “Cả nhà có thể thi xem ai dọn nhanh hơn hoặc cùng nhau chạy đua với thời gian. Khi kết thúc, hãy tự thưởng một hoạt động chung vui vẻ. Điều này không chỉ giúp phòng khách gọn gàng mà còn là cách tuyệt vời để gắn kết gia đình”.

Mọi vật dụng đều có chốn đi về

Nguyên tắc cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là mọi đồ vật trong nhà bạn cần có một nơi cố định. Khi mọi thứ đều có nơi để thuộc về, việc dọn dẹp sẽ trở nên trực quan và dễ dàng hơn rất nhiều.

Điều này đặc biệt đúng với những vật dụng ít dùng như đồ trang trí theo mùa, dụng cụ thể thao hay những cuốn sách đã được đọc xong. Thay vì để chúng chiếm diện tích quý báu của phòng khách, hãy quy hoạch một khu vực lưu trữ riêng.

Bạn có thể sử dụng các hộp đựng trong suốt có dán nhãn và cất chúng gọn gàng trong kho, trên gác xép hoặc dưới gầm giường. Với sách, hãy quy hoạch một kệ sách riêng. Nếu số lượng quá lớn, hãy cân nhắc cất bớt những cuốn ít đọc vào hộp để giải phóng không gian.

Bằng cách áp dụng 5 thói quen đơn giản này, bạn sẽ không chỉ giữ cho phòng khách luôn sạch sẽ, ngăn nắp mà còn biến nó thành một không gian thư giãn đúng nghĩa, nơi mọi thành viên đều cảm thấy thoải mái và tự hào.