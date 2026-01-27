5 thứ tránh đặt lên nóc máy giặt, máy sấy kẻo rước họa

Dưới đây là 5 vật dụng tuyệt đối không nên đặt lên nóc thiết bị này, dù nhà chật đến đâu.

Tiện tay đặt đồ lên máy giặt, máy sấy có thể khiến thiết bị hư hỏng và tiềm ẩn rủi ro an toàn cho cả gia đình (Ảnh: Homes & Gardens).

Hóa chất tẩy rửa, giặt giũ

Lỗi này gần như là phổ biến nhất. Chai nước giặt, can nước xả vải, thuốc tẩy, hộp giấy thơm thường được đặt ngay trên máy để “tiện tay lấy”. Tuy nhiên, bề mặt máy giặt và máy sấy không được thiết kế để chứa hóa chất.

Khi máy hoạt động, nhiệt từ máy sấy kết hợp với rung lắc mạnh của máy giặt có thể khiến chai lọ bị đổ, rò rỉ. Hóa chất tràn ra không chỉ làm bong tróc lớp sơn tĩnh điện, ăn mòn kim loại mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đặc biệt với các dung dịch tẩy mạnh hoặc bình xịt nén khí.

Giải pháp an toàn là lắp một kệ treo tường nhỏ phía trên hoặc dùng xe đẩy hẹp 2-3 tầng đặt cạnh máy. Gọn gàng, dễ lấy và quan trọng nhất là không đặt hóa chất lên nguồn nhiệt.

Vật nặng và giỏ quần áo chất đống

Nóc máy giặt trông có vẻ chắc chắn, nhưng thực tế không được thiết kế để chịu tải trọng lớn trong thời gian dài. Việc đặt giỏ đồ bẩn đầy ắp hay chồng quần áo đã gấp lên trên sẽ tạo áp lực liên tục lên thân máy.

Khi máy bước vào chu trình vắt tốc độ cao, sự cộng hưởng giữa rung lắc và sức nặng bên trên có thể làm lệch trục quay, gây tiếng ồn lớn, giảm tuổi thọ động cơ. Nguy hiểm hơn, giỏ đồ nặng rơi xuống có thể gây chấn thương cho người đứng gần.

Quần áo ướt và khăn lau ẩm

Nhiều người có thói quen vắt khăn lau tay, giẻ lau hoặc đặt quần áo còn ẩm lên nắp máy để cho mau khô. Đây là một sai lầm nghiêm trọng.

Độ ẩm là kẻ thù của thiết bị điện. Việc duy trì ẩm ướt trên bề mặt máy lâu ngày sẽ gây rỉ sét, bong sơn. Nước còn có thể thấm vào các khe hở, bo mạch điện tử bên trong, dẫn đến chập cháy. Trong khí hậu nóng ẩm như Việt Nam, thói quen này còn tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển ngay trong khu vực giặt giũ.

Vật dụng nhỏ, dễ rơi lọt

Tiền xu, chìa khóa, kẹp tóc, hóa đơn… thường được lấy ra từ túi quần áo và tiện tay đặt lên nóc máy. Những món đồ nhỏ này chính là “kẻ phá hoại thầm lặng”.

Dưới tác động rung lắc, chúng có thể rơi xuống các khe hở phía sau hoặc bên hông máy. Nếu lọt vào lỗ thông hơi, động cơ hay đường thoát nước, hậu quả có thể là tắc nghẽn, hỏng hóc nghiêm trọng, thậm chí cháy máy.

Mẹo nhỏ là hãy chuẩn bị một khay hoặc hộp nhỏ đặt cố định trên kệ gần đó để gom các vật dụng linh tinh trước khi giặt.

Bàn ủi và đồ dễ vỡ

Đặt bàn ủi lên nóc máy để tiện dùng là thói quen khá phổ biến và cũng rất nguy hiểm. Bàn ủi nặng, bề mặt trơn, chỉ cần máy rung nhẹ là có thể trượt rơi, gây hỏng đồ, vỡ sàn hoặc chấn thương.

Tương tự, các vật trang trí bằng thủy tinh, gốm sứ không nên đặt lên một thiết bị luôn rung lắc khi vận hành. Chúng chỉ thực sự an toàn khi được cất trong tủ hoặc đặt trên kệ bắt vít chắc chắn vào tường.