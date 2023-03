5 thứ bạn cần loại bỏ khỏi phòng ngủ ngay lập tức

Michelle Urban, người sáng lập The Organized House cho biết: "Phòng ngủ phải là nơi yên tĩnh, giúp bạn thoát khỏi sự ồn ào, thư giãn đầu óc và có một giấc ngủ ngon".

Phòng ngủ lộn xộn với quá nhiều đồ vật có thể kích thích các giác quan, khiến bạn không thể có một giấc ngủ ngon. Vì vậy, dọn dẹp phòng ngủ là điều vô cùng cần thiết.

Dưới đây là 5 thứ mà theo chuyên gia bạn cần loại bỏ ngay khỏi phòng ngủ để có một giấc ngủ ngon và một không gian thư giãn.

Quần áo bẩn trên sàn

Bạn hãy dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng ngủ, bắt đầu từ sàn nhà.

"Cách nhanh nhất để dọn dẹp phòng ngủ là dọn sạch mọi thứ khỏi bừa bộn trên sàn nhà. Bạn hãy bỏ quần áo bẩn vào giỏ thay vì vứt chúng trên sàn, hay treo quần áo đang mặc dở trên thanh treo thay vì chất đống ở cuối giường", Michelle Urban cho biết.

Quần áo để trên sàn, ghế khiến phòng ngủ bừa bộn (Ảnh: Ideal home).

Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn chỉ cần dành 5-10 phút để thu thập và cất gọn những đồ vật nằm trên sàn nhà để tạo một không gian sạch sẽ, ngăn nắp.

Giấy tờ, sách báo cũ

Giấy tờ là một trong những đồ vật khiến phòng ngủ của bạn trông bừa bộn. Chúng thường được tích lũy hàng ngày, hàng tuần, nên đôi lúc khiến bạn cảm thấy khó khăn khi sắp xếp lại chúng.

"Khi dọn dẹp lại đống giấy tờ, bạn nên bắt đầu với việc loại bỏ những thứ không cần thiết như tạp chí, báo cũ, sách, thiệp chúc mừng, thư cũ và sách hướng dẫn sử dụng", Michelle Urban nói.

Loại bỏ các loại sách báo cũ không dùng và sắp xếp giấy tờ gọn gàng (Ảnh: Spruce).

Caroline Roberts, nhà sáng lập kiêm chuyên gia tư vấn tổ chức đồ đạc của The Simplified Island cũng cho rằng đống giấy lộn và sách báo cũ cần phải bị loại bỏ ngay lập tức khỏi phòng ngủ.

"Phòng ngủ nên là không gian dành cho giấc ngủ. Căn phòng bừa bộn quá mức sẽ kích thích não của bạn và khiến bạn không thể đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng", cô nói.

Theo các chuyên gia, bạn nên dùng hộp đựng hồ sơ có thể xếp chồng lên nhau để sắp xếp giấy tờ của bạn theo thứ tự và để chúng gọn gàng trong tủ.

Đồ vật không thiết thực

Có rất nhiều thứ xung quanh làm cho phòng ngủ cảm thấy chật chội và nhỏ hơn. Để làm cho phòng ngủ của bạn rộng rãi hơn, bạn không cần phải cải tạo lại không gian mà chỉ cần sử dụng chiếc chìa khóa mang tên "chủ nghĩa tối giản".

"Hãy loại bỏ những món đồ bạn không dùng đến để giải phóng không gian trong tủ quần áo, kệ và tủ đầu giường như vỏ chai nước hoa, hoa khô, tác phẩm nghệ thuật cũ và bất cứ thứ gì bạn không còn yêu thích", Michelle đưa ra lời khuyên.

Đi theo "chủ nghĩa tối giản" để có không gian nghỉ ngơi rộng rãi và sạch sẽ (Ảnh: Decorilla).

"Less is more" là cách tiếp cận đúng đắn khi thiết kế phòng ngủ. Bạn hãy loại bỏ những thứ mà bạn không sử dụng thường xuyên. Ngoài ra, hãy mang tất cả những vật dụng không có tính thực dụng cao hay đồ vật nào không mang lại cảm giác yên bình và thư thái ra khỏi phòng ngủ của bạn.

Vật dụng trang trí

Bạn có thể muốn trưng bày một số đồ trang trí trong phòng ngủ để thể hiện cá tính của mình, nhưng quá nhiều đồ trang trí có thể khiến bạn cảm thấy rối mắt.

Theo chuyên gia Michelle, bạn nên loại bỏ những món đồ nội thất và vật dụng trang trí không thiết thực ra khỏi không gian thư giãn như phòng ngủ.

Quá nhiều đồ trang trí khiến phòng ngủ lộn xộn (Ảnh: Spruce).

Thay vào đó, bạn nên chỉ nên dùng 2-3 món đồ trang trí lớn có vẻ ngoài ấn tượng mà không gây cảm giác nặng nề hoặc lộn xộn.

Đồ vật dễ bám bụi

"Gối thừa, rèm cửa dày và nhiều đồ đạc dưới gầm giường là những đồ vật dễ bám bụi và ảnh hưởng đến hô hấp của bạn", Caroline Roberts cho biết.

Loại bỏ các đồ vật bám bụi sẽ không chỉ tăng tính thẩm mỹ cho căn phòng hơn mà còn có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn.

Nếu bạn không có nơi nào khác để cất những món đồ này ngoài gầm giường, hãy cho chúng vào hộp cất giữ để trông gọn gàng hơn và tránh bám bụi.

Đồ đạc dưới gầm giường là những đồ vật dễ bám bụi và ảnh hưởng đến hô hấp của bạn (Ảnh" Shutterstock).

Việc dọn dẹp phòng ngủ có thể được thực hiện trong một ngày, tuy nhiên điều này đôi khi có thể khiến bạn cảm thấy oải.

Thay vào đó, hãy chia quy trình thành các phần nhỏ hơn để dễ thực hiện. Chẳng hạn, hôm nay bạn dọn dẹp lại tủ đầu giường, và ngày mai sẽ đến tủ quần áo.

Khi bạn đã hoàn thành mọi thứ, hãy duy trì thói quen dọn dẹp hàng ngày hoặc hàng tuần để giữ cho căn phòng luôn gọn gàng, sạch sẽ.