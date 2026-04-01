Bí quyết “ru nhà ngủ” mỗi tối để sáng dậy nhà gọn gàng, chủ nhà hết stress

Chúng ta thường có thói quen buổi tối cho bản thân như tẩy trang, dưỡng da hay đọc sách để thư giãn. Vậy tại sao không áp dụng điều đó cho chính ngôi nhà?

“Ru nhà ngủ” đơn giản là việc dọn dẹp nhanh, đưa mọi vật dụng về đúng chỗ trước khi tắt đèn. Các chuyên gia nội thất gọi đây là một bước “reset” mỗi ngày, giúp không gian sống luôn sẵn sàng cho ngày mới.

Mục tiêu không phải là tổng vệ sinh, mà là loại bỏ những việc tồn đọng như bát đĩa bẩn, đồ đạc thất lạc hay sự bừa bộn tích tụ qua từng ngày.

Chỉ cần 10 phút dọn dẹp nhẹ nhàng trước khi lên giường, bạn đã có thể “reset” lại không gian sống (Ảnh: GH).

Phép màu từ 10 phút dọn dẹp

Nhiều người thường có thói quen tiện tay vắt quần áo lên lưng ghế, để quên chùm chìa khóa trên sofa hay ngâm bát đĩa ăn đêm đến sáng hôm sau mới rửa. Hệ quả là buổi sáng luôn biến thành một cuộc chạy đua vũ trang. Bạn phải vừa ăn vội bữa sáng, vừa tìm đồ đạc và lao ra khỏi nhà với tâm trạng căng thẳng.

Nhưng khi bạn dành chút thời gian dọn dẹp trước khi ngủ, mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi. Bạn thức dậy trong một không gian gọn gàng, sạch sẽ, không còn việc tồn đọng. Mọi thứ sẵn sàng để bắt đầu ngày mới.

Một căn bếp tinh tươm, phòng khách ngăn nắp đủ để khiến buổi sáng trở nên nhẹ đầu, dễ tập trung và bớt áp lực hơn hẳn.

Bắt đầu từ những góc nhỏ quen thuộc

Để thói quen này phát huy tác dụng, bạn có thể thiết lập một lộ trình đi dạo quanh nhà.

Bắt đầu từ phòng khách, nơi cả gia đình quây quần mỗi tối. Hãy gấp gọn lại chiếc chăn mỏng hay gối tựa trên sofa, đặt điều khiển tivi vào khay và quan trọng nhất là treo chìa khóa xe, mũ bảo hiểm lên đúng móc gọn gàng.

Di chuyển xuống gian bếp, trái tim của ngôi nhà. Đừng bao giờ để bát đĩa bẩn qua đêm vì chúng không chỉ tạo mùi mà còn thu hút côn trùng. Hãy rửa sạch bát đũa hoặc xếp gọn vào máy rửa bát, cất những chiếc nồi đã khô lên chạn và dùng khăn ẩm lau lướt qua mặt bàn ăn.

Cuối cùng là góc làm việc và phòng ngủ. Gập gọn laptop lại, cất những tài liệu không dùng đến. Với quần áo, hãy phân loại ngay lập tức. Đồ bẩn cho thẳng vào giỏ giặt, đồ sạch treo ngay ngắn vào tủ, tuyệt đối không tạo cơ hội cho "chiếc ghế mọc quần áo" xuất hiện trong phòng.

Bạn không cần dọn cả căn nhà mà hãy bắt đầu từ những góc nhỏ quen thuộc (Ảnh: IH).

Làm sao để duy trì mà không bị nản?

Vấn đề lớn nhất của việc dọn dẹp là chúng ta rất dễ bỏ cuộc nếu cảm thấy lười biếng. Các chuyên gia nội thất nhấn mạnh rằng sự ổn định là chìa khóa. Nếu không được duy trì thường xuyên, mọi nỗ lực sắp xếp sẽ sụp đổ rất nhanh.

Để không bị áp lực, hãy chọn một thời điểm phù hợp nhất với nhịp sinh hoạt của gia đình bạn. Đó có thể là ngay sau bữa tối, sau khi xem xong bộ phim yêu thích hoặc ngay trước bước dưỡng da buổi tối.

Nếu thấy 10 phút là quá dài, hãy bắt đầu từ một việc nhỏ nhất như dọn sạch mặt bàn ăn, rồi tăng dần các khu vực khác vào những ngày sau.

Điểm khác biệt rõ nhất sau khi áp dụng thói quen này là cảm giác buổi sáng. Không còn cảnh dọn dẹp vội vàng hay bị “đuổi theo” bởi danh sách việc cần làm. Thay vào đó là một khởi đầu nhẹ nhàng, chủ động và ít áp lực hơn.

Và đôi khi, chỉ cần 10 phút trước khi ngủ cũng đủ để thay đổi toàn bộ chất lượng ngày hôm sau.