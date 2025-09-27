5 thói quen giúp phòng tắm luôn sạch bong, không cần tổng vệ sinh mỗi tuần

Phòng tắm vốn là nơi chúng ta bắt đầu một ngày mới và cũng là chốn thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Thế nhưng, nghịch lý thay, đây lại chính là không gian dễ bừa bộn và bẩn nhất trong nhà. Từ những vệt nước loang lổ, cặn xà phòng bám đầy kính cho đến thùng rác quá tải, tất cả có thể nhanh chóng biến nơi thư giãn thành một “bãi chiến trường” chỉ sau vài ngày.

Không ít người tin rằng để giữ phòng tắm sạch sẽ, cần một buổi tổng vệ sinh vào cuối tuần. Nhưng các chuyên gia vệ sinh và sắp xếp không gian khẳng định bí quyết không nằm ở sức cọ rửa mà ở những thói quen nhỏ, thông minh, chỉ tốn vài phút mỗi ngày.

Dưới đây là 5 thói quen đơn giản nhưng hiệu quả, giúp việc vệ sinh phòng tắm trở thành một phần nhẹ nhàng trong cuộc sống thay vì gánh nặng.

Bật quạt thông gió mỗi khi tắm

Nguyên tắc này không thể được bỏ qua. Theo Chris Willatt, nhà sáng lập công ty vệ sinh Alpine Maids, nước nóng tạo ra hơi ẩm - điều kiện lý tưởng cho nấm mốc và vi khuẩn sinh sôi.

Hãy bật quạt hút ngay khi tắm sẽ giúp loại bỏ phần lớn độ ẩm tích tụ trong không khí. Nếu phòng tắm không có quạt, một giải pháp thay thế là mở cửa sổ khi tắm và giữ mở thêm 5-10 phút sau đó. Không khí lưu thông tốt sẽ giúp bề mặt khô nhanh hơn, ngăn chặn mùi hôi và nấm mốc hình thành.

Lau nhanh bề mặt mỗi ngày

"Chìa khóa" để phòng tắm luôn sạch sẽ chính là duy trì thói quen lau chùi hàng ngày. Chỉ cần vài động tác lau qua vòi nước, mặt bàn hay bồn rửa đã đủ giúp việc tổng vệ sinh trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Để tiện lợi, bạn hãy để sẵn khăn giấy hoặc khăn lau chuyên dụng ngay trong phòng. Đặc biệt, lau khô vách kính và tường gạch sau mỗi lần tắm là “bí kíp vàng” giúp ngăn vệt nước cứng và cặn xà phòng bám chặt. Một cây gạt kính nhỏ có thể tạo ra khác biệt lớn, giúp bạn tiết kiệm hàng giờ đồng hồ kỳ cọ sau này.

Tương tự, đừng để sàn nhà đọng nước. Delah Gomasi, CEO của MaidForYou, khẳng định: “Chỉ một vũng nước nhỏ cũng có thể biến thành vết bẩn khi có người giẫm qua”.

Bằng cách biến những việc nhỏ thành thói quen, mỗi lần dọn dẹp hàng tuần hay hàng tháng của bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng và nhanh gọn hơn (Ảnh: The Spruce).

Giảm bớt chai lọ trong khu vực tắm

Bạn có bao giờ để ý phòng tắm của mình chứa đến 3 chai dầu gội, 2 tuýp sữa tắm và hàng chục cuộn giấy vệ sinh dự phòng? Điều đó vô tình khiến không gian trở nên chật chội và dễ bẩn hơn.

Hãy chỉ giữ lại những món đồ được dùng hàng ngày. Còn lại, với các sản phẩm dự trữ, bạn có thể cất gọn trong tủ riêng ngoài phòng tắm. Việc giảm số lượng chai lọ sẽ giúp bề mặt thông thoáng hơn, đồng thời hạn chế cặn bẩn và nấm mốc bám lại ở những kẽ hở.

Scott Schrader, chuyên gia từ CottageCare, chỉ ra rằng hầu hết xà phòng đều dễ bám bẩn. Càng nhiều chai lọ, bạn càng tạo ra nhiều ngóc ngách cho cặn bẩn và nấm mốc trú ngụ.

Một mẹo nhỏ là đặt những món ít dùng vào giỏ riêng và chỉ mang ra khi cần. Không gian gọn gàng sẽ khiến việc lau chùi dễ dàng hơn gấp bội.

Biến việc đổ rác thành thói quen nhẹ nhàng

Một chiếc thùng rác đầy ắp có thể phá hỏng vẻ sạch sẽ của cả căn phòng, cho dù mọi bề mặt đều sáng bóng. Để việc đổ rác không còn là gánh nặng, bạn hãy lót sẵn vài túi dự phòng dưới đáy thùng. Khi lấy túi đầy ra, bạn có ngay túi mới để thay, tiết kiệm thời gian và công sức.

Ngoài ra, bạn nên chọn thùng rác có nắp đậy. Không chỉ đảm bảo vệ sinh, chi tiết nhỏ này còn giúp giữ cho tổng thể phòng tắm luôn gọn gàng và thẩm mỹ.

Thay khăn tắm thường xuyên

Khăn ẩm ướt là “thiên đường” của vi khuẩn và mùi mốc. Việc sử dụng một chiếc khăn nhiều lần không chỉ gây mất vệ sinh mà còn tạo cảm giác khó chịu.

Bạn hãy thay khăn tắm sau khoảng 3-4 lần sử dụng và luôn treo ở nơi thông thoáng để nhanh khô. Một bộ khăn sạch, thơm tho sẽ mang lại cảm giác dễ chịu, sang trọng chẳng kém gì khi bạn bước vào spa.

Điều quan trọng nhất chính là thay đổi tư duy. Dọn dẹp không phải lúc nào cũng là “cuộc chiến” mệt mỏi vào cuối tuần. Khi những thói quen nhỏ này được lặp lại mỗi ngày, chúng trở thành một phần tự nhiên trong nhịp sống.

Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy phòng tắm của mình luôn gọn gàng, sáng sủa mà chẳng cần đến những buổi tổng vệ sinh tốn hàng giờ đồng hồ. Chỉ với vài phút mỗi ngày, bạn đã biến một không gian dễ bừa bộn nhất thành góc thư giãn sạch sẽ và thoải mái nhất trong nhà.