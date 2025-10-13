5 sai lầm trang trí khiến ngôi nhà mất giá, khó bán

Khi quyết định bỏ tiền ra để mua một căn nhà, thứ khiến cho người mua "xiêu lòng" ngoài phần vị trí, diện tích, giá bán... còn là cảm xúc với căn nhà ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì thế, nghệ thuật “dàn dựng nhà cửa” (home staging) ngày càng được xem là yếu tố then chốt, giúp ngôi nhà của bạn tỏa sáng giữa hàng trăm căn khác.

Tuy nhiên, không ít chủ nhà lại vô tình phạm phải những lỗi cơ bản, khiến người mua mất thiện cảm ngay từ lúc xem ảnh online.

Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến nhất cùng lời khuyên từ các chuyên gia nội thất để giúp bạn bán nhà nhanh hơn và được giá hơn.

Nhiều chủ nhà thường mắc phải những lỗi cơ bản nhưng lại có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, khiến ngôi nhà trở nên kém hấp dẫn, khó bán và thậm chí là mất giá (Ảnh: Getty).

Dấu ấn cá nhân quá đậm nét

Ảnh cưới được treo khắp phòng khách, kỷ vật du lịch hay tranh vẽ của con nhỏ có thể gợi ký ức đẹp, nhưng lại là rào cản vô hình trong mắt người mua. Người mua thông thường cần một không gian trung tính để tưởng tượng về chính cuộc sống của mình nơi họ sẽ treo ảnh, sắp đồ và tạo nên dấu ấn riêng.

Giải pháp: Hãy tạm cất tất cả ảnh gia đình, vật lưu niệm và đồ trang trí cá nhân. Hãy biến ngôi nhà thành “tờ giấy trắng” sạch sẽ, trung tính giống như một phòng khách sạn boutique sang trọng: không có dấu vết của người ở trước, nhưng vẫn đủ ấm cúng và mời gọi.

Màu sơn tường “khó chiều”

Một bức tường xanh cổ vịt hay cam rực có thể hợp gu bạn, nhưng lại khiến người mua cảm thấy ngợp hoặc phát sinh suy nghĩ “phải sơn lại ngay”. Màu sắc là yếu tố tác động mạnh nhất đến cảm xúc và đôi khi, chỉ cần một gam màu sai là người mua rút lui.

Giải pháp: Hãy chọn màu trung tính vượt thời gian như trắng, be, xám nhạt hoặc pastel. Chúng giúp không gian sáng sủa, rộng rãi và dễ phối đồ. Nếu muốn tạo điểm nhấn, dùng phụ kiện dễ thay đổi như gối tựa, chăn, tranh hay hoa tươi thay vì tường sơn đậm màu.

Nhồi nhét quá nhiều đồ đạc

Nhiều người sợ nhà trống nên bày đủ loại bàn ghế, tủ, kệ. Nhưng trong dàn dựng, “ít hơn mới là nhiều”. Một căn phòng chật cứng đồ sẽ trông nhỏ hơn thực tế, gây cảm giác bức bí và thiếu không gian để người xem tưởng tượng.

Giải pháp: Loại bỏ ít nhất 1/3 số đồ nội thất hiện có, đặc biệt là món cồng kềnh, ít dùng. Chỉ giữ lại những đồ phục vụ đúng công năng, ví dụ phòng khách chỉ cần sofa, bàn trà, kệ TV. Hãy để không gian trống cho người mua “thở” và tự hình dung cách họ sẽ sống ở đó.

Bỏ qua những hư hỏng nhỏ

Vòi nước rò rỉ, vết xước tường hay mảng sơn bong là những chi tiết bạn có thể quen mắt nhưng lại khiến người mua mất niềm tin. Những lỗi nhỏ này gợi cảm giác ngôi nhà bị bỏ bê và họ có thể lo ngại còn nhiều vấn đề “ẩn” khác.

Giải pháp: Dành thời gian rà soát kỹ, sửa tất cả lỗi nhỏ trước khi rao bán. Một căn nhà được chăm sóc kỹ lưỡng mang lại cảm giác an tâm và giá trị cao hơn.

Đừng quên vệ sinh chuyên sâu như lau cửa kính, đánh sàn, chà sạch mạch gạch phòng tắm. Mùi thơm nhẹ và không gian sáng bóng luôn là điểm cộng lớn trong mắt người xem.

Ánh sáng sai khiến hình ảnh mất điểm

Trong thời đại số, gần như mọi người mua đều xem ảnh trước khi xem nhà thật. Thế nhưng nhiều bộ ảnh lại bị ánh sáng nhân tạo quá gắt, khiến căn nhà trông lạnh lẽo và thiếu sức sống.

Giải pháp: Hãy tận dụng ánh sáng tự nhiên. Bạn nên chụp vào buổi sáng hoặc trưa, mở hết rèm và dọn gọn bệ cửa sổ. Ánh sáng tự nhiên luôn mang lại cảm giác mềm mại, chân thật và dễ chịu.

Trước khi chụp, bạn có thể bật thêm đèn trần, đèn bàn, đèn trang trí để tạo các lớp sáng ấm áp, nhưng phải cân bằng với ánh sáng tự nhiên, tránh bị “cháy sáng”.

Bán nhà là một nghệ thuật thuyết phục bằng cảm xúc. Một vài chi tiết nhỏ, từ màu sơn, ánh sáng, cho đến việc dọn bớt đồ, đều có thể quyết định người mua dừng lại hay lướt qua.

Chỉ cần đầu tư một chút thời gian và tinh tế trong khâu dàn dựng, bạn sẽ giúp ngôi nhà nổi bật hơn hẳn giữa hàng trăm tin rao khác, và quan trọng hơn, bán nhanh, bán được giá và để lại ấn tượng tốt đẹp ngay từ ánh nhìn đầu tiên.