5 lỗi khiến phòng tắm nhỏ vừa chật vừa kém sang

Khi diện tích khiêm tốn, mỗi centimet trong phòng tắm đều trở nên quý giá. Khi đó, mọi lựa chọn về thiết kế, dù là nhỏ nhất, đều có thể trở thành con dao hai lưỡi. Một quyết định vội vàng, một món đồ tạm bợ hay những chi tiết xuống cấp theo thời gian có thể vô tình biến không gian riêng tư của bạn trở nên rẻ tiền và ngột ngạt.

Nhiều người cho rằng để nâng cấp phòng tắm thì phải cần đến một cuộc đại tu tốn kém. Trên thực tế, vẻ đẹp và đẳng cấp đôi khi không nằm ở những vật liệu xa xỉ, mà ở sự chỉn chu, tinh tế và việc loại bỏ những hạt sạn không đáng có.

Hãy cùng các chuyên gia nội thất điểm qua 5 “thủ phạm” phổ biến khiến phòng tắm nhỏ trông kém sang và khám phá những giải pháp khắc phục thông minh, hiệu quả đến bất ngờ.

Phòng tắm không chỉ là không gian chức năng mà còn là nơi thư giãn riêng tư (Ảnh: Real Homes).

Ánh sáng lạnh lẽo từ nguồn duy nhất

Sai lầm này kinh điển và phổ biến nhất. Bóng đèn tuýp hoặc đèn ốp trần duy nhất tỏa ra thứ ánh sáng trắng xanh không chỉ khiến không gian trở nên lạnh lẽo, thiếu sức sống mà còn làm sai lệch màu sắc của mọi thứ, kể cả làn da của bạn trong gương.

Elana Mendelson, một nhà thiết kế nội thất cao cấp, nhận xét thẳng thắn: "Kiểu ánh sáng này khiến phòng tắm giống một phòng khám bệnh hơn là một nơi để thư giãn".

Cách khắc phục:

Bí quyết nằm ở việc tạo ra nhiều tầng ánh sáng. Hãy thay thế bóng đèn chính bằng loại có ánh sáng vàng ấm để tạo cảm giác ấm cúng.

Quan trọng hơn, bạn hãy bổ sung thêm các nguồn sáng phụ. 2 chiếc đèn tường đối xứng hai bên gương là một lựa chọn tuyệt vời, chúng không chỉ mang tính trang trí cao mà còn cung cấp ánh sáng đều, không đổ bóng lên khuôn mặt.

Nếu có thể, bạn hãy lắp thêm dải đèn LED hắt sáng ở các hốc tường hoặc dưới tủ lavabo để tạo chiều sâu và mang lại cảm giác sang trọng như ở khách sạn 5 sao.

Hãy xem ánh sáng như một công cụ trang trí và tạo ra các tầng lớp ánh sáng khác nhau (Ảnh: Ripples).

Phụ kiện nhựa giả kim loại

Những món phụ kiện nhựa mạ bóng giả kim loại khiến phòng tắm của bạn trông trở nên rẻ tiền. Từ vòi nước, giá treo khăn cho đến hộp đựng xà phòng, những món đồ này có thể trông bắt mắt lúc mới mua nhưng chúng sẽ nhanh chóng bong tróc, xỉn màu và xuống cấp, khiến tổng thể phòng tắm trông rất tạm bợ.

Cách khắc phục: Hãy tuân thủ nguyên tắc chất liệu thật. Yiota Toumba, nhà thiết kế tại Villeroy & Boch, khuyên rằng thà đầu tư một chiếc vòi nước bằng đồng thau hoặc inox 304 thật sự, còn hơn là một bộ phụ kiện hào nhoáng nhưng bằng vật liệu kém chất lượng.

Các phụ kiện bằng đồng thau hoặc thép không gỉ bền đẹp theo thời gian và mang lại cảm giác chắc chắn, sang trọng cho không gian (Ảnh: Better Homes & Gardens).

Các lựa chọn kim loại hoàn thiện bề mặt mờ như niken mờ, đồng xước hay đen mờ đang là xu hướng được ưa chuộng. Chúng không chỉ bền, ít bám vân tay mà còn mang lại vẻ đẹp tinh tế, hiện đại và vượt thời gian cho phòng tắm của bạn.

Đồ đạc bày bừa thiếu tính toán

Một phòng tắm dù được đầu tư nội thất đẹp đến đâu cũng sẽ trở nên hỗn loạn và rẻ tiền ngay lập tức nếu đồ đạc cá nhân bày bừa khắp nơi. Chai lọ dầu gội, sữa tắm xếp hàng trên thành bồn; mỹ phẩm, bàn chải chiếm trọn bề mặt lavabo; khăn tắm vắt tạm bợ... tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng lộn xộn.

Cách khắc phục: Lưu trữ thông minh và có chủ đích. Đừng chỉ nghĩ đến việc mua thêm kệ. Hãy tối ưu hóa không gian sẵn có. Thay vì một chiếc lavabo chân đứng, hãy chọn loại tủ lavabo có ngăn kéo bên dưới.

Một chiếc tủ gương vừa giúp giấu đi những món đồ nhỏ, vừa nhân đôi không gian. Bổ sung thêm những chiếc giỏ mây, khay đựng đồ bằng gỗ hoặc đá để gom nhóm các vật dụng nhỏ lại. Khi mọi thứ đều có vị trí riêng, phòng tắm sẽ tự động trở nên ngăn nắp và sang trọng.

Lưu trữ thông minh và có tổ chức giúp phòng tắm gọn gàng, rộng rãi hơn (Ảnh: Drivenbydecor).

Tủ kệ cồng kềnh và gương soi đơn điệu

Trong một không gian nhỏ, những món đồ quá khổ sẽ tạo cảm giác nặng nề, bí bách. Một bộ tủ lavabo với thiết kế lỗi thời, tay nắm cũ kỹ hay một tấm gương trơn không khung được gắn tạm bợ lên tường bằng vài chiếc kẹp nhựa sẽ ngay lập tức "dìm" cả căn phòng.

Cách khắc phục: Ưu tiên thiết kế thanh mảnh và xem gương là một món đồ trang trí. Hãy chọn những mẫu tủ treo tường để giải phóng không gian sàn, tạo cảm giác nhẹ nhàng và thoáng đãng hơn.

Đối với gương, hãy mạnh dạn đầu tư vào một chiếc gương có khung viền độc đáo như viền kim loại mỏng, viền gỗ hoặc thậm chí là viền da. Coi tấm gương như một tác phẩm nghệ thuật, một điểm nhấn cho bức tường. Sự thay đổi nhỏ này sẽ mang lại hiệu quả thị giác cực kỳ ấn tượng.

Tấm gương như một tác phẩm nghệ thuật, tạo điểm nhấn ấn tượng cho cả bức tường trong phòng tắm (Ảnh: Future PLC).

Gạch ốp và ron vữa xuống cấp

Gạch ốp lát chính là lớp nền, là phông cho toàn bộ phòng tắm. Mọi nỗ lực làm đẹp coi như "đổ sông đổ biển" nếu bạn sắm vòi nước đắt tiền nhưng những viên gạch xung quanh lại nứt vỡ, ố vàng, còn đường ron thì bong tróc, mốc meo.

Cách khắc phục: Bảo trì và chăm chút các chi tiết hoàn thiện. Hãy kiểm tra và thay thế ngay những viên gạch bị hỏng.

Bạn hãy dành một buổi chiều để cạo bỏ lớp ron cũ và chà lại ron mới bằng loại keo chà ron chống thấm, chống nấm mốc, vệ sinh và dán lại lớp keo silicon quanh bồn rửa và chân bồn cầu.

Đừng quên thay thế những chiếc thảm tắm đã sờn cũ bằng thảm mới. Chính sự chỉn chu, sạch sẽ trong từng chi tiết nhỏ nhất mới là thứ tạo nên đẳng cấp thực sự cho một không gian.

Chỉ cần trét silicon gọn gàng ở các mép tường cũng đủ giúp phòng tắm trông sạch sẽ và tinh tế hơn hẳn (Ảnh: Future).

Để "nâng tầm" một phòng tắm nhỏ, bạn không cần phải chạy theo những vật liệu xa xỉ bởi sự sang trọng đến từ sự tinh tế, nhất quán và sự quan tâm đến từng chi tiết.

Chỉ bằng cách loại bỏ những "thủ phạm" trên và thực hiện những thay đổi nhỏ nhưng thông minh, bạn sẽ tạo ra một không gian không chỉ đẹp mắt mà còn thực sự thư giãn và đậm dấu ấn cá nhân.