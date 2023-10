5 món đồ nội thất không cần thiết phải chi nhiều tiền, dễ gây lãng phí

Một ngôi nhà có tổng thể đẹp mắt được hội tụ từ nhiều yếu tố, trong đó nội thất là chi tiết rất quan trọng. Đầu tư cho nhà cửa là khoản đầu tư xứng đáng, bởi vì đây là nơi giúp bạn cân bằng lại những mệt mỏi sau ngày dài.

Tuy nhiên, không phải món đồ nội thất nào cũng cần được mua với mức giá cao nhất trong khả năng. Kiến trúc sư Bùi Mến, người có nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn thiết kế và thi công nội thất, cho rằng có một vài món đồ, bạn chỉ nên mua với chi phí vừa phải, tránh lãng phí tiền bởi nó không thật sự cần thiết.

Chăn sofa

Chăn sofa là món đồ trang trí cần thiết, giúp phòng khách trở nên sang trọng và nổi bật hơn. Tuy nhiên, đây là món đồ được sử dụng thường xuyên và khó để bảo quản, do vậy, bạn không cần thiết phải đầu tư mua một chiếc chăn quá đắt tiền.

Với những loại chăn sofa hàng hiệu, hàng thiết kế thủ công, thường phải giặt khô để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất liệu. Như vậy, kinh phí bỏ ra cho việc giặt khô mỗi tuần là khá lớn và không cần thiết. Hãy lựa chọn những chiếc chăn sofa có mức giá vừa phải, dễ giặt là, dễ vệ sinh tại nhà.

Chăn sofa dễ bị bẩn, thường xuyên phải vệ sinh nên không cần thiết phải đầu tư quá nhiều tiền cho nó (Ảnh minh họa: Pinterest).

Bàn cạnh sofa

Trên thực tế, bàn cạnh sofa là nơi để đặt một vài cuốn sách, chiếc đèn bàn, đồ trang trí, ly nước hoặc chiếc điều khiển tivi. Chúng không có quá nhiều tác dụng.

Về mặt thẩm mỹ, bàn cạnh sofa không phải món đồ chiếm diện tích lớn và có thể làm nổi bật không gian. Do vậy, bạn chỉ nên đầu tư bàn cạnh sofa với chi phí vừa phải, phù hợp với phong cách thiết kế.

Thảm phòng khách

Giống với chăn sofa, bàn cạnh, thảm là món đồ cần thiết để làm tổng thể hài hòa. Tuy nhiên, đây cũng là món đồ không nên đầu tư quá đắt tiền.

Việc không may bị đổ nước, trà, cà phê hay thức ăn có màu lên thảm là điều khó tránh khỏi. Do vậy, hãy mua một tấm thảm bền, giá cả phải chăng, nếu không may bị hỏng, bạn có thể thay mới mà không mất quá nhiều thời gian đắn đo.

Hãy lựa chọn thảm làm từ chất liệu tổng hợp hoặc polypropylen, đây là những chất vải có khả năng chống bám bụi, dễ dàng loại bỏ vết bẩn.

Nên chọn thảm bằng chất liệu chống bám bụi, dễ loại bỏ vết bẩn (Ảnh minh họa: Pinterest).

Những món đồ trang trí theo dịp lễ

Sắp tới Halloween, chắc hẳn bạn có ý định mua một vài món đồ trang trí nhà nhân dịp ngày lễ. Tuy nhiên, hãy cân nhắc mua đồ trang trí ngày lễ với kinh phí vừa phải. Một năm có rất nhiều dịp để thỏa mãn đam mê trang trí, ví dụ như Trung thu, Giáng sinh hay Halloween.

Nhiều người có suy nghĩ rằng mua đồ trang trí cho năm nay và năm sau sẽ dùng lại. Tuy nhiên, thực tế, ít người nào làm vậy. Món đồ trang trí thường bị cũ và lỗi mốt theo thời gian nên hãy chi tiền vừa phải cho khoản này.

Giấy dán tường

Giấy dán tường không phải thứ được ưu tiên sử dụng cho những mảng tường lớn bởi theo thời gian, giấy dán tường không giữ được thẩm mỹ như ngày đầu. Với những không gian rộng, sử dụng sơn tường chất lượng cao là lời khuyên của những người có kinh nghiệm trong nghề.

Thay vì đầu tư giấy dán tường và hy vọng ngôi nhà sẽ thường xuyên được "thay áo mới", bạn có thể cân nhắc sơn tường màu trung tính, sau đó làm nổi bật bằng những bức tranh nghệ thuật, tấm gương phản chiếu.