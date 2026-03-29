5 cách tạo riêng tư cho nhà mở mà không cần sửa chữa

Thiết kế liên thông phòng khách và bếp đang là lựa chọn ưu tiên của đại đa số gia đình tại các căn hộ chung cư hay nhà ở có diện tích khiêm tốn.

Không thể phủ nhận lối kiến trúc này giúp tổ ấm rộng rãi và gắn kết hơn. Tuy nhiên, rắc rối thường nảy sinh khi có khách mà khu bếp lại đang bề bộn, hoặc khi một người cần sự yên tĩnh làm việc trong khi người kia muốn xem tivi.

Theo các chuyên gia nội thất, để giải quyết bài toán này, chúng ta không nhất thiết phải dựng lên những bức tường thô cứng. Bí quyết nằm ở việc sử dụng các lớp phân vùng mềm, tạo ra những ranh giới tinh tế để đánh lừa thị giác mà không làm mất đi độ thoáng đãng vốn có.

Không gian mở vốn là lựa chọn tuyệt vời cho diện tích khiêm tốn, nhưng để sống thoải mái, bạn cần những “ranh giới mềm” hợp lý (Ảnh: Houzz).

Vách lam gỗ tạo khoảng hở tinh tế

Thay vì những bức vách kín mít, hệ lam gỗ với các thanh nan song song là lựa chọn hoàn hảo cho không gian mở.

Lối thiết kế này mang đậm hơi thở của phong cách hiện đại hoặc Japandi, giúp che chắn nhẹ nhàng khu vực cầu thang hay bàn ăn nhưng vẫn cho phép ánh sáng và gió trời luân chuyển. Người ngồi bên trong vẫn bao quát được không gian bên ngoài, tạo cảm giác an tâm và thư thái.

Kính sọc mờ ngăn mùi nhưng không cản sáng

Kính gợn sóng hay kính sọc đang là xu hướng vật liệu rất được ưa chuộng thời gian gần đây.

Một hệ vách kính sọc lùa ngăn cách bếp và phòng khách là giải pháp tuyệt vời giúp ngăn mùi thức ăn. Bề mặt kính mờ ảo giúp giấu đi sự lộn xộn của xoong nồi, ngăn mùi thức ăn bay ra phòng khách, đồng thời vẫn hắt sáng tốt, biến khu vực này thành một góc nhỏ lung linh đầy tính thẩm mỹ.

Hệ cửa lùa giấu cánh linh hoạt

Nếu bạn muốn một không gian có thể tùy biến đóng mở theo tâm trạng, cửa lùa chính là chân ái.

Bạn có thể kéo cửa lùa mở toang khi nhà tổ chức tiệc tùng để mở rộng diện tích tiếp khách. Đến khi cần một phòng ngủ phụ cho khách ghé thăm hay một góc làm việc tĩnh lặng, chỉ cần kéo nhẹ hệ cửa lùa là bạn đã có ngay một căn phòng độc lập.

Vật liệu cửa có thể là khung nhôm kính hoặc gỗ nhẹ để thao tác trượt êm ái hơn.

Rèm vải rủ bóng phân chia không gian mềm

Treo rèm từ sát trần thả xuống sàn không chỉ dành riêng cho cửa sổ. Đây là thủ thuật chia phòng cực kỳ lãng mạn và tiết kiệm, đặc biệt phù hợp với các căn hộ studio.

Một tấm rèm vải voan hoặc linen có độ rủ tự nhiên sẽ mang lại cảm giác ấm áp, mềm mại. Khi không cần thiết, bạn chỉ việc vén gọn lại sang một bên, trả lại mặt sàn xuyên suốt cho ngôi nhà.

Kệ đa năng kết hợp mảng xanh cỡ lớn

Một chiếc kệ mở hai mặt đặt vuông góc với tường vừa làm vách ngăn hờ, vừa tăng không gian lưu trữ cực kỳ thông minh.

Để không gian thêm sức sống, bạn hãy đặt xen kẽ vài chậu cây cảnh dáng cao, tán lá rộng như bàng Singapore hay trầu bà lá xẻ. Sắc xanh tự nhiên không chỉ làm dịu mắt mà còn tạo thành một bức bình phong sinh thái, mang lại chiều sâu và cảm giác thư giãn tuyệt đối cho tổ ấm.