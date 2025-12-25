4 mẹo nhỏ giúp tối đa ánh sáng tự nhiên cho phòng tắm

Tại nhiều căn hộ chung cư hay nhà phố, phòng tắm thường bị đẩy vào các góc khuất, diện tích khiêm tốn và thiếu hụt ánh sáng tự nhiên. Điều này không chỉ gây cảm giác bí bách mà còn tạo môi trường cho nấm mốc phát triển.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia nội thất, chỉ cần một chút tinh tế trong việc lựa chọn vật liệu và bố trí không gian, bạn hoàn toàn có thể đánh lừa thị giác, hô biến phòng tắm tăm tối trở nên bừng sáng và thoáng đãng.

Nghệ thuật sắp đặt gương để "bẫy" ánh sáng

Trong thiết kế nội thất, gương không chỉ là vật dụng để soi mà còn là vũ khí bí mật giúp cơi nới không gian. Tuy nhiên, treo gương ở đâu mới là vấn đề cốt lõi. Theo các nhà nhà thiết kế nội thất uy tín, sai lầm của nhiều người là chỉ treo gương ở vị trí thuận tiện mà quên mất tính năng phản xạ của nó.

Gương giúp tạo hiệu ứng thị giác thông minh, đặc biệt trong những không gian nhỏ hoặc thiếu sáng (Ảnh: AD).

Mẹo hay cho các gia đình là hãy lắp một tấm gương lớn đối diện hoặc ngay cạnh cửa sổ (nếu có). Khi đó, chiếc gương sẽ đóng vai trò như một ô cửa sổ thứ hai, thu trọn ánh sáng tự nhiên và phản chiếu ngược lại vào trong phòng. Sự cộng hưởng này giúp không gian như được nhân đôi diện tích, xóa tan cảm giác chật chội thường thấy.

Với những phòng tắm không có cửa sổ, việc sử dụng tủ gương kịch trần hoặc gương có đèn LED hắt sau cũng là giải pháp thay thế hiệu quả để tăng cường độ sáng.

Ưu tiên vật liệu có độ bóng và bắt sáng

Nếu phòng tắm của bạn nằm ở vị trí khuất nắng, hãy để chính những bức tường và sàn nhà làm nhiệm vụ dẫn sáng. Thay vì những loại gạch nhám tối màu tạo cảm giác ấm cúng nhưng lại nuốt chửng ánh sáng, bạn nên ưu tiên gạch men bóng hoặc đá thạch anh.

Bề mặt bóng bẩy của các vật liệu này hoạt động như hàng ngàn tấm gương nhỏ, giúp tán xạ ánh sáng đi khắp ngõ ngách trong phòng.

Gạch men bóng, gốm tráng men tông sáng giúp phản chiếu ánh sáng, phòng tắm sáng hơn mà vẫn ấm áp (Ảnh: EM).

Bên cạnh đó, xu hướng sử dụng kính gân (kính sọc) đang rất được ưa chuộng trong các căn hộ hiện đại. Loại kính này không chỉ đảm bảo sự riêng tư cần thiết mà còn làm dịu ánh nắng gắt, tạo ra thứ ánh sáng lan tỏa nhẹ nhàng, mờ ảo rất "chill" và thư giãn.

Xóa bỏ rào cản bằng vách ngăn trong suốt

Nhiều gia đình thường là sử dụng rèm hoặc xây tường lửng để ngăn khu vực tắm. Tuy nhiên, đây chính là thủ phạm khiến phòng tắm vốn đã nhỏ lại càng thêm vụn vặt và tối tăm.

Giải pháp tối ưu hiện nay là sử dụng vách kính cường lực trong suốt. Vách kính giúp ánh sáng (cả tự nhiên và nhân tạo) được lưu thông liền mạch, không bị chặn đứng bởi bất kỳ vật cản nào. Nhờ đó, tầm nhìn được giải phóng hoàn toàn, mang lại cảm giác sạch sẽ, hiện đại và rộng rãi hơn rất nhiều.

Cửa kính trong suốt hoặc kính mờ cho khu vực tắm giúp ánh sáng xuyên qua, duy trì cảm giác mở và thoáng (Ảnh: Sweeten).

Nếu e ngại sự đơn điệu, bạn có thể chọn phụ kiện kính màu champagne hoặc viền đen mảnh để tạo điểm nhấn sang trọng.

Đừng quên vai trò của màu sơn và cây xanh

Màu sắc là yếu tố then chốt quyết định độ sáng của căn phòng. Các gam màu trắng, kem, pastel nhẹ nhàng luôn là lựa chọn an toàn và hiệu quả nhất để tối đa hóa khả năng phản xạ ánh sáng. Tránh sơn trần màu tối vì nó sẽ tạo cảm giác trần nhà thấp xuống, gây đè nén không gian.

Sử dụng màu trắng, kem hoặc các tông pastel cho tường, trần và phụ kiện sẽ giúp khuếch đại ánh sáng tự nhiên (Ảnh: Decorrila).

Cuối cùng, đừng quên đưa một chút "màu xanh" vào phòng tắm. Một chậu cây lưỡi hổ, trầu bà hay dương xỉ đặt trên bệ cửa sổ hoặc góc lavabo không chỉ lọc không khí, giảm ẩm mốc mà còn tạo nên sự kết nối tuyệt vời với ánh sáng tự nhiên.