2 ông lớn Nhật Bản liên doanh với công ty Việt làm nhà dưới 2 tỷ đồng/căn

Sáng nay (5/12), Công ty cổ phần Đầu tư TTCapital cùng 2 đối tác là Cosmos Initia (Thành viên của Daiwa House Group) và Koterasu Group ra mắt liên doanh hợp tác chiến lược, đồng hành dài hạn trong việc phát triển các dự án bất động sản vừa túi tiền tại TPHCM và các tỉnh lân cận.

Liên doanh dự kiến sẽ đầu tư khoảng 150 triệu USD trong vòng 5 năm tới, mục tiêu mỗi năm đưa ra thị trường khoảng 1.000 căn hộ vừa túi tiền.

Tại sự kiện, liên doanh tuyên bố đã hoàn tất việc góp vốn cho dự án đầu tiên trong tháng 11. Dự án này gần Vincom Dĩ An, tọa lạc tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương với quy mô gần 2.000 căn hộ, diện tích khoảng 50-60m2/căn

Giá bán dự kiến 30-32 triệu đồng/m2, tương đương dưới 2 tỷ đồng/căn. Dự án đang tiến hành các thủ tục cần thiết để có thể ra mắt thị trường vào giữa năm 2024.

Phối cảnh ban đầu của dự án Bình Dương do liên doanh thực hiện (Ảnh: TTCapital).

Ông Nguyễn Đình Trường - Tổng giám đốc TTCapital - cho biết, chọn Bình Dương là địa phương đầu tiên ra mắt dự án, ông Trường đánh giá khu vực này có nhu cầu nhà ở cao, vị trí gần TPHCM nhưng chưa có nhiều thương hiệu uy tín trong phát triển sản phẩm. Do đó, sân chơi này sẽ khá công bằng với gương mặt mới như liên doanh TTCapital - Cosmos Initia - Koterasu Group.

Tại Việt Nam, một số đối tác Nhật Bản đã tham gia vào thị trường bất động sản cùng doanh nghiệp Việt để tạo ra sản phẩm như Nam Long, An Gia, Phú Mỹ Hưng...

Xuất hiện trong liên doanh lần này, Cosmos Initia được biết đến là công ty con của Tập đoàn Daiwa House. Tập đoàn này đã cùng chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng làm dự án Midtown ở quận 7, TPHCM thuộc phân khúc cao cấp. Còn Cosmos Initia muốn định vị thương hiệu ở phân khúc nhà ở vừa túi tiền, với đối tác duy nhất là TTCapital.

Còn doanh nghiệp Nhật thứ 2 tham gia liên doanh là Koterasu do ông Yamaguchi làm Tổng giám đốc. Trước khi rót vốn vào liên doanh này, ông Yamaguchi đã tham gia đầu tư vào An Gia và làm Thành viên HĐQT của doanh nghiệp.

Cuối cùng, thành viên Việt Nam duy nhất trong liên doanh là TTCapital, được thành lập năm 2021. Doanh nghiệp do ông Nguyễn Trung Tín làm Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Đình Trường làm Tổng giám đốc, những người có kinh nghiệm hàng chục năm trong ngành bất động sản, tài chính.

Đặc biệt, ông Tín còn từng làm Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn An Gia (mã chứng khoán: AGG) hay Thành viên HĐQT Công ty xây dựng Ricons. Còn ông Trường từng nắm giữ các vị trí then chốt ở các quỹ như VinaCapital, Dragon Capital VFM hay tại Công ty bất động sản An Gia.