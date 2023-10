Xe máy đi vào đường vành đai 2 trên cao: Ý thức kém hay luật chưa đủ mạnh?

Trong những ngày gần đây, phóng viên Dân trí đã ghi nhận và phản ánh tình trạng người điều khiển xe máy di chuyển vào đường vành đai 2 trên cao diễn ra tràn lan. Đặc biệt, nhiều trường hợp đã bất chấp nguy hiểm quay đầu đi ngược chiều bỏ chạy khi thấy CSGT.

Gửi bình luận về bài viết Hàng loạt xe máy quay đầu chạy, "né" CSGT ở đường vành đai 2 trên cao, độc giả có nickname Wang Buk viết: "Ý thức của nhiều người dân kém quá, thấy công an vội quay đi ngược chiều quá nguy hiểm. Nếu tai nạn xảy ra chỉ thiệt thân. Mong người dân hãy vì an toàn giao thông mà chấp hành nghiêm chỉnh, đừng vì lý do gì đó mà bất chấp tính mạng để làm như vậy".

Thời điểm 7h30 ngày 11/10, PV Dân trí ghi nhận hàng dài phương tiện xe máy quay đầu đi ngược chiều xuống đường Minh Khai bên dưới. Đây là những trường hợp đã điều khiển xe máy đi lên đường trên cao, gặp CSGT và quay đầu bỏ chạy, đi ngược trở lại (Ảnh: Mạnh Quân).

"Đường bên dưới đi rất rộng rãi và thoáng, không hiểu sao những người này vẫn bất chấp tính mạng của mình mà đi trên đường trên cao chỉ dành cho ô tô", bạn đọc có tên Henry viết. Cùng quan điểm, anh Hùng bức xúc: "Chán cho văn hóa đi xe máy, bó tay với ý thức giao thông".

Ý thức kém hay chế tài xử phạt chưa đủ răn đe?

Bên cạnh ý kiến bày tỏ sự quan ngại về ý thức của những người đi xe máy vào vào đường vành đai 2 trên cao, độc giả Dân trí còn đề xuất tăng nặng chế tài xử phạt đối với hành vi này gấp 10 lần.

Chủ tài khoản Giải mã thành công cho rằng: "Tôi đi trên đường này hàng ngày thấy nhiều người đi xe máy quá coi thường pháp luật. Đề nghị lực lượng công an: Tăng mức xử phạt lên gấp 10 lần với xe máy cố tình đi ngược chiều, vượt đèn đỏ; bố trí cảnh sát giao thông đi xe mô tô chuyên dụng tuần đường; tăng cường lực lượng cảnh sát cơ động hỗ trợ bắt và xử lý triệt để".

Tại lối lên/xuống đường vành đai 2 trên cao hướng Minh Khai đi Ngã Tư Sở, rất nhiều phương tiện xe máy bất chấp biển cấm đi vào phần đường sai quy định (Ảnh: Mạnh Quân).

Đồng quan điểm, anh Phan Chien viết: "Phải sửa đổi quy định phạt đối với hành vi này". Anh Nghĩa Đàm cũng bày tỏ: "Hãy phạt thật nặng mới đủ sức răn đe".

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Công ty Luật TNHH Chí Công & Thiện Tâm, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội chia sẻ: Tuyến đường vành đai 2 được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc, được bố trí, trang bị đầy đủ biển báo ở mỗi lối lên/xuống.

Đối với các tuyến đường này, tốc độ các phương tiện lưu thông là rất cao, đó cũng là lý do mà tuyến đường cấm đối với các xe thô sơ, xe gắn máy như quy định tại Luật giao thông đường bộ hiện hành. Quy định này nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông.

Bởi vậy, hành vi điều khiển xe gắn máy, mô tô trên các tuyến đường này không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ mà còn gây nguy hiểm cho chính người điều khiển xe gắn máy, mô tô và các phương tiện khác đang lưu thông.

Về chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi điều khiển xe máy vào làn đường không được phép lưu thông trong trường hợp trên, luật sư Tâm cho biết: Theo điểm i khoản 3 và điểm b khoản 10 Điều 6 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ) thì xe máy bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng với lỗi đi vào đường cấm, khu vực có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

"Nhìn một cách tổng thể, hành vi vi phạm khi điều khiển phương tiện đi vào các tuyến đường cấm là rất nguy hiểm, tuy nhiên với mức phạt từ 400.000-600.000 đồng là chưa đủ sức răn đe phòng ngừa. Do vậy, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng nên nghiên cứu theo hướng tăng mức phạt, đồng thời tiếp tục kiểm tra xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm này nhằm răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm trong tương lai", luật sư Hồng Tâm đề xuất.

Nguyên Thảo