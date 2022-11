Vụ nữ sinh bị tông chết ở Ninh Thuận: Khai báo gian dối phải chịu án tù?

Theo TS. LS Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật Chính Pháp, đây là vụ tai nạn giao thông có nhiều điểm đáng ngờ, gây tranh cãi ngay từ khi mới xảy ra. Cơ quan chức năng đã xác minh làm rõ sự việc và khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ để xử lý với người lái xe ô tô theo Điều 260 bộ luật hình sự.

Điều đáng chú ý là trước đó có rất nhiều thông tin về kết quả đo nồng độ cồn của nạn nhân không khớp với thời gian sự việc, mâu thuẫn với nhiều tình tiết của vụ án và thông tin được đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận nghi ngờ và không khỏi bức xúc. Trong quá trình giải quyết vụ án, có lẽ cơ quan điều tra đã làm rõ có hành vi khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật nên tiếp tục khởi tố theo Điều 382 bộ luật hình sự để xử lý đối với các cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh cắt từ clip).

Theo luật sư Cường, người thực hiện hành vi khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật có thể bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm;

Trường hợp hành vi được xác định là: "Có tổ chức" hoặc "Dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch" thì có thể bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm;

Nếu hành vi khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật mà khiến dẫn đến oan sai, bỏ lọt tội phạm thì người vi phạm có thể đối mặt với hình phạt tới 07 năm tù. Cụ thể tội danh và hình phạt được quy định như sau:

"Điều 382. Tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối

1. Người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa nào mà kết luận, dịch, khai gian dối hoặc cung cấp những tài liệu mà mình biết rõ là sai sự thật, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Dẫn đến việc kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm hoặc người phạm tội.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm".

Trong quá trình điều tra vụ án hình sự này thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ những thông tin gian dối hoặc tài liệu sai sự thật là thông tin tài liệu nào, do ai tạo ra và việc cung cấp thông tin tài liệu này nhằm mục đích gì? Những thông tin, tài liệu đó đã gây hậu quả như thế nào đối với việc giải quyết vụ án, vụ việc?

Nếu có căn cứ cho thấy không chỉ là những thông tin do người làm chứng bịa ra, tài liệu do người làm chứng tự tạo lập lên mà còn có hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức thì người thực hiện hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 341 bộ luật hình sự. Người sử dụng tài liệu giả để cung cấp cho cơ quan điều tra nhằm làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc để chối tội cho bị can thì có thể bị xử lý theo Điều 382 bộ luật hình sự.

Trong vụ án này luật sư Cường cho rằng, làm rõ tài liệu giả mạo và việc làm ra tài liệu giả mạo, cung cấp tài liệu giả mạo này cho cơ quan chức năng được thực hiện như thế nào là yếu tố quan trọng để đánh giá hành vi phạm tội theo Điều 382 bộ luật hình sự.

Ngoài ra việc xác định hành vi là có tổ chức hay không và hậu quả đã dẫn đến việc sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc hay chưa, có dẫn đến bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan người có tội hay không là những yếu tố quan trọng để quyết định hình phạt đối với người phạm tội. Hình phạt cao nhất của tội danh này có thể đến 07 năm tù, ngoài ra người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.