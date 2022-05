Vụ "nhảy" điện thoại nữ du khách Nga: Vì sao không phải là cướp?

Ngày 7/5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc 2 nữ du khách người Nga bị Trần Quốc Hưng (SN 1988, quê Nam Định; là lái xe taxi) chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ góc nhìn pháp lý về hành vi "Công nhiên chiếm đoạt tài sản" mà Hưng bị cơ quan công an cáo buộc, luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của người lái taxi có dấu hiệu của tội "Công nhiên chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 172 Bộ luật hình sự.

Tài xế taxi Trần Quốc Hưng đang bị Công an quận Hoàn Kiếm tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "Công nhiên chiếm đoạt tài sản" (Ảnh: Công an cung cấp).

Dấu hiệu nhận biết của hành vi này thể hiện ở chỗ người phạm tội công khai lấy tài sản trước sự chứng kiến của chủ sở hữu mà không dùng vũ lực hay bất cứ thủ đoạn nào nhằm đe dọa, uy hiếp để chiếm đoạt tài sản; đồng thời chủ sở hữu hay người quản lý tài sản biết rõ người chiếm đoạt và hành vi chiếm đoạt đó nhưng không thể làm gì hay ngăn chặn hành vi đó.

"Trong trường hợp này, hành vi của Hưng đã được thực hiện một cách công khai, lợi dụng chủ quản lý tài sản không để ý khi đang đổi tiền ngoại tệ để chiếm đoạt tài sản của họ đang để trên xe ô tô rồi bỏ trốn" - ông Tiền dẫn chứng.

Tiếp tục phân tích, luật sư Tiền cho rằng, người tài xế này đã không dùng thủ đoạn nào để uy hiếp các nạn nhân, và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản mang tính chất công khai mà chủ sở hữu không thể ngăn chặn được.

Vì vậy, hành vi của Hưng không thể cấu thành tội "Cướp tài sản" theo Điều 168 Bộ luật Hình sự. Bởi, dấu hiệu đặc trưng của tội "Cướp tài sản" là người thực hiện hành vi phạm tội phải dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Công an quận Hoàn Kiếm trao trả 2 chiếc điện thoại di động cho 2 nữ du khách người Pháp (Ảnh: Trung Nguyên).

Căn cứ vào mức giá trung bình trên thị trường, hai chiếc điện thoại đã qua sử dụng sẽ có thể được định giá vào khoảng dưới 50 triệu đồng. Do đó, luật sư Tiền cho rằng, nhiều khả năng đối tượng sẽ bị truy tố về tội danh "Công nhiên chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 1 Điều 172 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, hành vi vi phạm nói trên đã làm ảnh hưởng rất tiêu cực đến hình ảnh du lịch của đất nước Việt Nam. Vì vậy, Trần Quốc Hưng sẽ có thể bị truy tố với tình tiết tăng nặng tại Điểm c Khoản 1 Điều này là "Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội" và đối mặt với hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.