Nhân chứng cạnh công trình gây bụi phố Cảm Hội: “Cả khu vực như động đất”

"Bụi bay mịt mù, không thấy gì hết"

Sáng 14/4, hàng chục người dân sống trên phố Cảm Hội (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bức tường toà nhà 6 tầng bên trong công trình đang phá dỡ đổ sập chiều hôm trước.

Công trình đang phá dỡ trên phố Cảm Hội phát tán luồng bụi khổng lồ "nuốt chửng" cả khu phố (Video: Sơn Nguyễn)

Vừa dắt xe vừa nhìn vào công trình, ông Đỗ Đức Thuận (cư dân ngõ 67, gần bức tường đổ sập) vẫn chưa tin vào mắt mình. Ông cho biết khoảng 16h30, khi hai vợ chồng ông đang trong nhà thì nghe thấy một tiếng động lớn "rầm rầm" như động đất.

"Tường nhà tôi rung lắc mạnh, tiếng động bên ngoài như một vụ nổ lớn. Khi vợ chồng tôi chạy ra, bụi đã phủ kín, gần như không nhìn thấy gì", ông Thuận nhớ lại.

Ông Thuận chưa hết bàng hoàng sau khi bức tường toà nhà 6 tầng bên trong công trình đang phá dỡ đổ sập chiều hôm trước (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo ông Thuận, khoảng 2 tiếng trước khi xảy ra sự việc, cư dân trong ngõ 67 phố Cảm Hội đã được một bảo vệ công trình nhắc nhở vào nhà, đóng kín cửa và đưa xe máy vào bên trong.

"Sau tiếng "rầm" lớn, tôi mở cửa ra thì không còn nhìn thấy gì, bụi mù mịt. Ngoài đường, học sinh la hét, còn người dân ở bệnh viện gần đó cũng đổ ra ngoài", anh Huỳnh Đại Phúc, sống cạnh công trường phá dỡ, kể lại.

Khi bức tường của tòa nhà 6 tầng bị kéo sập, một luồng bụi khổng lồ ập ra, nhanh chóng bao trùm cả tuyến phố. Người đi đường cuống cuồng quay xe, tán loạn tìm hướng tránh, trong khi một số người đi bộ vội vã nép vào các bốt điện ven đường để tránh bụi.

"Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhiều người không kịp phản ứng, học sinh la hét vì không biết chạy hướng nào để tránh bụi. Riêng chiều hôm qua, đơn vị thi công đã hai lần để bụi phát tán ra bên ngoài, vào khoảng 14h30 và 16h50", anh T.V., người đăng tải clip lên mạng xã hội, cho biết.

Bên trong công trình đang phá dỡ trên phố Cảm Hội, phường Hai Bà Trưng (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Anh Phúc cho biết, khoảng 10 ngày trước, trong quá trình tháo dỡ, đơn vị thi công không thực hiện che chắn, khiến cả mảng gạch rơi xuống ngõ, ngay trước cửa nhà dân.

"Cả mảng gạch rơi xuống đúng lúc học sinh tan học. Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công phải dựng giàn giáo đảm bảo an toàn, chứ không thể chỉ che tạm bằng bạt như vậy. Tuy nhiên đến nay họ vẫn chưa triển khai", anh Phúc phản ánh.

Đình chỉ việc phá dỡ công trình, khắc phục vi phạm

Tiếp nhận phản ánh của báo Dân trí về việc công trình tại số 65 phố Cảm Hội (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) trong quá trình phá dỡ gây bụi, tiếng ồn ảnh hưởng đến khu dân cư, lãnh đạo UBND phường đã chỉ đạo phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, yêu cầu xử lý theo quy định.

Theo báo cáo nhanh của UBND phường Hai Bà Trưng, công trình tại số 65 phố Cảm Hội là dự án tổ hợp văn phòng, thương mại - dịch vụ. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vận tải, đơn vị thi công phá dỡ là Công ty Cổ phần Thương mại Phá dỡ Bắc Nam.

UBND phường Hai Bà Trưng đã lập hồ sơ vi phạm hành chính đối với các sai phạm trong quá trình tổ chức thi công công trình (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Qua kiểm tra tại hiện trường, tổ công tác của UBND phường Hai Bà Trưng xác định đơn vị thi công và chủ đầu tư đã có vi phạm trong quá trình tổ chức thi công. Cụ thể, công trình không thực hiện che chắn hoặc che chắn không đảm bảo, để vật liệu xây dựng rơi vãi ra khu vực xung quanh, đồng thời tập kết vật liệu không đúng nơi quy định.

Công trình cũng vi phạm về quy định về khởi công công trình theo Khoản 4, Điều 15 tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP.

Hiện UBND phường Hai Bà Trưng đã lập hồ sơ vi phạm hành chính đối với các sai phạm nêu trên, trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Đồng thời, cơ quan chức năng ra quyết định đình chỉ việc phá dỡ công trình, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục theo quy định.

Lãnh đạo UBND phường cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan chấp hành nghiêm quy định pháp luật về xây dựng trước khi được phép tiếp tục thi công.

Cận cảnh bên trong công trình đang phá dỡ trên phố Cảm Hội (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo phản ánh của người dân, khoảng 2 tuần trước, đơn vị thi công đã tổ chức một cuộc họp với các hộ dân sinh sống xung quanh công trình. Cuộc họp có sự tham gia của tổ trưởng dân phố, nhưng không có đại diện UBND phường.

"Cuộc họp chưa đạt được sự thống nhất, đang tranh luận thì giải tán. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, việc phá dỡ công trình vẫn tiếp tục diễn ra", ông Thuận cho biết.