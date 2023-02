Vụ chó cắn du khách nước ngoài: Chủ chó sẽ bị xử lý hình sự với mức án nào?

Như đã đưa tin, sáng 19/2 tại TP Nha Trang, hai du khách nước ngoài đang đi bộ trên đường 23-10 đoạn thuộc xã Vĩnh Hiệp thì bị một con chó nặng khoảng 20kg, không rọ mõm lao đến tấn công.

Con chó đã cắn vào tay, chân một thanh niên 19 tuổi khiến người này bị thương ở cánh tay phải, cẳng tay trái và xây xát ở đùi phải. Rất may người còn lại đã chạy thoát. Theo người dân địa phương, đây không phải là lần đầu tiên con chó này tấn công người gây thương tích.

Sau sự việc xảy ra, chủ nhân đã nhốt kỹ con chó và làm việc với chính quyền địa phương; đồng thời đến bệnh viện chăm sóc và chịu viện phí cho nạn nhân.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp (TP Nha Trang) cho biết công an địa phương đã lập hồ sơ vụ việc, để chuyển lên công an thành phố xem xét yếu tố hình sự.

Hiện trường nơi xảy ra vụ chó cắn du khách nước ngoài (Ảnh: M.C.).

Sự việc khiến nhiều người phẫn nộ bởi gần đây trên cả nước xảy ra rất nhiều vụ chó dữ tấn công người bị trọng thương, thậm chí tử vong nhưng sự vào cuộc của các ngành chức năng có liên quan lại chậm trễ, chỉ khi sự việc xảy ra mới lại vào cuộc xử lý.

Gửi bình luận về báo Dân trí, độc giả Phạm Mạnh Đằng cho rằng "Hiện nay rất nhiều gia đình, địa phương nuôi chó, thả rông không rọ mõm mà không bị xử lý, chắc đến khi cắn chết người rồi mới xử lý sao?. Cứ có luật xử thật nghiêm đánh mạnh vào phạt kinh tế như Nghị định 100/CP uống rượu mà lái xe thì mới sợ!".

Theo độc giả Phương Nhi Nguyễn, không những phạt chủ con chó thả rông này mà các cấp, ngành cần nghĩ xem biện pháp nào để khách du lịch yên tâm khi nghĩ đến du lịch Việt Nam, bởi sau sự việc này ngành du lịch phần nào đã bị mất điểm.

Nhiều độc giả đồng tình với việc, cần phải xem xét xử lý trách nhiệm hình sự với tất cả các chủ chó khi thả rông vật nuôi mà không rọ mõm, như vậy mới chấm dứt được tình trạng chó thả rông cắn người.

Trước đó, ngày 18/2, một nam sinh ở Lào Cai đã bị 2 con chó dữ tấn công gây thương tích nặng, nhưng chủ chó chỉ bị phạt 1,5 triệu đồng (Ảnh: Báo Lào Cai).

"Bãi tắm Mường Thanh Viễn Triều thuộc thành phố Nha Trang đã có nội quy cấm chó, vậy mà hàng ngày vẫn có rất nhiều chủ để chó thả rông trên bãi tắm. Đề nghị chính quyền thành phố có biện pháp chế tài xử phạt để đảm bảo vệ sinh môi trường du lịch và an toàn cho du khách", độc giả Quang Tuan Nguyen nêu bất cập.

"Không biết các cơ quan đưa ra luật và thực thi luật thế nào, ý thức của đa số (không phải tất cả) người nuôi chó đều ý thức rất kém. Ngay công viên Lê Nin, xung quanh toàn các cơ quan lớn mà chiều nào cũng đầy chó thả rông, phóng uế bừa bãi. Có ông còn chiều chiều dắt 3-4 con chó to không rọ mõm. Cái xóm nhỏ chỗ nhà mình có mấy nhà mà cũng toàn nhà nuôi chó, chiều chiều thả rông cho nó đi vệ sinh khắp xóm, người già góp ý chủ chó còn bị chửi lại. Phải tìm cách định danh chủ, quá nhiều vụ người chết vì chó cắn rất thương tâm nhưng dường như con người vẫn rất thờ ơ với điều này" , độc giả Trang Bùi bức xúc.

Để chó cắn người, chủ chó sẽ bị xử lý hình sự với mức án nào?

Luật sư Nguyễn Thị Xuyến, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, theo quy định của pháp luật, trường hợp chó cắn người gây thương tích nặng, thậm chí tử vong, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, chủ chó có thể bị xử lý hình sự về một trong các tội như cố ý gây thương tích; tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính hoặc tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người tại Điều 295 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2017.

Cụ thể, Điều 295 quy định về Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người như sau:

Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;

d) Là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 12 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 603 Bộ luật Dân sự 2015, khi chó cắn người đi đường thì chủ sở hữu là người phải đứng ra bồi thường. Ngoài ra, còn có một số trường hợp phải chịu trách nhiệm liên đới nếu:

- Chó bị người thứ ba chiếm hữu, sử dụng và cắn người trong thời gian này thì người thứ ba phải bồi thường. Nhưng nếu chủ sở hữu cũng có lỗi thì người này cũng phải liên đới bồi thường thiệt hại.

- Chó bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật mà cắn người, gây thiệt hại thì người đang chiếm hữu, sử dụng trái phép phải bồi thường.