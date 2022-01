Thắc mắc về căn cước công dân, người Hà Nội gọi số điện thoại nào?

Đường dây nóng giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến căn cước công dân gắn chip (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo Công an thành phố Hà Nội, hiện nay, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) đã hoàn thành việc in, trả trên 50 triệu thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử. Tuy nhiên, một số người dân chia sẻ về việc đã làm thủ tục cấp CCCD gắn chip cách đây nhiều tháng nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thẻ CCCD.

Vì vậy, C06 đã triển khai xây dựng hệ thống "CALL CENTER" để thực hiện giải đáp những vấn đề vướng mắc, phục vụ công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, công tác cấp CCCD và công tác liên quan đến đăng ký quản lý cư trú, dữ liệu dân cư.

Cụ thể, hệ thống tổng đài "CALL CENTER" có số đường dây nóng (hotline) là: 1900.0368.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an Hà Nội đã lên danh sách hệ thống số các đường dây nóng từ công an quận, huyện, thị xã đến cấp cơ sở (xã/phường/thị trấn) để tương tác với nhân dân.

Thông qua các số điện thoại đường dây nóng này, Công an Hà Nội sẽ hỗ trợ giải đáp các thắc mắc, vướng mắc, bức xúc của người dân trong công tác cấp CCCD, trả thẻ CCCD và công tác liên quan đến cư trú, dữ liệu dân cư.

Danh sách đường dây nóng gồm số điện thoại của toàn bộ các Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các quận, huyện, thị xã và Công an các xã, phường thuộc 30 quận, huyện, thị xã.

Danh sách cụ thể tại đây.