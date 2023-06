Phía sau lời chào mời "hẹn hò cùng em", "tình một đêm" trên mạng

Với nhiều tính năng cải tiến, facebook, instagram, tiktok có khả năng quét những tin độc, xấu nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng tiêu cực đến người dùng. Tuy nhiên, bằng nhiều thủ thuật khác nhau như cố tình viết sai chính tả, chèn thêm ký tự đặc biệt hoặc dấu câu vào chữ, thay thế chữ cái trong những cụm từ vi phạm bằng chữ tương tự (ví dụ j thay cho i, h - k, q - g...) hoặc sử dụng từ lóng, từ viết tắt... các nội dung chào mời gợi dục đã "thoát lưới" kiểm soát.

Và nghiễm nhiên, người dùng mạng xã hội thường xuyên bị "cưỡng bức" bởi những tin quảng cáo khiêu dâm lộ liễu, công khai, thậm chí là phản cảm...

Không ít người, vì tò mò, vì là thú vui, sở thích, hay đơn giản là "muốn thử xem thế nào" đã tự quăng mình vào bẫy của các "yêu tinh, nhền nhện" trên không gian ảo.

"Giá rẻ, phục vụ toàn quốc"

T.H. (Hoàng Mai, Hà Nội) kể, anh đã từng nhấn thử vào đường link đầy hấp dẫn trên facebook và được một bạn có nick zalo tên Thu Hiền, tự xưng là nhân viên tư vấn của Câu lạc bộ Hẹn hò (L*** CLUB) hướng dẫn rất cặn kẽ và nhiệt tình. Dù có mù công nghệ đến đâu cũng có thể hoàn thành các thao tác đơn giản này.

Nhiều nhóm mại dâm trá hình hoạt động trên Telegram để tránh sự truy quét của cơ quan chức năng (Ảnh chụp màn hình).

Đầu tiên là tải app Telegram và đăng ký tài khoản trên này. Sau khi đăng kí xong sẽ có một mã giới thiệu và có một tiếp tân tên Huỳnh Thư hướng dẫn các bước tiếp theo.

Theo lời giới thiệu của nữ tiếp tân thì dịch vụ này cung cấp trên cả nước. Chỉ cần khách cho địa chỉ và tên để tiếp tân tìm "các em gái xinh nhất" ở ngay thành phố khách sinh sống. Chỉ trong tích tắc, 6 gợi ý bằng hình ảnh được đưa ra để H. chọn. Theo lời giới thiệu thì đây là hàng tuyển gần khu vực H. sinh sống.

Song song với "hàng" thì giá cũng được tiếp tân đưa ra với mức: 2,8 triệu đồng qua đêm..., lần đầu tiên giảm 50% và các lần tiếp theo được giảm 20%.

Và để có thể thực hiện được "phi vụ" trên, tất cả các khách hàng đều phải đăng ký thẻ thành viên của L*** CLUB là 199 nghìn đồng có hiệu lực 12 tháng. Sau khi thẻ hết hạn bên CLB sẽ gia hạn.

Ngoài ra, theo hướng dẫn của nữ tiếp tân thì tiền phòng sẽ do CLB lo hoàn toàn. Sau khi đăng kí thẻ thành viên xong khách mới có được số điện thoại và zalo của "em gái".

Sau khi nộp tiền vào tài khoản, khách hàng sẽ được cấp "thẻ hẹn hò online" có hạn sử dụng 12 tháng (Ảnh chụp màn hình).

Giao dịch được thực hiện chuyển khoản bởi một tên tài khoản khác và được tiếp tân xác nhận rằng sẽ không có bất kì phí phát sinh nào khi đã đăng kí thành công thẻ thành viên, khách chỉ tốn tiền bo cho "em gái" đi hẹn hò.

Không quá khó để thực hiện những thao tác trên, thế nhưng, khi tham gia "L*** CLUB", không ít trường hợp đã phải "mếu máo" xin chừa.

Ham của lạ, nhận về trái đắng

"Tiến hóa" từ mặt đất lên không gian mạng, mại dâm trá hình lừa đảo ngày càng nhiều, thậm chí seeding (tạm hiểu là comment dạo) xuất hiện khắp nơi, không khác gì tờ rơi quảng cáo. Thực tế, nhiều con mồi đã dính bẫy này theo một cách khó mà phản kháng.

N.V.N. ngậm ngùi kể lại, trong một lần "chán đời", mình tình cờ thấy một comment (bình luận) của một người lạ trong nhóm mà mình hay xem, giới thiệu và đăng ảnh một em xinh tươi kèm zalo kết bạn, tặc lưỡi mình add zalo với em gái này rồi hẹn hò thật bên ngoài. Nhưng… chưa kịp làm gì thì mình đã "bay hết đồ" trong lúc đi tắm.

Cay đắng hơn N., P.T.M., một người đã có gia đình nhưng lại thường hay lên mạng để "tòm tem". M. cho biết, sau lần vấp ngã mới đây, M. sợ đến già.

M. kể: "Hôm đó trời lành lạnh, lại đi nhậu với đám bạn say, mình rảnh tay lên mạng nhấn bừa vào một lời quảng cáo đầy khiêu khích với giá chỉ 300 nghìn đồng/đêm. Mình đã liên hệ và chuyện gì đến cũng đến. Hôm sau mình tỉnh dậy thì cũng đã không thấy người đó. Những tưởng mọi chuyện êm xuôi, ngờ đâu 2 ngày sau, một tin nhắn lạ đòi tống tiền dọa báo cho gia đình mình biết kèm hình ảnh nóng của... đêm hôm đó".

"Không còn cách nào khác, mình đành làm theo và dằn mặt nếu còn tiếp tục tống tiền thì mình sẽ trình báo cơ quan chức năng, sau đó thì không còn thấy tin nhắn nào làm phiền", M. cay đắng nhớ lại.

Còn với A.Đ., chưa kịp rơi vào cảnh tiền mất tật mang nhưng cũng "dở khóc dở cười" khi "nhỡ" tay nhấp chuột vào một đường link dưới comment. Trước đó cũng có người dặn mình cảnh giác trước khi chuyển khoản bởi lừa đảo dạng này khá nhiều. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mình cẩn thận chỗ này thì nó lại biến tướng dạng khác.

Ngay sau khi nhấp chuột vào đường link, tài khoản của Đ. bị hack và hàng loạt bạn bè nhận được tin nhắn vay tiền. Rất may là Đ. phát hiện kịp thời và thông báo cho mọi người biết để không bị lừa chuyển tiền cho kẻ lừa đảo.

Những đường link tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo xuất hiện nhan nhản trên các nền tảng mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Nhiều người cho rằng chỉ có cánh đàn ông mới "rảnh rỗi sinh nông nổi", nhưng "bình đẳng giới" không chừa một ai. Không khó để bắt gặp trên MXH những dòng trạng thái như thế này: "Em phi công trẻ 2k4 đang là sinh viên gặp khó khăn về tài chính, mong các chị giúp đỡ, hứa ngoan, vâng lời, đáp ứng nhu cầu. Khu vực Bình Thạnh, TP HCM".

Già có, trẻ có, đàn ông có mà phụ nữ cũng chắc chắn có. Có cung ắt có cầu. Một khi người dùng đã trót thường xuyên "thăm nom" các group khiêu dâm, thì nhờ một thuật toán thần kì, hàng loạt gợi ý về các trang, nhóm chứa những nội dung này kèm địa chỉ liên hệ, mã QR zalo rõ ràng sẽ tiếp cận chủ nhân.

Còn nếu người dùng trải nghiệm trên nền tảng Tiktok thì giao diện có lẽ là "sống động" hơn. Một clip ngắn khoảng 15 - 30 giây mô tả từng đường cong, từng chỗ "nhạy cảm" được phô bày một cách công khai kèm giá.

Lí do mà những người đã từng trót nhấp chuột vào đường link quảng cáo khiêu dâm trên thì vô hình vạn trạng. Người thì nghe nhiều nên muốn thử, người thì do tâm tính, cũng có người lại do nhu cầu… Và một thực tế là có không ít người đã bị lừa bởi hình thức "đơn giản" này.