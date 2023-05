Hàng loạt trang website sex "độc hại" ngang nhiên hoạt động công khai

Nhiều trang website như: h..sex.net, xnxx..o.net, vl.x.cc, Vl..z.net... đang hoạt động công khai không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ mà còn có nguy cơ trở thành công cụ để các đối tượng lợi dụng lôi kéo người tham gia cờ bạc online, chơi games cá cược... Mặc dù trước đó một số cơ quan báo chí đã đưa tin, cảnh báo về những website độc hại này nhưng chúng vẫn ngang nhiên tồn tại.

Nhiều đường dây từng bị triệt phá

Tháng 2/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã tạm giữ Đặng Văn Nhân (33 tuổi, trú huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để làm rõ hành vi môi giới mại dâm cho người nước ngoài và người Việt Nam qua internet. Theo thông tin ban đầu, Nhân khai nhận, khoảng tháng 1/2020, bản thân anh ta là quản trị và điều hành một website để tổ chức đường dây môi giới mại dâm giữa người nước ngoài và người Việt Nam.

Nhân tuyển chọn và đăng nhiều hình ảnh gái bán dâm người Việt, Philippines, Brazil để tổ chức bán dâm với giá từ 2,5 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Nhân còn lập các tài khoản mạng xã hội và nhóm kín để đăng tin chuyên cung cấp "gái PGA và Gà Tây" với khoảng 5.000 thành viên tham gia. Sau đó Nhân tăng cường tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội để mời gọi những cô gái có nhu cầu bán thân rồi đặt vấn đề mua bán dâm.

Website do Đặng Văn Nhân quản trị, điều hành (Ảnh chụp màn hình).

Khi khách hàng chọn gái bán dâm, họ liên hệ với Nhân qua số điện thoại ở nhóm kín rồi chuyển khoản tiền. Giá mua dâm theo lượt là từ 2,5 - 10 triệu đồng, qua đêm 4-20 triệu đồng. Còn khách tour với gái bán hoa phải trả 15 triệu đồng mỗi ngày.

Nhân "cắt phế" từ 500.000 - 6 triệu đồng với mỗi gái bán dâm. Đáng chú ý, để tránh bị lộ, Nhân thay đổi số điện thoại và xóa lịch sử tin nhắn, giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng.

Tú ông còn liên tục đổi chỗ ở và dùng tài khoản ngân hàng của người khác để che giấu hành tung. Đến 18h ngày 14/1/2022, khi các đối tượng đang mua bán dâm thì bị cơ quan công an kiểm tra, phát hiện đưa về trụ sở để làm rõ...

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đặng Văn Nhân về hành vi Môi giới mại dâm, theo Điều 328 - Bộ Luật hình sự.

Không chỉ có những website sex mà các đối tượng còn lợi dùng mạng internet để lập các website để lôi kéo người chơi đánh bạc.

Mới đây, ngày 10/1/2023, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm 75 bị cáo trong vụ án đánh bạc do Chiu Hao Cheng - người Đài Loan cầm đầu. Trong đó 23 bị cáo bị truy tố về tội "tổ chức đánh bạc" và 52 bị cáo bị truy tố về tội "đánh bạc".

Theo cáo trạng, tháng 12/2016, Cheng vào Việt Nam du lịch, trong thời gian này có tham gia cá cược qua mạng. Sau khi kết thúc chuyến du lịch trở về, Cheng tìm hiểu và biết được các hình thức cá cược ăn tiền qua Internet.

Trong đó, trang web fun88.com là trang web đánh bạc và cho lập tài khoản đại lý để nhận tiền hưởng lợi. Cheng bàn bạc với hai người khác là Stan, William (không rõ lai lịch) về kế hoạch sang Việt Nam lập tài khoản đại lý trên trang web fun88.com để lôi kéo, hướng dẫn người Việt Nam cá cược nhằm hưởng lợi.

Tháng 3/2017, Cheng nhập cảnh Việt Nam thuê nhà, mở Công ty quảng cáo Allwin (không có giấy phép kinh doanh) tại phòng A3, tầng 11 tòa nhà Golden West, số 2, Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội làm "đại bản doanh". Sau đó, Cheng lập tài khoản đại lý có tên truy cập là "zzz888" trên trang web fun88.com, đăng ký sử dụng trang web allwin168.com để quảng cáo nhằm lôi kéo người chơi tham gia cá cược.

Cheng thỏa thuận với fun88.com trả tiền hưởng lợi từ 30% đến 50% trên tổng số tiền các tài khoản đánh bạc bị thua. Sau khi tạo dựng vỏ bọc bên ngoài, mua sắm trang thiết bị văn phòng gồm máy tính, máy điện thoại, Cheng rao tuyển được 36 nhân viên, trong đó Cheng thuê Đỗ Trang Linh, Trần Thị Hằng, Nguyễn Thị Yến làm phiên dịch; Phạm Thị Sáu, Bùi Xuân Công, Ngô Thủy Hồng, Lê Ngọc Xuân, Bùi Xuân Thọ vào làm nhân viên quảng cáo, hướng dẫn khách cách thức lập tài khoản để đánh bạc.

Cheng cấp máy tính, điện thoại đã cài đặt các phần mềm cho nhân viên và trả lương cho họ từ 300 USD đến 550 USD/tháng. Ngoài ra, Cheng còn mượn tài khoản của các nhân viên để nhận tiền hưởng lợi như đã thảo thuận với fun88.com. Từ tháng 3/2017 đến tháng 4/2019, Chiu Hao Cheng đã lôi kéo, hướng dẫn được trên 2.000 tài khoản đánh bạc.

Sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu truy cập, các con bạc phải chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các bị can tổ chức đánh bạc cung cấp, tương ứng với số tiền đã chuyển sẽ được quy đổi thành điểm trong các tài khoản đánh bạc trực tuyến để người chơi thực hiện việc đặt cược. Các loại hình đánh bạc chủ yếu gồm: cá độ bóng đá, bài Baccarat, xổ số Number Game và một số hình thức đánh bạc trực tuyến khác có thể hiện việc cá cược để thắng thua bằng tiền.

Chiu Hao Cheng là người chủ mưu, cầm đầu, cùng với 22 bị cáo đồng phạm có hành vi giúp sức tổ chức đường dây đánh bạc với quy mô rất lớn, số người tham gia đông, số tiền giao dịch qua các tài khoản rất lớn, qua đó thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.

52 "con bạc" đã có hành vi tham gia cá cược qua việc đăng ký các tài khoản thành viên, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các bị can tổ chức đánh bạc cung cấp để đánh bạc trực tuyến với số tiền từ 5 triệu đồng đến hàng tỷ đồng.

Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) sau quá trình theo dõi, phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet tại TPHCM, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác với quy mô lớn, có nhiều đối tượng tham gia nên đã triệt phá đường dây cá cược này.

Nguồn lợi lớn từ những web sex độc hại

Việc cơ quan chức năng liên tiếp triệt phá website sex và xử lý những đối tượng lập website "phim đen" trong thời gian gần đây đã đặt ra câu hỏi, vì sao hiện tượng này không chấm dứt, thậm chí còn thu hút cả những người có nghề nghiệp, công việc làm ổn định, đàng hoàng tham gia?

Lý giải điều này, chuyên gia cho biết, qua các vụ việc đã được khám phá cho thấy lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh website sex là rất lớn, lên đến hàng tỷ đồng, trong khi các đối tượng điều hành không phải mất công sức, chỉ cần ngồi một chỗ, giấu mặt điều hành hoạt động qua máy tính và chờ tiền đổ về tài khoản.

Đó chính là lý do khiến cho các đối tượng vẫn lao vào kinh doanh website sex, bất chấp cả đạo đức và pháp luật. Nhiều vụ việc, các đối tượng còn thành lập công ty để kinh doanh website sex nhằm che mắt cơ quan chức năng, đồng thời mở rộng quy mô kinh doanh.

Điển hình như vụ Nguyễn Đức Nhật (34 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Đức Nhật tại Bình Dương đã câu kết với nhóm đối tượng Lê Văn Tỵ (29 tuổi), Lê Hữu Hiếu (31 tuổi) và Nguyễn Ích Vũ (32 tuổi) ở Huế đã tổ chức kinh doanh và làm giàu từ website sex. Theo đó, từ đầu năm 2012, Nguyễn Đức Nhật thuê hơn 500 máy chủ ở nước ngoài và làm admin quản trị một trang website sex.

Sau đó, Nhật thành lập Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Đức Nhật để có pháp nhân ký hợp đồng với Công ty TMCP thanh toán trực tuyến Onepay, ủy quyền cho đơn vị này thu hộ các khoản tiền giao dịch trên website sex, sau đó chuyển vào tài khoản của Nhật tại ngân hàng. Cũng giống như các đối tượng kinh doanh website sex khác, Nhật đưa các đường link phim trên website sex quảng cáo trên các trang mạng xã hội, các diễn đàn... thu hút những người tò mò truy cập.

Nhằm lôi kéo số lượng đông người tham gia thành viên, Nhật đưa ra "chính sách" mỗi người giới thiệu được một thành viên mới tham gia web sex sẽ được hưởng 60% số tiền mà thành viên này phải trả cho Công ty Onepay bằng thẻ tín dụng, Nhật được hưởng 35% còn Công ty Onepay được trả chi phí tương đương 5%.

Với tiền thuê máy chủ ở nước ngoài lên đến 4 tỷ đồng/tháng, Nhật đã sử dụng rất nhiều thành viên tích cực tại nhiều nước tải các phim sex lên website và được trả tiền cho việc tham gia "đóng góp" này, trong đó có 3 đối tượng Hiếu, Vũ và Tỵ ở Huế. Thống kê của cơ quan điều tra, website sex của Nhật đã thu hút được trên 800.000 thành viên tham gia, trong đó có 80.000 thành viên VIP trả phí với các gói cước 9,96 euro/tháng, 34,96 euro/quý và 59,96 euro/năm.

Do mạng lưới thành viên phát triển rộng khắp trên toàn thế giới nên chỉ trong thời gian 1 năm từ 2013 đến 2014, trang website sex đã mang về cho Nhật và đồng bọn số tiền khổng lồ lên đến 132 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, Nhật thu lợi 22 tỷ đồng, Hiếu được Nhật trả 5 tỷ đồng, Vũ được trả gần 500 triệu đồng, Tỵ được hưởng 80 triệu đồng.

Không chỉ hưởng nguồn thu lớn từ quảng cáo, từ môi giới mại dâm, từ tiền "thuê bao" xem và tải phim của các thành viên chính... mà chính những website sex này còn gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ và có nguy cơ trở thành công cụ để các đối tượng lợi dụng lôi kéo người tham gia cờ bạc online, chơi games cá cược…

Chẳng hạn các website sex như: h..sex.net, xn..pro.net, vl.x.cc, Vl..z.net, Xvideos98.xxx…ngoài các hình ảnh đồi trụy, các website sex này còn chạy banner quảng cáo cá cược dọc trang chủ được thiết kế rất to, nhiều màu sắc và vô cùng bắt mắt như bet365, casino130.com, LD99.CLUB, 789club.win… Đặc biệt, khi bấm vào các website này sẽ hiện ra những phương thức cá cược giúp các "thượng đế" dễ dàng lựa chọn như: Kèo tài xỉu, lô đề, cá cược bóng đá, thể thao ảo, game bài, bắn cá…

Trước những biến tướng khó lường từ những web sex này, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn, thậm chí xóa bỏ ngay các trang website kiểu này để tránh gây ra những hệ lụy không tốt trong dư luận xã hội.

Tại Điều 8, Luật An ninh mạng 2018; Điều 321, 322 Luật Hình sự 2015; Điều 28, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình, đánh bạc qua mạng bị phạt hành chính từ 1 đến 2 triệu đồng, có thể bị phạt tù đến 7 năm; ngoài ra, có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đến 50 triệu đồng.