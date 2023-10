"Nếu phạt Quốc Cơ - Quốc Nghiệp thì đoàn làm phim hành động đóng cửa hết"

Liên quan sự việc 2 nghệ sĩ Giang Quốc Cơ (39 tuổi) và Giang Quốc Nghiệp (34 tuổi) "chồng đầu" khi đi xe máy, kết quả xác minh ban đầu của Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) cho thấy sự việc xảy ra khoảng 2 tháng trước trên tuyến đường gần một chung cư ở phường An Khánh, TP Thủ Đức.

Việc 2 nghệ sĩ biểu diễn là theo hợp đồng quảng cáo với một hãng xe máy, có xin phép người quản lý vào khu vực đó biểu diễn và quay phim. Khi thực hiện, 2 nghệ sĩ có hỗ trợ của xe cứu thương, xe cần cẩu gắn dây bảo hiểm, đồ bảo hộ.

Ngoài ra, khu vực biểu diễn là tuyến đường chưa đưa vào sử dụng, chưa kết nối giao thông. Do đó, cơ quan công an bước đầu xác định vụ việc có tính chất khác với sự việc của người mẫu Ngọc Trinh, người "làm xiếc" trên mô tô và bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Khoảnh khắc hai nghệ sĩ "chồng đầu" khi chạy xe máy.

"Nếu phạt thì phạt hết các đoàn làm phim phân cảnh hành động, đua xe"

Vụ việc trên nhận được nhiều phản hồi trái chiều của người đọc. Bình luận về sự việc, anh thuan le cho biết: "Xem đầy đủ video của 2 nghệ sĩ, theo cảm nhận của riêng mình thì đúng là có khác, và khác nhiều so với vụ việc của Ngọc Trinh. Trong khi Quốc Cơ, Quốc Nghiệp làm việc theo hợp đồng quảng cáo, là công việc, kiếm thu nhập bằng nghề nghiệp của họ, có xe của đoàn làm phim, có hỗ trợ xe cứu thương, xe cần cẩu gắn dây bảo hiểm, đồ bảo hộ… còn Ngọc Trinh thì sao? Chỉ là thú tiêu khiển, chơi bời cố tình gây sự chú ý của mọi người. Khi dư luận phản ứng còn có thái độ ngông nghênh, không xóa clip, còn nói khi có dịp sẽ thực hiện tiếp".

Cũng đứng về phía 2 nghệ sĩ, độc giả Trần Sơn bình luận: "Hai sự việc hoàn toàn khác nhau. Quốc Cơ, Quốc Nghiệp biểu diễn có xin phép, có lực lượng bảo hiểm đi theo hỗ trợ, còn Ngọc Trinh là câu like, khoe mẽ. Người đọc cần xem trong clip có ghi rõ thông tin "Được thực hiện bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp trong khu vực được kiểm soát, vui lòng người xem không thử theo bất cứ hình thức nào". Do vậy, đừng có hồ đồ so sánh khi 2 sự việc hoàn toàn có tính chất khác nhau".

"Không nên vơ đũa cả nắm. Quốc Cơ, Quốc Nghiệp là 2 diễn viên chuyên nghiệp, có chứng chỉ hành nghề, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có hợp đồng và có xin phép. Chỉ xét quảng cáo hình ảnh cho hãng xe điện có phù hợp hay không mà thôi. Trường hợp này mà phạt 2 diễn viên thì các đoàn làm phim hành động chắc đóng cửa hết", chủ tài khoản Duc Pham nêu quan điểm.

Chung cảm nhận, độc giả Tuyên Đồng viết: "Vụ này mà phạt thì phạt hết các đoàn làm phim phân cảnh hành động, đua xe, đánh nhau".

"Ngọc Trinh thuộc dạng cố tình và tái phạm nhiều lần, vì trước đó đã gặp tai nạn và bị nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm. Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe, không phải diễn viên xiếc chuyên nghiệp và cũng không có cống hiến cho quốc gia", chủ tài khoản Cool để lại bình luận.

Trong khi đó, anh Hoang Nguyen lại lo ngại hệ lụy xấu có thể xảy ra bởi clip này. Bình luận sau khi theo dõi thông tin, người dùng này viết: "Cái quan trọng là hình ảnh lan truyền sẽ gây ra cho các thiếu niên học theo".

Tương tự, độc giả Quang Trung Nguyễn cũng không đồng tình và bày tỏ quan điểm: "Bản chất khác nhau, nhưng mục đích và hệ quả ảnh hưởng như nhau. Cái tội ở đây đánh vào hình ảnh tuyên truyền xấu đến giới trẻ thì bản chất 2 sự việc tương đồng thôi".

Pháp luật quy định ra sao?

Luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn) nhìn nhận, theo Luật Quảng Cáo 2012, công ty đăng tải nội dung quảng cáo xe máy điện không thuộc nhóm đối tượng bị cấm quảng cáo. Tuy nhiên, nội dung quảng cáo lại gây tranh cãi bởi màn trình diễn nghệ thuật của 2 nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp.

Theo Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ, việc biểu diễn của 2 nghệ sĩ trên dù không trên sân khấu hay trước khán giả nhưng đây vẫn được coi là loại hình biểu diễn nghệ thuật được pháp luật công nhận. Khi đó, với trường hợp biểu diễn nghệ thuật không phát trực tiếp trước công chúng nhưng đăng tải trên hệ thống phát thanh, truyền hình và môi trường mạng, người đăng, phát clip sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung mình đăng tải.

"Trường hợp này, dù nhãn hàng đã có cảnh báo, khuyến cáo người xem không thực hiện lại dưới bất kỳ hình thức nào nhưng do clip được thực hiện bởi những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn tới giới trẻ, những nội dung này vẫn có thể gây ra tác động tiêu cực, làm sai lệch suy nghĩ của giới trẻ nói riêng cũng như người tiêu dùng nói chung.

Theo khoản 3, Điều 13 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ, người có hành vi lưu hành bản ghi âm, ghi hình sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội thì có thể bị xử phạt 30-40 triệu đồng", ông Tuấn bình luận.

Đối với trường hợp này, luật sư đánh giá do 2 nghệ sĩ biểu diễn theo hợp đồng quảng cáo với hãng xe máy điện, việc lưu trữ, phát hành clip do đơn vị thực hiện nên đơn vị này sẽ phải chịu trách nhiệm với các nội dung đăng tải trên mạng xã hội. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định nội dung clip có hình thức biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, tác động tiêu cực tới xã hội, hãng xe này có thể đối diện mức phạt cao nhất là 40 triệu đồng.

