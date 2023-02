Nếu bé gái tự nguyện quan hệ, người bạn trai có thoát tội hiếp dâm?

Vụ việc nữ sinh tại Bắc Giang sinh con trong khi đang học lớp 7, tức cháu khoảng 13 tuổi và tại thời điểm phát sinh quan hệ cháu mới 12 tuổi khiến dư luận rất bàng hoàng. Đáng chú ý, người thực hiện quan hành vi quan hệ với nữ sinh này là N.V.M cũng ở độ tuổi rất trẻ (sinh ngày 30/12/2006, tại thời điểm phát sinh quan hệ chưa đủ 16 tuổi).

Theo đó, Công an tỉnh Bắc Giang vừa thi hành lệnh giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với N.V.M về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Cảnh sát đọc lệnh tạm giữ đối với Nông Văn Minh (áo trắng đen) (Ảnh: Công an Bắc Giang).

Nhiều ý kiến cho rằng, rõ ràng nữ sinh này đã thiếu sự quan tâm, chăm sóc thường xuyên của gia đình. Tuy nhiên, điều khó hiểu là trong một khoảng thời gian mang thai dài như thế nhưng chẳng ai phát hiện ra sự khác lạ của con gái, của học sinh, của bạn bè mình? Đến khi những cô gái tội nghiệp này tự mình sinh nở thì mới vỡ lẽ.

Về phía N.V.M, có tội thì ắt phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, tuy nhiên nhiều độc giả Dân trí cũng bày tỏ sự tiếc nuối bởi "Xét về mọi góc độ các con còn rất trẻ, 17 tuổi cũng không thể và có thể suy nghĩ tới hậu quả vi phạm pháp luật, mà các con chỉ nghĩ tới mức độ tình cảm yêu đương cho đi và nhận lại. Điều này do sự giáo dục từ gia đình với thời buổi mạng xã hội bùng nổ như vũ bão hiện nay", độc giả Minh Minh.

"Nếu không xét đến tình tiết, yếu tố gây nên tội thì bị bắt và truy tố là nặng quá, dù sao M cũng đang ở độ tuổi thiếu hiểu biết. Thiết nghĩ pháp luật nên linh động tùy trường hợp để cho các cháu con đường để sửa đổi, sữa chữa", độc giả Thái Anh.

"M cũng chưa đủ 18 tuổi, bài học đắt giá cho các bậc cha mẹ. Trong tình huống này các em đều là trẻ con chưa hiểu biết về pháp luật cũng như sức khỏe sinh sản vị thành niên. Tội nghiệp cho cháu bé trai", độc giả Trần Anh.

Nếu nữ sinh tự nguyện quan hệ, có là yếu tố để người bạn trai thoát tội hiếp dâm?

Độc giả Dân trí cũng thắc mắc rằng nếu phía nhà nữ sinh có đơn xin bãi nại, M có tránh được việc bị truy tố, xét xử không? Trường hợp nếu nữ sinh tự nguyện quan hệ, thì có là yếu tố để giảm nhẹ tội cho bị cáo M?.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội cho biết, thời gian qua, tình trạng quan hệ tình dục ở trẻ vị thành niên có chiều hướng gia tăng, vấn đề này không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy hại tới sức khỏe, cuộc sống tương lai của các em mà còn vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, dù cháu C. dù có tự nguyện hay không thì N.V.M vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự căn cứ theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017:

" 1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này."

Đối chiếu với quy định trên thì người có hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 142 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 với tình tiết định khung tăng nặng "làm nạn nhân có thai".

Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi tại Điều 142 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 không thuộc những trường hợp chỉ được khởi tố vụ án hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Do đó, kể cả trong trường hợp cháu C và gia đình cháu C không tố cáo và cũng không có yêu cầu khởi tố, thì N.V.M vẫn sẽ bị khởi tố về Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 142 Bộ luật hình sự hiện hành với tình tiết định khung tăng nặng "làm nạn nhân có thai" mà không phụ thuộc vào yêu cầu của bị hại.

Theo đó, N.V.M, dù ở độ tuổi từ 14- 16 tuổi vẫn có thể bị phạt tù từ 12-20 năm, thuộc trường hợp tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ việc của nữ sinh lớp 7 tại Bắc Giang đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh tới các bậc phụ huynh cần phải quan tâm đến con cái nhiều hơn, cần nhạy cảm hơn về những dấu hiệu con đang bước vào tuổi dậy thì, để có những chia sẻ và quan tâm kịp thời. Để hiệu quả nhất, bố mẹ phải ghi nhớ nguyên tắc: Chỉ nói chuyện với con khi con chưa biết ngại.

Luật sư chia sẻ thêm, nhiều vụ việc cha mẹ hai bên khi con mình "lỡ" đi quá giới hạn dẫn đến có thai, sinh con thì đồng ý chuyện kết hôn, nhưng đến khi xảy ra tình trạng "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" thì gia đình của các bé đã tố giác tội phạm, dẫn đến việc chồng của con vướng vào vòng lao lý. Bởi theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Bộ luật hình sự hiện hành, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau: 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng; 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng; 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng; 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Như vụ việc trên, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện hành vi giao cấu là 20 năm.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng cần phải đưa giáo dục giới tính vào chương trình giảng dạy sớm ngay từ cấp tiểu học, để các em có được kiến thức đầy đủ hơn, tự bảo vệ bản thân và giảm thiểu được những hệ lụy đau lòng khi quan hệ tình dục quá sớm.

Trên thực tế, không ít các vụ việc đau lòng như trên xảy ra, nhưng phía gia đình lại giấu giếm để tránh ảnh hưởng đến con cái, danh dự của gia đình… Điều này cũng là một trong những nguồn cơn để các hành vi tương tự khác diễn ra, thậm chí còn để lại những hậu quả nghiêm trọng, đau lòng hơn.

Dẫu biết rằng, việc xử lý hình sự là điều không ai mong muốn, tuy nhiên cũng cần phải làm rõ quy trách nhiệm kịp thời, một mặt nhằm tránh bỏ lọt tội phạm, mặt khác góp phần răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung. Do vậy, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, chủ động trong phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.