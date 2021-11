Luật sự phân tích vụ bé 4 tuổi đang chơi bị dao bay trúng cổ tử vong

Dân trí Bất cứ một hành vi sử dụng phương tiện có khả năng gây nguy hiểm cho con người trong lúc nóng giận đều có khả năng gây thiệt hại không đáng có.

Những mâu thuẫn, xích mích là câu chuyện thường gặp trong cuộc sống, và kết quả của nó đi đến đâu phần nhiều do cách xử lý giữa những người trong cuộc. Không ít những vụ việc mâu thuẫn do người trong cuộc không làm chủ được cảm xúc, đã dẫn đến kết quả thương tâm dù người trong cuộc không hề mong muốn.

Mới đây, công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng N.C.M. (30 tuổi) xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi để điều tra về hành vi vô ý làm chết người.

Sự việc đau lòng xảy ra vào chiều 14/11 tại nhà ông N.C.L. (50 tuổi, cha của N.C.M.). Lúc này M. vừa nhậu xong với nhóm bạn thì xảy ra mâu thuẫn với ông L. Hai bên cãi nhau, M. liền cầm dao la hét, đập phá đồ đạc thì con dao bất ngờ văng ra sân.

Thời điểm đó, cháu D.H.N.Y. (4 tuổi, cháu của N.C.M.) đang chơi ngoài sân bị lưỡi dao bay trúng cổ. Dù được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng cháu Y. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện trường vụ việc tại xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi (Ảnh: T.S).

Vô tình ném dao gây chết người có phải là hành vi giết người?

Theo Luật sư Nguyễn Văn Nghĩa, Công ty Luật TNHH LSX, để xác định hành vi ném dao gây chết người có phải là hành vi giết người hay không cần xác định thông qua một số yếu tố sau:

Về hành vi ném dao gây chết người

Tội giết người được chia làm 02 trường hợp: tội cố ý giết người và tội vô ý giết người. Trong đó, hành vi giết người trong tội cố ý giết người để chỉ những hành vi có tính sát thương cao như hành vi đâm, chém, chặt vào những vùng trọng yếu trên cơ thể. Trong khi đó, hành vi giết người trong tội vô ý giết người là những hành vi không nhằm mục đích giết người. Có thể thấy, hành vi ném dao trong vụ việc này không nhằm mục đích giết người, bởi hành vi ném dao không phải là hành vi có chủ đích hướng tới một chủ thể nhất định, mà chỉ mang tính chất dọa dẫm.

Về công cụ thực hiện

Theo đó, công cụ thực hiện hành vi phạm tội này là một con dao. Mặc dù chưa xác định được con dao thuộc loại nào, tuy nhiên, dao là vật sắc nhọn và có khả năng gây nguy hiểm cho người khác. Hành vi ném dao là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với người xung quanh. Tuy nhiên về bản chất, hành vi ném dao không gây nguy hiểm bằng hành vi dùng dao chặt, chém xung quanh.

Về lỗi đối với hành vi ném dao gây chết người

Lỗi đối với hành vi ném dao là lỗi vô ý, có thể nhằm mục đích dọa dẫm. Người có hành vi ném dao có thể hình dung được hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra; nhưng vì chủ quan mà nghĩ rằng mình có thể tránh được hậu quả đáng tiếc đó. Vậy nên, có thể kết luận: hành vi ném dao chỉ được xác định là lỗi vô ý vì quá tự tin thay vì lỗi cố ý trực tiếp hay cố ý gián tiếp.

Để phân biệt giữa hai tội cố ý giết người và vô ý giết người có thể thấy: Đối với tội cố ý giết người, không cần thiết phải có hậu quả chết người xảy ra. Còn đối với tội vô ý giết người: hậu quả chết người bắt buộc phải xảy ra. Trong vụ án này, hậu quả chết người đã xảy ra.

Từ tất cả những dữ liệu trên, có thể kết luận, hành vi ném dao gây chết người sẽ bị xử lý vì tội vô ý giết người.

Xử lý hình sự đối với hành vi ném dao làm chết người khác

Hành vi ném dao gây chết người sẽ bị xử lý về tội vô ý giết người. Theo đó:

Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm; phạt tù từ 01 năm đến 05 năm trong trường hợp: người nào vô ý làm chết người.

Phạt tù từ 03 năm đến 10 năm trong trường hợp: làm chết 02 người trở lên.

Các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trong trường hợp ném dao làm chết người

Về tình tiết tăng nặng

Đối với trường hợp này; nạn nhân mới 4 tuổi. Vậy nên, tình tiết tăng nặng trong trường hợp này là: phạm tội đối với người dưới 16 tuổi.

Về tình tiết giảm nhẹ

Theo quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); những tình tiết giảm nhẹ có thể được áp dụng là:

- Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

- Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án.

- Người phạm tội đã lập công chuộc tội.

- Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác.

Có thể thấy, những tình tiết giảm nhẹ này đều thuộc về hành động của người phạm tội sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Việc có thể được hưởng tình tiết giảm nhẹ hay không phụ thuộc hoàn toàn vào hành động của người phạm tội sau này.

Do chỉ có cháu bé 4 tuổi là nạn nhân của hành vi ném dao gây chết người; vậy nên mức hình phạt mà đối tượng N.C.M. phải chịu là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm; phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Trong đó, do có tình tiết tăng nặng là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, vậy nên mức phạt của đối tượng có thể ở mức từ 01 năm đến 05 năm. Bên cạnh đó, do chưa xác định được các tình tiết giảm nhẹ nên chưa thể xác định được hình phạt tù chính xác mà đối tượng này phải chịu.

Vụ việc trên cũng là một lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Bởi bất cứ một hành vi sử dụng những công cụ, phương tiện có khả năng gây nguy hiểm cho con người trong lúc nóng giận đều có khả năng gây thiệt hại không đáng có. Đôi khi, chỉ từ những mâu thuẫn, xích mích; chỉ từ những hành động bộc phát mà gây ra hậu quả đau lòng. Mà hậu quả đau lòng này lại xảy ra đối với những người ngoài cuộc, hoàn toàn không liên quan đến xích mích đó.

Hải Hà