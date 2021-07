"Lẻn" ra đường tập thể dục khi giãn cách xã hội là chủ quan, ích kỷ!

Dân trí Giữa lúc cả nước đang căng mình chống dịch thì việc một số người dân ở Hà Nội vẫn cố ý ra đường tập thể dục bất chấp quy định cách ly xã hội là hành động rất chủ quan và ích kỷ vô cùng!

Nhiều người dân ở trung tâm Hà Nội vẫn cố tình ra đường tập thể dục lúc tờ mờ sáng (Ảnh: Tố Linh).

Trong những ngày này, không chỉ thủ đô Hà Nội, TP. HCM mà nhiều tỉnh thành trên cả nước đang nỗ lực chống dịch. Người dân được yêu cầu ở nhà và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết để giảm nguy cơ lây nhiễm Covid 19.

Thế nhưng, trên các trang báo tôi vẫn còn thấy một số người tiếp tục "trốn" ra đường để tập thể dục lúc 3-4h sáng nhằm tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng… Điều này gây bức xúc trong dư luận, đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng và có nguy cơ phá vỡ những nỗ lực phòng dịch của các cơ quan chức năng.

Tôi cho rằng hành động đó của họ là vì ích kỷ bản thân mà bất chấp sự an toàn của gia đình, người thân và cộng đồng.

Tất cả chỉ là để thỏa mãn cái mong muốn cá nhân của họ mà thôi. Nếu cả xã hội ai cũng nghĩ và làm như họ thì chỉ thị về giãn cách xã hội có còn tác dụng gì không? Tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến phức tạp hơn như thế nào?

Nếu không may họ bị nhiễm Covid-19 và trở thành một ổ dịch mới trong cộng đồng thì hậu quả sẽ ra sao?

Họ chỉ đang nghĩ cho cái khó chịu chút xíu của bản thân mà chưa đặt mình vào vị trí của bao người khác.

Để đi đến quyết định áp dụng giãn cách xã hội không phải là quyết định dễ dàng của các nhà lãnh đạo. Trước tình hình số bệnh nhân F0 trong cộng đồng gia tăng và những diễn biến phức tạp tại TP HCM cùng các tỉnh phía Nam, các nhà lãnh đạo đã phải đặt lên bàn cân: lựa chọn lợi ích kinh tế hay bảo vệ tính mạng của người dân.

Để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trên diện rộng, hạn chế những nguy cơ bùng phát lớn, Hà Nội phải áp dụng các biện pháp mạnh mẽ và giãn cách xã hội. Đây thực sự là quyết định đánh đổi lợi ích phát triển kinh tế vì sức khỏe và sự an nguy tính mạng của người dân và của cộng đồng.

Vậy việc người dân ở nhà phòng dịch có đáng gì so với bao nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội suốt thời gian qua? Có đáng gì so với tâm sức của lực lượng y bác sĩ tuyến đầu và những người lãnh đạo đang căng mình chống dịch? Có đáng gì so với nỗi thống khổ của những bệnh nhân đang thoi thóp vật lộn để giành giật sự sống từng phút giây?

Nếu đánh đối việc ở nhà để bản thân, người nhà mình không bị nhiễm bệnh, không phải đi cách ly, không phải từ giã cõi đời này vì Covid-19 thì có đáng không?

Rất đáng phải không nào?

Thiết nghĩ, mỗi người hãy tạm gác lại chút khó khăn khi ở nhà trong thời gian giãn cách, tập trung cho công việc, gia đình và tìm ra những điều tích cực từ cuộc sống bình dị. Việc duy trì thể dục thể thao tại nhà cũng có rất nhiều lựa chọn như: gym, tạ, yoga, nhảy, aerobic, khí công, thể dục tay không hay leo cầu thang bộ…

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng này, còn được ở nhà bên gia đình là còn may mắn...

Cầu chúc bình an và mạnh khỏe tới tất cả mọi người!

An Nhiên