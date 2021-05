Dân trí Các mảng bê tông vỡ vụn có độ dày từ 20 đến 30cm tạo ra những "ổ trâu" khổng lồ ảnh hưởng lớn đến giao thông đi lại của người dân, tai nạn giao thông xảy ra như "cơm bữa" nhưng không hề được xử lý.

Kinh hãi đoạn đường bê tông vỡ vụn, tai nạn xảy ra như "cơm bữa" ở Hà Nội

Theo phản ánh của người dân xã An Phú (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) thì nhiều tháng nay trên trục đường An Phú - Tế Tiêu đi qua địa bàn xã có khoảng hơn 100m đường bê tông bị xuống cấp nghiêm trọng. Các mảng bê tông có độ dày từ 20 đến 30cm vỡ vụn tạo ra những "ổ trâu" khổng lồ ảnh hưởng rất lớn đến giao thông đi lại của người dân. Điều đáng nói là trước sự xuống cấp nghiêm trọng như vậy và kéo dài trong suốt nhiều tháng qua nhưng không hề được xử lý.

Đoạn đường bê tông bị vỡ vụn trên trục đường An Phú - Tế Tiêu đi qua địa bàn xã có khoảng hơn 100m.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Dân trí, đoạn đường bê tông đang bị xuống cấp nghiêm trọng nằm ở đầu cầu Ái Nàng hướng đi thị trấn Tế Tiêu thuộc thôn Ái Nàng (xã An Phú). Hàng trăm mảng bê tông to nhỏ vỡ nát, phương tiện giao thông qua lại trên đoàn đường này rất đông do hiện tại trục đường Cầu Dậm đang cấm đường để thi công cầu vượt.

Mỗi lần người dân lưu thông qua đây nhất là xe máy, xe ô tô con luôn trong cảnh "tim đập chân run".

Các mảng bê tông có độ dày từ 20 đến 30cm vỡ vụn tạo ra những "ổ trâu" khổng lồ ảnh hưởng rất lớn đến giao thông đi lại của người dân.

Chị Chu Thị Hạnh sinh sống ngay đoạn đường bê tông đang bị xuống cấp bức xúc cho biết: "Đoạn đường này xuống cấp cách đây một thời gian rồi, ban đầu nó không đến nỗi tệ hại như bây giờ. Khoảng vài tháng trở lại đây lưu lượng phương tiện giao thông qua lại trên trục đường này rất lớn. Xe lớn xe bé chở đất đá, vật liệu xây dựng chạy xuyên ngày đêm tạo ra cảnh kinh hoàng cho những gia đình sinh sống gần đoạn đường này. Đường xuống cấp, sụt lún, xe tải lớn đi ngoài đường mà nằm ở trong nhà còn thấy sợ hãi.

Nguy hiểm nhất là những người đi xe máy qua đây, tuyến đường này lạ nên những người đi từ nơi khác đến không để ý nhất là vào ban đêm rất dễ xảy ra tai nạn. Chẳng mấy ngày không có người bị ngã xe máy, sáng nay vào lúc 5h sáng một người đàn ông đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội khi đến đây bị ngã vỡ hết cả yếm xe, người trầy xước, may được người dân đưa đi viện. Đến trưa nay người nhà mới đến lấy xe về, may ở đó lại có quán sửa xe không thì không biết làm thế nào".

Xe tải, xe khách lớn rất vất vả mới qua được đoạn đường này.

Những người ở địa phương khác không quen đường khi lưu thông qua đây thường xuyên gặp phải sự cố.

Theo ghi nhận, trước và sau đoạn đường bị xuống cấp lòng đường bình thường, thậm chí phía bên kia cầu Ái Nàng mặt đường còn mới được trải nhựa, lắp hộ lan nhìn rất đẹp nhưng không hiểu sau qua bên này cầu không được tu sửa.

"Cảnh vỡ nát này diễn ra từ lâu, đợt trước người dân có đổ một vài xe đá nhỏ xuống nhưng không ăn thua. Sau một hai trận mưa thì đá cũng biến đi đâu mất chỉ còn lại những cục bê tông trơ trọi đến ghê người như thế. Khổ nhất là vào những ngày mưa gió, nước ngập hết bê tông, người dân không biết đường nào mà lưu thông. Những người thuộc đường thì họ chẳng đi qua, chỉ khổ những người không biết đường. Ở chỗ này chỉ thiếu mỗi tai nạn chết người nữa thôi chứ mọi tai nạn lớn nhỏ đều đủ cả".

Lưu lượng phương tiện giao thông đi lại trên trục đường này rất đông.

Nhất là vào ban đêm, xe tải trọng lớn 3, 4 chân chở đất đá thường xuyên đi qua đây.

Một tài xế xe dịch vụ chở khách từ Hà Nội về Hòa Bình khi đi qua đoạn đường này đã phải thốt lên rằng "ôi Thủ đô mà lại có con đường kinh khủng như thế này sao!". Một lái xe tải hàng ngày hai lần vận chuyển nguyên vật liệu đi qua quãng đường này thì cho biết "đây là một đoạn đường vô cùng nguy hiểm, những mảng bê tông vỡ tạo điểm cắt, lái xe nào không quen đường, căn chỉnh không chuẩn thì vỡ lốp như thường".

Một người dân khác cho biết, "gia đình tôi có nhà nằm giữa đoạn đường bị xuống cấp này, tôi thì làm nghề sửa chữa xe máy. Quả thật tai nạn xe máy xảy ra ở đoạn đường này như cơm bữa, có ngày hai ba vụ. Sáng nay 5h có một vụ, người đưa đi cấp cứu còn xe bỏ lại chỗ tôi sửa, vừa nãy người nhà mới đến lấy. Còn một vụ nữa cách đây hai hôm, xe máy cũng bị hỏng hóc, tôi đã sửa lại cho họ nhưng chưa thấy đến lấy, hiện xe máy vẫn đang để sau bãi của nhà tôi".

Mỗi lần xe tải lớn đi qua, ngồi ở trong nhà người dân còn cảm thấy sợ hãi.

Người điều khiển xe máy rất dễ gặp phải tai nạn.

Trước cảnh xuống cấp nghiêm trọng của đoạn đường này đặc biệt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, người dân sinh sống ở đây mong muốn nhanh chóng được sửa sang lại đoạn đường, không bê tông hóa thì chí ít cũng phải đổ đất đổ đá vào cho bà con đi lại. Nguyên nhân chính dẫn đến đoạn đường ngày một xuống cấp nghiêm trọng hơn đó là do lưu lượng phương tiện giao thông tăng lên đột biến.

Các loại xe tải 3 chân, 4 chân cỡ lớn chạy qua đây nhất là vào ban đêm rất đông. Sau khi đường Cầu Dậm bị cấm để xây dựng cầu vượt thì toàn bộ các phương tiện giao thông đi theo hướng Tế Tiêu - Hòa Bình - đường mòn Hồ Chí Minh đều phải đi qua tuyến đường này. Nếu đoạn đường này không nhanh chóng được tu sửa sớm thì chắc chắn ngày một xuống cấp kinh khủng hơn vì tuyến đường huyết mạch đang bị cấm.

Điều đáng buồn hơn là trước sự xuống cấp nghiêm trọng như vậy và kéo dài trong suốt nhiều tháng qua nhưng không hề được xử lý.

Trước tình trạng xuống cấp của hàng trăm mét đường bê tông chạy qua địa bàn xã. Ông Nguyễn Mạnh Ngự, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Anh Phú cho biết: "Chính quyền địa phương đã nắm được hiện trạng của đoạn đường này. Theo đo đạc thì có khoảng 108m đường bê tông bị vỡ, hư hỏng nặng. Đoạn đường thuộc quản lý của huyện, chúng tôi đã có văn bản gửi lên huyện đề nghị sớm sửa chữa. Trong thời gian tới nếu huyện chưa kịp sửa chữa chắc chắn xã sẽ xin ý kiến để múc bỏ toàn bộ phần bê tông hư hỏng sau đó đổ đá tạm vào để bà con đi lại trước mắt".

Ông Ngự còn khẳng định trong thời gian tới nếu không có biện pháp cụ thể thì số lượng phương tiện vận tải đi qua cung đường này ngày càng đông lên, xe lớn xe nhỏ chẳng mấy cả cung đường sẽ xuống cấp. Tuyến đường chính đi qua Cầu Dậm ít nhất phải 2 năm nữa mới xây xong cầu để lưu thông.

Nếu như huyện, xã không có những giải pháp kịp thời để sửa chữa, tu bổ lại đoạn đường này sớm thì không biết sẽ còn bao nhiêu vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường này.

