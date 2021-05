Khởi tố Hạt trưởng Hạt kiểm lâm sau loạt bài của báo Dân trí!

Dân trí Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa (Phú Yên) và 4 cán bộ khác bị khởi tố vì có liên quan đến vụ phá rừng giáp ranh ở huyện Tây Hòa và Sông Hinh mà Dân trí đã có nhiều bài báo phản ánh.

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam đối với Dương Tấn Định - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại khoản 2, điều 356 BLHS.

Ông Dương Tấn Định - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa.

Cùng ngày, Công an Phú Yên cũng đã khởi tố bị can đối với Trương Minh Hoàng - Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa; Trịnh Lâm Hải - Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây; Trần Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa và Phạm Đình Phúc - Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại khoản 2 Điều 360 BLHS.

4 đối tượng này bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Công an tỉnh Phú Yên, tháng 2/2020, 3 đối tượng lâm tặc ở xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa là Nguyễn Rạng, Trấn Văn Tấn, Nguyễn Hoài Linh rủ rê, cấu kết vào rừng đốn hạ cây gỗ, cưa xẻ để bán.

Các đối tượng lâm tặc dùng xe cơ giới để mở đường vào phá rừng.

Để thuận lợi cho việc chặt hạ cây rừng, Rạng đã thuê Trương Thái Vương ở phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa vận hành xe cơ giới chuyên dụng san ủi, mở 3 con đường dài hơn 2,3km vào rừng tự nhiên tại hai tiểu khu 312 ở xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh và tiểu khu 358 ở xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa.

Hàng loạt cây rừng có đường kính "khủng" bị chặt hạ không thương tiếc.

Sau khi có đường, Rạng đã huy động nhiều nhóm công nhân sử dụng cưa máy cầm tay đốn hạ không thương tiếc hàng trăm cây gỗ. Sau khi chặt hạ, nhóm lâm tặc này đã xẻ gỗ ván, gỗ hộp trước khi cẩu kéo, đưa lên xe vận chuyển đến các xưởng gỗ ở huyện Sông Hinh và Tây Hòa để tiêu thụ.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, tổng số cây rừng tự nhiên bị đốn hạ lên đến 335 cây, trong đó có hơn 117m3 gỗ đã được vận chuyển ra khỏi rừng, đưa đi tiêu thụ, tổng giá trị thiệt hại về lâm sản và môi trường rừng hơn 800 triệu đồng.

Cây rừng được xẻ thành các khối vuông trước khi đưa ra khỏi rừng.

Được biết, kể từ khi khởi tố vụ án hình sự giữa tháng 5/2020 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã lần lượt khởi tố 35 bị can, trong đó có 10 cán bộ công tác tại Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh và UBND xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa.

Trong số 35 bị can nêu trên có 25 bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản", "Hủy hoại rừng", 2 bị can bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và 8 bị can bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

