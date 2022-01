Khi nào thì tổn thương dưới 11% vẫn truy cứu trách nhiệm hình sự?

Ngày 16/1, chị Trần Nguyễn Trà My, còn gọi là Trần My (25 tuổi) cùng chị K. đến cửa hàng thời trang Trang Nemo gặp chị Nguyễn Hương Trang (còn gọi là Trang Nemo, 30 tuổi, chủ cửa hàng) để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc nói chuyện, chị K. có bênh vực My nên xảy ra cự cãi với Trang. Sau đó, Trang giật khẩu trang của chị K và nhân viên của Trang lao vào đánh chị K.

Hình ảnh vụ ẩu đả (Ảnh: Livestream của Trang Nemo).

Sau khi theo dõi sự việc, Luật sư Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Nam Sơn, Đoàn Luật sư TPHCM cho rằng, trong câu chuyện này cả hai bên đều thất bại. Bởi ban đầu, họ muốn đánh bóng tên tuổi, hình ảnh cùng sản phẩm của mình và hạ thấp đối thủ xuống.

"Sau sự việc, cả hai sẽ đều bị ảnh hưởng về hình ảnh và việc bán hàng. Chưa kể việc tố cáo nhau qua lại liên quan tới hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng", luật sư cho hay.

Liên quan tới vụ đánh hội đồng, Luật sư Trung nhận định, nếu chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự, những người liên quan có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo điều 7, Nghị định 144/2021. Mức xử phạt từ 2-3 triệu đồng.

Nặng hơn, nhóm người hành hung có thể truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 134 của bộ luật hình sự, tội cố ý gây thương tích, hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Nhiều người lầm tưởng tỷ lệ thương tích từ 11% trở lên mới truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng thực tế, tỷ lệ tổn thương dưới 11% mà có yêu cầu khởi tố từ phía bị hại, hoặc có tính chất côn đồ, phạm tội có tổ chức thì hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Nhẹ nhất trong khoản 1, điều 134 Bộ luật hình sự là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm", luật sư Trung dẫn chứng.

Bên cạnh đó, luật sư Trung cũng khuyến cáo, những người sử dụng mạng xã hội chỉ nên theo dõi, ai sai đến đâu cơ quan chức năng xử lý đến đó. Người dân đừng để kẻ xấu dụ dỗ, kích động, lôi kéo đến xem đánh nhau rồi livestream, vì có thể vướng vào pháp luật.

Việc ngồi livestream văng tục, chửi bậy, đánh nhau sẽ rất ảnh hưởng tới sự phát triển của xã hội. Bởi người lớn xem còn ảnh hưởng, chưa nói tới trẻ nhỏ. Hãy sử dụng mạng xã hội thông thái, đừng để vi phạm pháp luật.

Trước đó, ngày 17/1, Công an phường Nguyễn Cư Trinh đã bàn giao vụ việc ẩu đả giữa 3 cô gái, xảy ra tại cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Trãi cho Công an Quận 1, TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ ẩu đả xuất phát từ mâu thuẫn giữa Trang và My. Cụ thể, Trang cho rằng, Trần Nguyễn Trà My đã sử dụng hình ảnh từ các trang mạng của mình để đăng tải livestream bán sản phẩm giảm cân y hệt với giá rẻ và bán hàng giả.

Thấy vậy, My cùng chị K. đến cửa hàng của Trang để "nói chuyện" thì xảy ra sự việc trên.

Vụ ẩu đả khiến chị K. bị đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu.