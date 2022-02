In hình tiền Việt Nam lên bao lì xì có thể bị phạt tới 50 triệu đồng?

Nhiều người vì hiếu kỳ đã đặt mua mặt hàng này mà không biết mình có thể bị phạt nặng.

"Chính thức bán mẫu lì xì độc và lạ, giá lại siêu rẻ, siêu yêu. Nhìn những phong bao lì xì tiền như thế này mọi người có cảm thấy kích thích? Chất liệu lì xì sang, xịn, mịn, màu in cực nét và giống như thật, giá lại mềm, 30.000 đồng/10 chiếc, 50.000 đồng/ 20 chiếc, 60.000 đồng/ 30 chiếc. Lấy số lượng càng nhiều giá càng giảm"… Những lời quảng cáo có cánh này thu hút sự chú ý của khá nhiều người đặc biệt là các bạn trẻ thích sự khác biệt.

Tuy vậy, theo quy định hiện hành, việc in hình tiền Việt Nam lên các phong bao lì xì là một trong những hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt hành chính.

Điều 23 Luật Ngân hàng Nhà nước 2010 nghiêm cấm việc làm tiền giả; Vận chuyển, tàng trữ, lưu hành tiền giả; Hủy hoại đồng tiền trái pháp luật; Từ chối nhận, lưu hành đồng tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông được phát hành bởi Ngân hàng Nhà nước; Các hành vi bị cấm khác.

Phong bao lì xì in hình tiền được rao bán trên mạng.

Còn theo Điều 3 Quyết định 130/2003/QĐ-TTg, những hành vi bị nghiêm cấm gồm: Làm tiền giả, vận chuyển, tàng trữ, lưu hành, mua, bán tiền giả; Hủy hoại tiền Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào;

Sao chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước; Từ chối nhận, lưu hành đồng tiền do Ngân hàng Nhà nước phát hành trong lãnh thổ Việt Nam.

Đối chiếu các quy định trên có thể thấy, việc in hình tiền Việt Nam lên các bao lì xì thuộc một trong các hành vi bị nghiêm cấm "sao chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước".

Tiền Việt Nam được sử dụng để lưu thông và thanh toán. Các hành vi sử dụng tiền trái với mục đích này đều vi phạm pháp luật và bị xử phạt. Khoản 4 Điều 31 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối với hành vi sao chụp, in ấn, sử dụng bố cục, một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, chi tiết, hoa văn của tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật

Do vậy, người nào in hình tiền Việt Nam lên lì xì hoặc sử dụng lì xì hình tiền Việt Nam đều là sử dụng tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật và có thể bị phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng.

Đây là mức phạt áp dụng với cá nhân. Tổ chức vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi, từ 80 - 100 triệu đồng.

Ngoài ra, người có hành vi vi phạm còn phải nộp vào ngân sách Nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do buôn bán bao lì xì in hình tiền, buộc tiêu hủy toàn bộ số lì xì có in hình tiền Việt Nam.

Bên cạnh hành vi trên, việc đổi tiền lẻ trong dịp Tết để kiếm lời cũng sẽ bị phạt nặng. Theo Điểm a khoản 5 Điều 30 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, mức phạt tiền từ 20-40 triệu đồng sẽ được áp dụng đối với hành vi thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Tổ chức vi phạm sẽ bị áp dụng mức phạt từ 40 - 80 triệu đồng.