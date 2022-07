Hưng Yên: Tiêu thụ 35 thùng sơn Kova nghi là giả, 2 đối tượng bị khởi tố!

Ngày 05/12/2021, cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Tuynh (SN 1972) trú tại xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ về việc ông đã mua số lượng 35 thùng sơn nhãn hiệu KOVA của anh Trương Công Khôi (SN 1978) trú tại huyện Kim Động để sơn hoàn thiện nhà. Sau khi sơn được 12 thùng ở ngoài trời và trong nhà, ông Tuynh nghi vấn số lượng sơn Khôi bán cho mình kém chất lượng, thiếu hụt về khối lượng sơn chứa trong thùng, không đảm bảo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nên đã báo với cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cừ đã tiến hành quản lý, niêm phong toàn bộ 35 thùng sơn nêu trên.

Số sơn bị niêm phong (Ảnh: NVCC).

Ngày 07/01/2022, Công ty TNHH Sơn KOVA nhận được Công văn số 25 về việc phối hợp giải quyết vụ việc có dấu hiệu phạm tội Buôn bán hàng giả, Lừa dối khách hàng xảy ra trên địa bàn của Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cừ. Ngay sau khi nhận được đề nghị từ Cơ quan CSĐT, ngày 10/01/2022 Công ty TNHH Sơn KOVA đã có buổi làm việc trực tiếp với các điều tra viên để cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến tư cách pháp nhân, thông tin sản phẩm và có Công văn số 01/CV-KV/2022 ngày 11/01/2022 trả lời về các nội dung cần xác minh làm rõ theo yêu cầu.

Trong đó, khẳng định hai đối tượng của vụ việc là Trương Công Khôi và Nguyễn Hữu Luân (SN 1996, trú tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) không phải Đại lý cấp 1 hay các cá nhân được Công ty ủy quyền trong việc kinh doanh, phân phối sản phẩm. Công ty cũng đã cung cấp các sản phẩm mẫu để Cơ quan CSĐT có cơ sở đối chứng, phục vụ công tác giám định.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Mạnh Thế - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Sơn KOVA cho biết, đây là vụ việc công ty chúng tôi rất quan tâm vì ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng, thương hiệu của KOVA.

Tuy nhiên, sau buổi làm việc ngày 10/01/2022, ông Thế không nhận được bất cứ thông tin liên quan nào từ phía cơ quan công an. Chính vì vậy, ngày 24/03/2022, Công ty TNHH Sơn KOVA gửi Công văn số 06/CV-KV/2022 về việc đề nghị Cơ quan CSĐT cập nhật thông tin kết quả điều tra vụ việc có dấu hiệu buôn bán hàng giả mang nhãn hiệu KOVA, nhưng phía Công an huyện Phù Cừ vẫn chưa phản hồi.

Đến ngày 10/05/2022, Công ty TNHH Sơn KOVA tiếp tục nhận được Công văn số 69 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên về việc đề nghị cung cấp bảng giá và mẫu giấy tờ sử dụng trong quá trình giao dịch mua bán hàng hóa. Công ty đã nhanh chóng gửi Công văn số 10/CV-KV/2022 phúc đáp đính kèm bảng giá và mẫu giấy tờ Công ty đang sử dụng.

"Với mong muốn đảm bảo lợi ích người tiêu dùng, bảo vệ hình ảnh thương hiệu, KOVA luôn tích cực phối hợp điều tra khi có đề nghị từ Cơ quan CSĐT. Tuy nhiên, cho đến nay đã 06 tháng kể từ ngày xảy sự việc, Công ty chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức về kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Chúng tôi mong muốn đề nghị Cơ quan CSĐT huyện Phù Cừ sớm hoàn thành công tác điều tra và truy cứu trách nhiệm (nếu có) đối với các đối tượng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm làm giả thương hiệu KOVA trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Vụ việc càng kéo dài sẽ càng làm ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của doanh nghiệp cũng như quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng", đại diện Công ty TNHH Sơn KOVA chia sẻ.

Cơ sở phân phối sơn Kova được cho là hàng giả (Ảnh: NVCC).

Sáng 4/7, qua trao đổi nhanh với PV Dân trí, Trung tá Nguyễn Đình Phong, Trưởng công an huyện Phù Cừ cho biết, đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cừ đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can là Trương Công Khôi (SN 1978) trú tại thôn Mát, xã Nhân La (huyện Kim Động, Hưng Yên) và Nguyễn Hữu Luân (SN 1996) trú tại Đào Dương (huyện Ân Thi, Hưng Yên). Hiện tiến độ và thời hạn điều tra vẫn đang đảm bảo theo quy định của pháp luật.