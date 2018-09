Hà Nội: Hơn 7 vạn du khách đổ về vườn thú, 21 trẻ em lạc mẹ được giao cho gia đình!

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh (Ba Đình - Hà Nội) cho biết: Riêng trong ngày hôm nay 3/9, hơn 71.400 lượt du khách và nhân dân đã tập trung về thăm thú và vui chơi tại Vườn thú Hà Nội. Công tác an ninh trật tự được quan tâm đặc biệt. Theo cập nhật, có 2 vụ trình báo mất tài sản, 1 vụ móc túi được Công an TP Hà Nội bắt giao đối tượng cho Công an phường xử lý.



Đặc biệt, ông Tú cho biết thêm do lượng du khách đông nên đã có 21 vụ trẻ em lạc bố mẹ. UBND phường Ngọc Khánh đã phối hợp cùng tác tổ công tác thông tin và bàn giao các bé về cho bố mẹ.

Trong dịp nghỉ lễ, để phục vụ nhân dân và du khách, UBND phường Ngọc Khánh đã tổ chức thành lập 3 điểm trông giữ xe từ ngày 1/9 đến hết ngày 3/9 tại khu vực giáp cổng đền Voi phục - Thủ Lệ; Điểm thứ 2 tại vỉa hè phố Cầu Giấy giáp cổng Công viên Thủ lệ; Điểm 3 tại lòng đường phố Cầu Giấy, đoạn giáp đường Bười.

Các điểm trong giữ xe do Ban chỉ huy quân sự phường chủ trì phối hợp cùng Đoàn thanh niên triển khai.

Các tổ công tác của UBND phường Ngọc Khánh cũng tập trung tối đa lực lượng để phân luồng giao thông, giải quyết các điểm ùn tắc, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận không khí náo nhiệt tại Vườn thú Hà Nội trong ngày 3/9:

