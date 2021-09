Giám đốc người Trung Quốc chỉ đạo "bức tử" môi trường sẽ nhận kết cục nào?

Dân trí Chỉ đạo cấp dưới vận chuyển và chôn lấp 257 tấn chất thải nguy hiểm, Lý Thiệu Hưng (quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam, đã bị khởi tố.

Ô nhiễm môi trường đang là một vấn đề nan giải với không chỉ Việt Nam, mà còn với toàn thế giới. Để bảo đảm cho môi trường sống chung của nhân loại, các quy định chặt chẽ về việc xử lý rác thải cũng đã được đặt ra.

Tuy nhiên, có thể nói, chi phí xử lý rác thải, chất thải gây nguy hại cho môi trường khá cao. Để tiết kiệm chi phí, nhiều doanh nghiệp, nhà máy sản xuất đã lựa chọn việc làm trái pháp luật khi không xử lý chất thải trước khi đưa ra môi trường hoặc chỉ xử lý một phần nhỏ.

Mới đây, Ngày 19-9, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết cơ quan điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Li Shao Xing (tức Lý Thiệu Hưng, SN 1972, người Trung Quốc), Giám đốc Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam và Nguyễn Thị Hương (SN 1982), Phó Giám đốc công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam và công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam, về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, đầu tháng 5, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại dự án xây dựng của Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam, địa chỉ tại Cụm công nghiệp Lan Sơn (thuộc xã Lan Mẫu và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

Bị can Lý Thiệu Hưng (đeo kính bìa trái) tại thời điểm làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại đây, đoàn kiểm tra tiến hành khai quật hiện trường khu vực chôn lấp chất thải, phát hiện khoảng 257 tấn chất thải (gồm nhiều mảnh vụn có kích thước, màu sắc khác nhau) nghi là chất thải công nghiệp được chôn lấp dưới lòng đất.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng xác định bị can Lý Thiệu Hưng với vai trò giám đốc đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hương cho nhân viên vận chuyển chất thải từ Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam (Cụm công nghiệp Già Khê, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam) đến chôn lấp tại Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam.

Vậy hành vi chôn rác thải gây nguy hại cho môi trường, theo quy định của pháp luật Việt Nam sẽ bị xử phạt như thế nào? Luật gia Nguyễn Văn Nghĩa (Công ty Luật TNHH LSX) cho biết:

Hành vi chôn rác thải gây nguy hại cho môi trường: Là hành vi chôn lấp, xả thải… những rác thải, chất thải công nghiệp gây nguy hại ra ngoài môi trường mà không qua xử lý. Hành vi này gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống xung quanh và sức khỏe của người dân.

Xử lý hành chính đối với hành vi chôn rác thải gây nguy hại cho môi trường

Theo đó, hành vi này có thể phải đối mặt với các mức phạt tiền sau:

Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với trường hợp chôn, lấp, đổ, thải dưới 100 kg chất thải nguy hại.

Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng nếu khối lượng rác thải từ 100kg đến dưới 250kg.

Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng nếu khối lượng rác thải từ 250kg đến dưới 500kg.

Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng nếu khối lượng rác thải từ 500kg đến dưới 1000kg.

….

Phạt tiền từ 450.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng nếu khối lượng rác thải từ 2.500kg đến dưới 3.000kg.

Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trái quy định của pháp luật dưới 3.000 kg; trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường.

Xử lý hình sự đối với hành vi chôn rác thải gây nguy hại cho môi trường

Tiếp đó, hành vi chôn rác thải gây nguy hại cho môi trường; tùy vào khối lượng và loại chất thải; có thể phải đối mặt với các mức hình phạt sau:

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng; phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng; phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Hiện tại, do vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể xác định rõ trách nhiệm mà bị can phải chịu. Tuy nhiên, với khối lượng rác thải được chôn là 257 tấn, phải chịu trách nhiệm hình sự là chắc chắn.

Bên cạnh đó, do một trong hai bị can trong vụ việc chôn rác thải gây nguy hại cho môi trường là người Trung Quốc nên có khả năng bị can này sẽ được xét xử bởi Trung Quốc. Bởi Việt Nam và Trung Quốc có hiệp định tương trợ tư pháp.

Trước đó, vào thời điểm năm 2017, báo Dân trí đã có loạt bài phản ánh về những dấu hiệu vi phạm pháp luật về môi trường của Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam tại thôn Già Khê, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam (Bắc Giang) do ông Lý Thiệu Hưng (Quốc tịch Trung Quốc) làm giám đốc. Cụ thể: - Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam đã thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1702/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: Xây dựng các hạng mục công trình không đúng vị trí, diện tích; hệ thống xử lý nước thải không đúng kích thước và công nghệ so với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. - Không vận hành thử nghiệm các công trình đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm dự án (Công ty vận hành thử nghiệm dự án Nhà máy nhựa Khải Thần - Việt Nam từ ngày 10/6/2017 nhưng không vận hành đồng thời hệ thống xử lý nước thải; theo kết quả làm việc ngày 19/6/2017 và ngày 14/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty đang triển khai hệ thống xử lý nước thải nhưng đã vận hành thử nghiệm dự án). - Không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định(tại thời điểm kiểm tra ngày 14/9/2017 và ngày 04/10/2017, Công ty chưa xây dựng khu chứa chất thải rắn gồm: khu chứa chất thải sản xuất diện tích 200m2 , khu chứa chất thải sinh hoạt diện tích 50m2 theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt đã đưa dự án Nhà máy nhựa Khải Thần - Việt Nam vào vận hành). - Công ty này đã không đóng gói, bảo quản chất thải nguy hại trong các bao bì, thiết bị lưu chứa phù hợp, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định (tại thời điểm kiểm tra ngày 14/9/2017 và ngày 04/10/2017, công ty lưu giữ bóng đèn huỳnh quang hỏng, acquy hỏng, vỏ hộp sơn để trên bề mặt tấm labet nhựa trong khu vực lưu giữ chất thải nguy hại, chưa có thiết bị lưu chứa riêng biệt đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định). Như vậy, công ty TNHH Khải Thần Việt Nam do Lý Thiệu Hưng làm giám đốc thời điểm năm 2017 đã bị xử phạt tổng cộng 560 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động 3 tháng với hàng loạt các chiêu trò "bức tử" môi trường.

Khả Vân